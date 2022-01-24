Куда Тутберидзе и Трусова денут своих собак? Разбираем «запрещенку» перед Олимпиадой-2022

Есть ограничения и по косметике!

Есть ограничения и по косметике!

Оргкомитет зимних Олимпийских игр разослал спортсменам памятку о том, что нельзя, а что можно привозить с собой на соревновательные, несоревновательные и тренировочные объекты в Пекине. Среди «запрещенки» в основном оказались очевидные вещи, которые могут нанести вред здоровью, или те, что запрещены китайскими властями. Однако некоторые запреты точно удивят олимпийцев.

Большинство спортсменов — публичные люди, привыкшие выкладывать свою жизнь в Instagram. Кто-то из них, как например биатлонист Тимофей Лапшин, ведет видеоблог, только вот захватывающих кадров снять не получиться: на Играх нельзя пользоваться квадрокоптерами и дронами на дистанционном управлении. Придется ограничиться камерой мобильного телефона.

Олимпиада считается главной целью для любого атлета, поэтому, победив на ней, наружу выплескиваются самые настоящие эмоции. Организаторы ничего не писали о правилах празднования, но на всякий случай отметили, что фейерверками и петардами пользоваться нельзя… Даже если вы стали чемпионами! Воздушные змеи и китайские фонарики — также под запретом. Вряд ли атлеты испытывают необходимость в них, но почему нет? Это могло стать отличным способом для перезагрузки.

Согласно прогнозу погоды в день открытия соревнований в Пекине будет переменная облачность с небольшим снегом и дождем. Спортсменам нужно иметь с собой дождевики либо зонты. Правда, здесь тоже надо соблюсти правила: зонты с длинной ручкой и остроконечные зонты относятся к предметам, которыми можно пораниться. Интересно, задумывались ли о таких деталях экипировщики команд?

Многих спортсменов и тренеров невозможно представить без своих питомцев, некоторые из них, без преувеличения, играют большую роль в карьере хозяев. К примеру, перед выступлением с короткой программой на Гран-при Франции Алена Косторная держала в руках новую собаку тренера Этери Тутберидзе. Это помогло фигуристке справиться с волнением. Всех российских фигуристок объединяют питомцы. У Александры Трусовой есть карликовый пудель и чихуахуа, Камила Валиева воспитывает шпица, а Анна Щербакова вообще спасает домашних животных. Однако взять их с собой на объекты нельзя: спортсмены не смогут находиться там с домашними животными, за исключением собак-поводырей.

Также среди интересного:

— запрещен пронос на арены любых музыкальных инструментов;

— существуют ограничения по использованию косметических средств: мусса и геля для волос. На объекты можно пронести объем не больше 100 мл;

— еду и напитки можно привезти только после написания заявления об отказе от ответственности.

Надеемся, атлеты сумеют удержать всю информацию в голове!

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