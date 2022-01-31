Расписание лыжных гонок на Олимпийских играх-2022 в Пекине: календарь зимней Олимпиады

Следим за Большуновым, Устюговым, Непряевой и другими!

Следим за Большуновым, Устюговым, Непряевой и другими!

В каждой из лыжных дисциплин на Олимпиаде мы способны биться за подиум. У мужчин вероятность золотых наград выше. Здесь наши главные медальные ожидания связаны с двукратным и действующим обладателем Кубка мира Александром Большуновым. Наибольшие шансы он имеет в скиатлоне, который открывает лыжную программу Игр, и в 50-километровом масс-старте, который ее закрывает. В спринте победить норвежца Йоханнеса Клебо будет непросто, но в нашем составе есть Александр Терентьев. 22-летний спортсмен просто разорвал Клебо и всех остальных в этой дисциплине на этапе в Руке.

Также на подиум Кубка мира в этом сезоне поднимались Сергей Устюгов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Артем Мальцев. Каждый из них может зажечь в отдельных гонках. И, конечно, любой способен достойно провести свой эстафетный этап, где мы, скорее всего, будем бороться за золото со сборной Норвегии. Кого ставить в эстафетную четверку — серьезная головоломка для тренеров.

Лидером женского Кубка мира сейчас является Наталья Непряева. Сезон для нее начинался не очень хорошо, но в январе Наталья удивила всех, став первой россиянкой, которая выиграла престижную многодневку «Тур де ски». Ждать от нее медалей стоит на 10 километрах классикой и в спринте.

Пусть в этом сезоне не все получается у Юлии Ступак и Татьяны Сориной, но обе являются крепкими претендентками на медали. Главной же женской гонкой для нас станет эстафета. На этапе Кубка мира в Лиллехаммере Непряева, Ступак, Сорина и молодая дерзкая Вероника Степанова принесли России первую за 17 лет победу в этой дисциплине. Верим, что могут повторить!

Здесь и далее указано московское время

Суббота, 5 февраля

10:45. Женщины. 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон

Воскресенье, 6 февраля

10:00. Мужчины. 15 км + 15 км. Скиатлон

Вторник, 8 февраля

11:00. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

11:50. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

13:30. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы

13:55. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы

14:25. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы

14:35. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы

14:47. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:00. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

Четверг, 10 февраля

10:00. Женщины. 10 км. Классический стиль

Пятница, 11 февраля

10:00. Мужчины. 15 км. Классический стиль

Суббота, 12 февраля

10:30. Женщины. Эстафета 4×5км

Воскресенье, 13 февраля

10:00. Мужчины. Эстафета 4×10км

Среда, 16 февраля

12:00. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Полуфиналы

13:00. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Полуфиналы

14:00. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

14:30. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

Суббота, 19 февраля

9:00. Мужчины. 50 км. Масс-старт. Свободный стиль

Воскресенье, 20 февраля

9:30. Женщины. 30 км. Масс-старт. Свободный стиль

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