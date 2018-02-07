«Мы никогда не были так близки к олимпийской медали, и за месяц осознать, что ты – out…»

Олимпиада в Пхенчхане начинается с керлинга. Самая титулованная российская команда со скипом Анной Сидоровой на ноябрьском чемпионате Европы-2017 не попала в медальный раунд, а на декабрьском отборе в Сочи уступила свою олимпийскую лицензию команде чемпионок Европы-2016 со скипом Викторией Моисеевой, которая отправилась в Пхенчхан в статусе «олимпийских атлетов из России». Анна Сидорова рассказывает matchtv.ru о том, как рушится мечта.

— Сборная улетела в Корею, вы здесь. Странно это?

— Спорт – это такая же жизнь со своими подъемами и спадами. Да, сегодня так. Сегодня мы в Москве, а другая команда представляет нашу страну.

— Где вы были в тот день, когда они находились в аэропорту?

— Я – в спортзале. Мы все по домам сейчас, сборы в Новогорске начнутся 17 февраля. Никто про нас не забыл, мы будем готовиться. Вопрос – к чему только? Надеемся, что к весеннему чемпионату мира.

— Был день, час или хотя бы минута после провала олимпийского отбора, когда вам не хотелось как команде быть вместе? Когда нечего было сказать друг другу?

— Когда не хотелось говорить – да, но не потому, что мы друг друга ненавидим, а потому, что переживаем все вместе. Мы настолько сплотились уже, что ближе людей нет. Не было такого ощущения, что мы проигрываем каждая по отдельности. Наоборот. Мы пришли в один номер, сели рядом на пол и какое-то время молча смотрели в одну точку. Тяжело было. Громко будет сказать – жить не хотелось, но я не представляла, что будет дальше.

— После 9-го места на Играх в Сочи вы дали понять, что команда сохраняется только ради успеха на следующей Олимпиаде. Все было напрасно?

— В этом олимпийском цикле мы трижды были третьими и один раз вторыми на чемпионатах мира. Такого не удавалось больше ни одной женской команде в истории керлинга. И осознать, что за месяц до Игр ты – out… Мы никогда не были так близки к тому, чтобы взять медаль на Олимпийских играх. И все предпосылки к этому были.

— Сергей Беланов, тренер команды Виктории Моисеевой, сказал, что именно его спортсменки уже два года – сильнейшие в России, и только любовь членов исполкома федерации к команде Сидоровой не позволяла чиновникам осознать новую реальность. Что скажете?

— Я не могу сказать, что нас кто-то сильно любит в исполкоме. Мы помимо того, что имеем за спиной, каждый год доказываем, что не просто так называемся сборной номер один. Давайте не будем забывать, что именно наша команда заработала для России право выступать на этих Олимпийских играх. Да, было сложно, да, было по-разному. У нас была смена тренера, когда из дабл-микста на год пришел Дэн Рафаэль. У него вообще другой подход. Он достаточно резкий, всегда говорит прямо и не повторяет дважды. Но поскольку наша команда существует уже давно, у нас есть определенный внутренний климат. Мне проще, я сама человек прямой.

— А кто страдал?

— Не могу сказать, что кто-то страдал, но было некомфортно. Мы начали по-другому тренироваться, внесли коррективы в технику. Кому-то ее поменяли совсем. К тому же нас переставляли местами, не было постоянного состава. Наша команда привыкла ко льду международного уровня, который бывает на чемпионатах Европы, мира и в большинстве турниров. Он там более «валящий», то есть камни по нему идут по более закрученным траекториям. А в Сочи лед для нашей команды прямоват. Вот представьте: ваша команда умеет делать сто различных бросков. А на льду, который не «валит», это количество сокращается примерно на треть. И вы не можете использовать весь свой арсенал. А команде Виктории Моисеевой, наоборот, «прямой» лед подходит лучше. У них другая техника, более мягкие релизы – моменты отпускания камня при броске. И их камни заваливают там, где наши не заваливают.

— Но никакого дополнительного декабрьского турнира и поражения в Сочи от команды Моисеевой вообще не было бы, если бы вы не провалили чемпионат Европы, где проиграли, например, Турции. Поняли, что произошло?

