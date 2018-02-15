Юлия Белорукова: «С бронзой поздравили Вяльбе и Сметанина – кумиры и великие женщины»

Бронзовая медалистка лыжного спринта Юлия Белорукова рассказала корреспонденту «Матч ТВ» Михаилу Цыбулину о том, как приходила в себя после успешного выступления и как настраивается на следующие гонки.

– Начну с вопроса, навеянного вашим постом в инстаграме. Вы написали: «Несколько часов реву, остановите уже кто-нибудь». Кто остановил и когда?

– Произошло это вчера, я себе сказала, что хватит уже лишних эмоций, нужно готовиться к следующим гонкам. Маркус Крамер придерживается того же мнения.

– После удачных гонок как приводите себя в порядок?

– В данный момент надо выключить в интернет, переключиться на тренировки. Хотя тренироваться особо возможности нет, потому что на трассе почти каждый день идут соревнования и время занятий ограничено. Может быть, стоит сходить прогуляться, задержаться на обеде, с кем-то поговорить.

– Вы упомянули Маркуса Крамера. Как тренер настраивает вас на гонки?

– Он общается как индивидуально, так и со всей командой. У нас не настолько все плохо с психологией, чтобы было необходимо все время с каждым отдельно садиться. Если мы сюда приехали, то уже понимали, что будет тяжело морально.

– Скиатлон стал вашим олимпийским дебютом. Предстартовое волнение присутствовало?

– Я не чувствовала ничего особенного, наоборот, подошла с холодной головой, чтобы не переволноваться. Может быть, мне это не помогло, кто-то скажет, что показала плохой результат, но я знаю, на тот момент, после всего того, что было, после двух травм, это было хорошее начало.

– Когда из-за травмы пропустили «Тур де Ски», какие были мысли?

– Было морально тяжело. Но не скажу, что плакала ночами. Возможно, это было только к лучшему. Потому что так же я болела в прошлом сезоне, что-то пропустила, но затем на чемпионате мира взяла медаль. Сейчас все вспоминаю с улыбкой.

– Насколько молодежный чемпионат мира, который вы бежали недавно, помог подвестись к Олимпиаде?

– Не скажу, что оказал решающее влияние, но в принципе помог. Гонка была тяжелая, трасса тоже. Нужно было выполнить эту нагрузку, чтобы понять, какое у меня самочувствие. Я рада, что пробежала ту гонку.

– Отличается ли олимпийская трасса от тех, на которых бегаете в Европе?

– Да. Первые дни снег здесь был перемороженным. Сейчас, когда теплеет, меняется и снег. Становится более быстрым.

– Какие эмоции испытали, когда вас после бронзовой гонки поздравила Вяльбе?

– Конечно, это приятно. Она очень тепло меня поздравила, и это очень важно, она кумир для всех российских лыжников, и не только лыжников.

– Кто кроме Вяльбе являлся вашим кумиром в детстве?

– Раиса Сметанина, мы с ней земляки. Это великая женщина, и она меня тоже поздравила.

– Поздравлений с бронзой было больше, чем с днем рождения?

– Конечно. В разы.

– Подписиков в инстаграме прибавилось?

– Да.

– От Натальи Матвеевой привет получили?

– Да, мы переписывались, она сказала, что очень эмоционально смотрела этот спринт, и я представляю, как это просходило. Ведь Наталья должна была находиться здесь и дойти минимум до финала.

– Вы ворвались в мир элиты лыжных гонок очень резко – как произошел переход из юниоров во взрослый спорт?

– Хорошо произошел, потому что я попала к Маркусу. Это самое главное, и я очень благодарна ему – он тренер во всех смыслах этого слова.

– Можете подробнее про Крамера рассказать?

– Очень щепетильная тема, потому что после двух лет работы с Маркусом мы действительно, как семья. Он очень человечный, в то же время не дает нам спуску. При этом очень хороший психолог, умеет внушить, что мы не просто спортсмены, а в нас есть что-то особенное. И благодаря этому мы настраиваемся на большее.

– Есть возможность смотреть другие виды?

– Честно говоря, очень хочется, я бы посетила фигурное катание и хоккей. Но сейчас пока все мысли о дальнейших гонках. Если меня не поставят на тридцатку, я бы, наверное, сходила на хоккейную игру или на прокаты фигуристов.

– В планах эстафета и командный спринт?

– Пока что да.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов