152 страны под запретом на въезд в Японию. Будет ли Олимпиада, и если да, то какая?

Анализ Сергея Лисина.

Анализ Сергея Лисина.

До Олимпиады в Токио осталось чуть более восьми месяцев, однако в каком формате пройдут Игры и пройдут ли вообще — пока непонятно.

Япония переживает уже третью волну коронавируса: первая была в апреле, вторая в июле, текущие показатели роста заболеваемости близки к июльским. Всего в стране заразилось 119 тысяч человек, зафиксировано 1874 летальных исхода.

В данный момент Япония реализует жесткую политику в отношении прибывающих из других стран, запретив въезд (за исключением транзита) лицам, находившимся в течение 14 дней до прибытия в страну в одном из 152 государств планеты, включая Россию. Разрешить въезд таким лицам могут только в силу «исключительных обстоятельств» и, естественно, лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного не более чем за 72 часа до прилета.

В настоящее время ведутся переговоры, которые призваны облегчить прибытие для участников ОИ и представителей прессы. В частности, исполнительный директор Игр Тосиро Муто ранее подтвердил, что спортсмены, тренеры и официальные лица могут рассчитывать на снятие для них требования обязательного 14-дневного карантина. Представители СМИ должны будут сдать тест перед отъездом и еще один, второй, после приезда. Полное видение регламента появится, впрочем, только к весне 2021-го, сегодня все еще на стадии планирования.

Сами японцы в целом относятся к идее проведения Олимпиады и Паралимпиады летом 2021 года скептически, и касается это не только простых людей, но и японских спортсменов. Согласно летнему опросу, проведенному как раз во время июльской «второй волны», идею проведения ОИ летом 2021 года поддерживали лишь 25% респондентов. Показатели более свежих опросов продемонстрировали рост скептицизма. В частности, трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, действующая легенда этого вида спорта Кохэй Утимура интервью «Ассошиэйтед Пресс» сказал, что Игры должны быть перенесены на более поздний срок:

— К сожалению, 80% японцев не верят, что Олимпиада может состояться в условиях пандемии COVID-19. Мы не сумеем провести Олимпиаду — как мы можем это сделать?





Позиция МОК очень интересна. От оптимизма лета и даже ранней осени этого года, когда 7 сентября вице-президент организации Джон Коатс заявил, что Игры начнутся 23 июля «с ковидом или без него», пришлось отказаться в реалиях глобальной «второй волны». Теперь МОК занимает более взвешенную позицию:

— Вы не можете остановить волны, но вы можете научиться серфингу, — заметила глава медиаслужбы Игр в МОК Люсия Монтанарелла.

В данный момент разрабатываются четыре сценария развития событий:

Глобальное улучшение ситуации Ухудшение положения в Японии Ухудшение положения во всем мире Выход на «плато» заболеваемости с отдельными «горячими точками» на планете. Этот вариант считается базовым, и МОК видит проведение Игр при нем возможным

Однако даже если Игры и состоятся, то они, конечно, не будут похожи ни на одни предыдущие. Организаторы могут сократить количество олимпийских объектов, чтобы минимизировать перемещения участников и в особенности прессы. Общение со спортсменами, возможно, будет допустимо только дистанционно, при нахождении в разных с представителями СМИ помещениях. В лучшем случае с помощью барьеров атлетов и прессу разделят на расстояние социального дистанцирования — подробности появятся не ранее февраля и, скорее всего, будут уточняться в зависимости от развития ситуации.

Глобальная обязательная вакцинация сегодня не рассматривается как обязательная мера, прежде всего потому что первыми вакцину должны получить люди из наиболее опасных профессий — врачи и медсестры. Спортсмены, тренеры и персонал команд, а также пресса к таким категориям пока не отнесены, соответственно, и вакцинироваться станут в порядке общей очереди. Кроме того, WADA до сих пор не сделало заявления по поводу того, можно ли считать вакцины на базе мРНК, включая российскую «Спутник V», соответствующими антидопинговому законодательству и не попадающими под определение генного допинга, а без такого заявления последствия массовой вакцинации олимпийцев могут создать несколько спорную ситуацию. Однако если вакцина будет объявлена безопасной с точки зрения антидопинга, то МОК готов оплатить вакцинацию участников Олимпиады после того, как эту процедуру пройдут вышеуказанные категории «первой линии риска».

В сухом остатке, таким образом, получается следующее:

Игры пройдут, если весной-летом 2021 года не будет очередной серьезной волны роста заболеваемости в Японии.

Игры пройдут, если такой же волны не будет во всем мире и особенно в ключевых странах-участниках Олимпиады.

Игры пройдут, но для болельщиков вряд ли кто-то станет снимать карантин, так что поездка на них окажется сложной и дорогой. Возможно, без карантина пустят только вакцинированных и после неоднократного тестирования.

Игры пройдут, но их результаты будут уникальны и слабопредсказуемы , потому что сценарий, когда за день до финала из-за одной положительной пробы на ковид в карантин отправят всю команду или значительную ее часть, вполне вероятен, как недавно это произошло со сборной Болгарии по художественной гимнастике перед ЧЕ. Исторически эта Олимпиада, скорее всего, будет рассматриваться со значительными оговорками, как Москва-80 и Лос-Анджелес-84. Применительно к тем турнирам говорят «а вот если бы тот чемпион приехал», применительно к Токио станут говорить «а вот если тот чемпион не заболел».

, потому что сценарий, когда за день до финала из-за одной положительной пробы на ковид в карантин отправят всю команду или значительную ее часть, вполне вероятен, как недавно это произошло со сборной Болгарии по художественной гимнастике перед ЧЕ. Исторически эта Олимпиада, скорее всего, будет рассматриваться со значительными оговорками, как Москва-80 и Лос-Анджелес-84. Применительно к тем турнирам говорят «а вот если бы тот чемпион приехал», применительно к Токио станут говорить «а вот если тот чемпион не заболел». Игры пройдут, и они нужны, даже со всеми сложностями и проблемами, потому что после более чем двух лет в условиях пандемии они создадут у телезрителей хоть какое-то ощущение нормальной жизни, подарят эмоции. Ну и, конечно, эти Игры побьют все рекорды телевизионных рейтингов.

Если они, конечно, пройдут.