— Мы никогда не видели, чтобы Турция так хорошо играла. Но у всех команд бывает такое, что ты выходишь и играешь на все 100%. Почему-то именно у плохих команд такое постоянно случается именно с нами. Мы потом посмотрели: у четырех сборных тогда против нас была лучшая игра по индивидуальному выполнению бросков. Но что удивительно, я сама сыграла против Турции на 94%. Делала все, что нужно. Не получился только самый последний бросок, хотя технически он был выполнен верно. Но что решает? Ты ставишь упреждение для камня, намечаешь линию. Если поехал хорошо – это уже 50% успеха. Если попал в нужную скорость – это тоже очень хорошо. Но дальше могут быть непредвиденные моменты. Допустим, колея, по которой ты до этого в игре не кидал. На ней нужно кинуть сильнее. Насколько? На две десятых, на три? Ты не знаешь. И так получилось, что по этой колее, по-английски она называется track, мы не кидали ни разу. Технически бросок был выполнен хорошо.

— В том, чтобы использовать неизвестный трек для решающего броска, не было неоправданного риска?

— Никогда не знаешь, какой именно бросок преподнесет тебе сюрприз. Что же, не бросать совсем? Я чувствовала себя уверенно и по сравнению с другими годами ощущала себя технически подготовленной максимально хорошо. Мне кажется, мы психологически просели. Слишком ждали этих медалей. Я никогда не видела, чтобы так моя команда отдавалась на каждой тренировке. Никогда. Когда закончился прошлый сезон, мы после чемпионата России сели: «Девчонки, как хотите, но на год забыть обо всем. Никто не знает – продолжим мы играть, не продолжим. Мы именно сейчас близки к медалям Олимпиады, ведь вот они, четыре пьедестала на чемпионатах мира подряд, это не может быть случайностью». Я не соглашаюсь с теми, кто говорит, что мы решили, будто дополнительного отбора на Олимпиаду не будет, и поэтому расслабились. Мы понимаем, что медаль на Олимпийских играх – это если не дорога в будущее, то очень хороший задел. И ради будущей жизни, ради собственных амбиций, ради стольких лет, которые мы отдали спорту… Просто сгонять на Олимпиаду? Все, кроме Алины Ковалевой, на Играх были, поэтому цели совсем другие ставили. Я думаю, мы просто не справились с давлением: «мы должны, мы должны, мы должны…». Что-то непонятное произошло с нами. Каждая из нас до сих пор внутри себя пытается разобраться в этом.

— Плохие предчувствия были?

— Нашему тренеру Светлане Калалб перед большими турнирами обычно снились сны о том, что она находит какой-то золотой предмет – сережку, кольцо. И если не во сне, то она находила такие предметы наяву, например, перед прошлогодним нашим «серебряным» чемпионатом мира. Три таких случая я помню точно, думаю, что было и больше. А вот перед этим провальным чемпионатом Европы и сочинским отбором – не получилось. Мы уже смеялись: «Светлана Яковлевна, да идите вы уже спите!»

— 29 декабря вы осознаете, что ваша мечта рухнула. Самый мрачный Новый год в жизни?

— Это был первый Новый год, когда я под куранты не загадала выиграть медаль. Первый…

— Олимпийская медаль – почему она так важна? Это деньги, карьерный импульс?

— Это прежде всего мои спортивные амбиции, еще с детства. То, с чем я жила. Я в четыре года сидела смотрела телевизор, там катались фигуристы, и я говорила маме: «хочу туда». Хочу с гордостью показать всему миру, что Россия сильнее всех.

— Федерация заявила, что по крайней мере на этот год команда Сидоровой сохраняется. Ради чего?

— Сейчас каждая из нас, если не все, переосмысливает свою жизнь. Конечно, мы понимали, что керлинг однажды закончится. Но не думали, что так скоро. Сначала была апатия, а сейчас каждый день по капельке во мне возрождается спортивная злость и желание играть. Я в себе чувствую силы и голод до побед.

— Хотя бы немного утешает то, что вы не попали именно на ту Олимпиаду, где наша команда выступит без флага и гимна?

— Не утешает, и у меня душа болит за ребят. Я была уже на Олимпийских играх, я знаю, как важна поддержка. Тем более после домашней Олимпиады. Тебе известно, каково это, когда ты носишь форму: стоит только сделать шаг на улицу, и все уже знают, из какой ты страны. Очень переживаю за ребят, как они там будут. Опасаюсь, как бы не было провокаций.

— Олимпиада, ради которой приходится идти на такие лишения, все еще сохраняет свою ценность?

— Все мы живем своими целями. У кого-то цель – приготовить ужин, у кого-то – взять олимпийскую медаль. И мы не имеем права осуждать людей за их мечты. Никакого права. С другой стороны, это унизительно, что творят с нашими спортсменами. Все последние годы они завоевывали медали для нашей страны, и все кричали, что они герои. А сейчас, когда у них есть возможность завоевать медали в еще более сложных условиях, их называют предателями.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня / Владимир Трефилов, РИА Новости/Михаил Мокрушин