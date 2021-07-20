Жара! В Токио «плюс 33», но тренировки по пляжному волейболу в разгаре (фото)

Перенесенные на год Олимпийские игры-2020 официально стартуют в Токио 23 июля. Но спортсмены уже в Токио, на финальной стадии подготовки. Фотокорреспондент «Матч ТВ» посмотрел за тренировкой по пляжному волейболу с участием канадок Хизер Бэнсли, Брэнди Уилкерсон и американок Эйприл Росс и Аликс Клайнман.