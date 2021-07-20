Жара! В Токио «плюс 33», но тренировки по пляжному волейболу в разгаре (фото)

Перенесенные на год Олимпийские игры-2020 официально стартуют в Токио 23 июля. Но спортсмены уже в Токио, на финальной стадии подготовки. Фотокорреспондент «Матч ТВ» посмотрел за тренировкой по пляжному волейболу с участием канадок Хизер Бэнсли, Брэнди Уилкерсон и американок Эйприл Росс и Аликс Клайнман.
Читайте также:
- «Мы сюда приехали не за комфортом». Красильников (1,95 м) и Стояновский (2,07 м) не жалуются на низкие потолки в Токио
- «Тренер сборной России вообще со мной не разговаривает. Наверное, побаивается». «Матч ТВ» эксклюзивно поговорил с Юлией Ефимовой
- Российские телеканалы распределили трансляции Олимпийских игр-2020. Расписание «Матч ТВ»