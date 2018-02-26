Его имя станет легендой. Что будет с Капризовым в новом статусе?

«Матч ТВ» — о новой суперзвезде российского хоккея

Вчера весь день ждал, когда же у меня появится способность предсказывать будущее по фотографии, ходить по воде или на худой конец превращать воду в вино. Почему бы и нет, если в телефоне есть видео, на котором будущий герой Олимпиады Кирилл Капризов целует меня в макушку. Тогда в монреальском автобусе молодежная сборная России, счастливая и довольная, направлялась в аэропорт после завоевания бронзовых медалей.

И почему бы мне не считать себя Избранным, ведь после броска в овертайме олимпийского финала Капризов станет легендой. У него одних только подписчиков в инстаграме за воскресенье стало больше на 100 тысяч, но это, так сказать, всего лишь элемент материализации популярности. На самом деле ее масштабы куда грандиознее.

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С другим нашим хоккеистом, стабильным игроком основного состава команды НХЛ, как-то обсуждали вообще понятие популярности в нашем хоккее. Вот, допустим, ты подающая надежды звезда, тебя знают все болельщики в родном городе и в целом на хоккейных стадионах страны. Тебя обсуждают на форумах, смотрят ролики с голами, после матчей пресса жаждет интервью, девчонки атакуют в соцсетях, но надо понимать, что это как раз иллюзия известности, и отдавать себе отчет: в реальности людей, хоть сколько-нибудь следящих за хоккеем, не так уж много, если отталкиваться от общего числа населения России. По-настоящему громких имен, с которыми хоккей ассоциируется у тех же домохозяек, раз в год интересующихся у мужа: «Как там наши сыграли?», — всего ничего. Малкин, Овечкин да Ковальчук. Ну, может, где-то рядом Дацюк, Радулов, Бобровский. На том и порешили.

Так вот, судя по вчерашним наблюдениям за интернетом и происходящим в местах общественного скопления, есть все основания полагать, что Капризов станет новым народным хоккеистом. С золотым пхенчханским голом и так понятно, звучная запоминающаяся фамилия, молодость, внутренняя открытость и улыбчивость – готовая ролевая модель. В Штатах очередь из рекламодателей растянулась до уровня мавзолейной.

Теперь у нас у всех есть повод волноваться, как капризовомания скажется на самом 20-летнем хоккеисте. Упомянутые Овечкин, Малкин и Ковальчук, если верить прессе, с бременем славы справлялись с переменным успехом, хотя звездную карьеру им прочили чуть ли не с детства, а тот же Капризов ни о каком первом номере драфта НХЛ и не мечтал – он вообще ушел во второй сотне.

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Кстати, первый всплеск сверхвнимания к своей персоне парень из деревеньки под Новокузнецком преодолел более чем достойно. Чуть больше года назад он стал лучшим нападающим молодежного чемпионата мира, к тому же являлся капитаном той сборной и тоже был нарасхват у СМИ, вышел на новый уровень почитания у фанатов, а после перехода в ЦСКА его звали и на «Камеди клаб», и сниматься для популярного глянца Maxim (хотя звезды спорта в нем не такие уж частые гости). Но до Олимпиады Капризов оставался точно таким же, как и в 2015-м, когда скромным, улыбчивым юношей выступил в крайне неудачном для России ЮЧМ в Швейцарии. Я тоже был с командой, и мы все, участники (не важно, персонал или игроки) того турнира, завершившегося поражением 0:5 в четвертьфинале от хозяев после четырех побед в четырех матчах групповой стадии, до сих пор при встрече заговорщицки подмигиваем друг другу, как члены клуба, причастных к «позору в Цуге». Пусть для большинства болельщиков результаты юниорских чемпионатов мира в основном терра инкогнита, а потому мало кто знает, что Капризов вообще на последние две игры приезжал на костылях и на лед выходил весь затейпированный и обколотый обезболивающими.

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В январе Капризов переживал из-за неудачной безголевой серии в клубе, но все равно пошел навстречу в просьбе дать интервью в день оглашения заявки на Игры. Кстати, больше в тот день комментариев от игроков не последовало вообще. Тогда мы лишь мечтали о корейских голах, рассуждали, какая будет реакция, эмоции. «Вышка и топчик» — это было просто про любой олимпийский гол. Но победный и в таком драматичном финале – о таком заранее, понятно, никто даже гипотетически говорить не станет.

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Теперь, едва только шайба вонзилась под перекладину немецких ворот, Капризов вместе со своим прыжком над пхенчханским льдом рванул в другую галактику. Этот гол будут обсасывать еще годы, а помнить и вовсе десятилетия. Сто процентов.

Верю, что в высоких сферах Капризетти все равно сохранит правильный взгляд на мир. Но новый герой для домохозяек в любом случае был нужен. И судьба остановилась на достойном человеке.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф