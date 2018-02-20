Олимпийский фотовзгляд: Загитова и Медведева. Девушки, в которых сегодня снова влюбится вся страна

В среду начинаются соревнования фигуристок. А за день до этого состоялась тренировка главных фавориток Игр - Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

В командных соревнованиях фигуристов Евгения Медведева и Алина Загитова выиграли серебро

Этери Тутберидзе. Именно она открыла Юлию Липницкую. А теперь новые воспитанницы Этери - Медведева и Загитова - главные фаворитки Олимпиады

18-летняя Медведева уже по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы

У 15-летней Загитовой только европейское золото, но зато на том турнире она обошла именно Медведеву. Это было месяц назад

Напряжение нарастает - уже в среду пройдет короткая программа

Очень нужна первая золотая медаль!

По красоте конкуренток у наших, конечно, нет

И по мастерству - тоже. Главное - совладать с нервами

На тренировке также присутствовал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира и Европы!

Какой уверенный взгляд у Загитовой! Что важно. Ведь главные конкурентки россиянок сильны - Кэтлин Осмонд из Канады и итальянка Каролина Костнер. И, конечно, не забываем про еще одну нашу спортсменку - Марию Сотскову. Ей 17 лет. И на последнем чемпионате России она уступила только Загитовой

Медведева получает важные указания от тренера

Грация!

Завтра Медведева, Загитова и, конечно, Сотскова вместе с нашими лыжницами будут главными девушками страны

Вперед - и с улыбкой, а мы поддержим

Все начнется в 4 утра по Москве - на «Матч! Арена»!

А пока все замерли в ожидании

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