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Жара! В Токио «плюс 33», но тренировки по пляжному волейболу в разгаре (фото)

10:04
Жара! В Токио «плюс 33», но тренировки по пляжному волейболу в разгаре (фото)
Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Перенесенные на год Олимпийские игры-2020 официально стартуют в Токио 23 июля. Но спортсмены уже в Токио, на финальной стадии подготовки. Фотокорреспондент «Матч ТВ» посмотрел за тренировкой по пляжному волейболу с участием канадок Хизер Бэнсли, Брэнди Уилкерсон и американок Эйприл Росс и Аликс Клайнман.
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
Тренировка по пляжному волейболу / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

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