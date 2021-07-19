Игры WADA с LIMS: с чем столкнулись наши пловцы перед Олимпиадой?

Реплика Сергея Лисина.

Реплика Сергея Лисина.

CAS закрыл дело и снял временное отстранение с двух российских пловцов, Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, наложенное ранее Международной федерацией плавания (FINA) на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По сути, решение признает, что у FINA не было оснований для начала дисциплинарного разбирательства.

Оба спортсмена были включены в заявку ОКР на Игры в Токио и теперь смогут принять в них участие.

За последние годы подобные обвинения были предъявлены многим российским спортсменам, и пора разобраться, что в таком случае вообще используется в качестве доказательств нарушения антидопинговых правил.

Специфика всех дел против российских спортсменов по так называемой базе LIMS — использование только «цифровых» доказательств (ни проб, ни бумажных документов лаборатории по разным причинам нет и, видимо, уже никогда не будет).

«Цифровые» доказательства составлены из:

Собственно записей об обработке пробы сотрудниками лаборатории в базе LIMS (самописная SQL-база, сделанная еще тогда, когда никаких стандартов на эту тему не было) RAW-файлов, созданных аппаратурой, выполнявшей проверку пробы PDF-файлов, сгенерированных на основании данных из RAW В некоторых случаях — переписки лаборатории с аналитиком Минспорта Алексеем Великодным, из доклада Макларена

История LIMS

WADA имеет две версии базы (LIMS 2015 и LIMS 2019).

LIMS 2015 якобы получена от осведомителя в ноябре 2017-го, но по документам передана от начальника отдела расследований WADA Гюнтера Янгера своему заму, вот где и когда ее получил Янгер — неизвестно. Уже в декабре 2017-го WADA имело заключение внешних экспертов, что LIMS 2015 подлинный. LIMS 2015 содержит данные до осени 2015 года

LIMS 2019 получена в ходе визита WADA в Москву в январе 2019 года. История о том, что версии 2015 и 2019 годов отличаются и что WADA на основании этих различий сделало вывод о внесении российской стороной изменений в данные перед тем, как их в 2019-м пустили к серверам, уже давно рассказана и повторять ее нет смысла

Для простоты повествования и логики в этом материале вообще не будет рассматриваться версия 2019 года. Станет обсуждаться только та, которая была получена от осведомителя двумя годами ранее (LIMS 2015).

Как обвиняют

Обычно спортсмену говорят: «Смотри, вот в базе данных есть следы того, что твоя проба содержала запрещенную субстанцию, но это было скрыто, информацию в WADA не отправили, а затем, перед тем как мы в 2019-м получили доступ к серверам, вообще пытались удалить/исказить. На основании этого мы считаем, что ты нарушил антидопинговые правила, так как а) использовал допинг и б) был «защищенным спортсменом».

Ну хорошо, идем смотреть, что же происходило с пробами тех российских атлетов, которые согласились показать автору подробности своих дел.

Пример № 1

Пробу привезли в лабораторию, вскрыли, проверили, перепроверили, написали Великодному, получили инструкции. Однако внимательное изучение цепочки непрерывности фиксации всех действий с пробой показывает «пробелы», что нарушает Международный стандарт для лабораторий.

Пример № 2

Как и в первом примере, пробу привозят, открывают, аликвотируют, выполняют первичную проверку (скрининг), находят следы допинга. Точнее, даже не так. Сообщают в Минспорт, что нашли следы допинга. Получают указание скрыть результат. Скрывают. А в 2020 году эксперт того же WADA, изучая RAW-файлы этой пробы с аппаратуры, говорит, что следов допинга в пробе он не наблюдает, проба чистая. Что говорит WADA? Что RAW-файлы были искажены с целью все это скрыть.

Пример № 3

Пробу привозят, все находят, все подтверждают, все чин-чинарем. Все записи вроде бы есть, все RAW-файлы соответствуют записям. Только вот как после утверждения WADA, что RAW-файлы можно исказить, верить в это? Никак.

Кто искажал данные?

Напомню, что речь идет о той версии базы, которая была передана в 2017 году осведомителем и содержит данные до осени 2015-го. Скорее всего, этот временной лимит объясняется тем, что именно тогда (летом 2015-го) базу выгрузили и вывезли. Так где она болталась два года? Это первый вопрос.

Второй гораздо интереснее: если WADA утверждает, что даже в этой базе данные с аппаратуры были искажены в некоторых пробах, то кто это сделал и зачем?

До 2015-го, даты, когда записей в базе больше нет, доступ к ней был у сотрудников лаборатории, тогда еще не шло речи о скандале, расследованиях, лишении флага, гимна и т. д., никто в их работу так глубоко не лез.

При этом ни в одном заявлении Родченкова нет слов о том, что они искажали данные с аппаратуры по требованию Минспорта. Но кто-то же, по утверждению WADA, их исказил? А доступ к этим файлам имелся, повторюсь, лишь у сотрудников лаборатории, причем не у всех.

Вопросов, как видите, больше, чем ответов. Но один ответ все-таки есть — на вопрос «Можно ли верить данным даже базы 2017 года?». Однозначно нет, потому что необъяснимые несоответствия в этой базе делают ее крайне, крайне ненадежным доказательством.

Практика CAS

В каждом деле по LIMS WADA ссылается на предыдущие решения CAS по аналогичным делам как доказательство, пытаясь создать видимость прецедента, что:

База 2015 года подлинная

Практика сокрытия положительных проб признана и доказана

При этом в каждом деле доказательная база по конкретным спортсменам совершенно разная, и ни в одном деле нет вообще никаких доказательств вовлеченности спортсмена (или его персонала) в факт сокрытия результата пробы.

Основной аргумент WADA сейчас: решение CAS по делу РУСАДА от декабря 2020 года а) подтвердило, что LIMS 2019 был злонамеренно искажен, б) а это значит, LIMS 2015 подлинный, и следовательно в) все условные подозреваемые — бенефициары системы сокрытия результата проб.

Ну, и чем больше проигранных российской стороной дел — тем крепче «доказательная» база. Так что решение CAS по Андрусенко и Кудашеву — важная веха в практике дел по LIMS.