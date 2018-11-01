Трехлетие «Матч ТВ», интервью экс-помощника Карреры, цитаты Романцева и Акинфеева. Лучшие тексты четверга

Дайджест материалов, вышедших на сайте в первый день ноября.

2018-11-01T23:48:01+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в первый день ноября.

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В день рождения «Матч ТВ» комментаторы и ведущие рассказали о своей работе и записали поздравления каналу.

– Я работаю на «Матче» с самого его открытия – уже три года. Нашему телеканалу я желаю долголетия и процветания. «Матч ТВ», с днем рождения!

Узнать, кому принадлежит эта фраза.

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В день трехлетия телеканала «Матч ТВ» запускает масштабную акцию.

В день своего 3-летия телеканал «Матч ТВ» запускает масштабную акцию-флешмоб с хэштегом «#янаматче».

Посмотреть на звездных участников акции.

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Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило на Дону, где в 1\8 финала Кубка России встречались «Ростов» и «Зенит».

Кубок кубком, а Дзюбомания в стране продолжается. В Ростове-на-Дону она, правда, приобрела новую форму. Утром в день матча в отель к «Зениту» приехал тренер детской команды из Таганрога с просьбой – расписаться на мячиках. Причем на каждом указать имя каждого из своих подопечных. Тренер, само собой, получил то, что хотел.

Увлекательный репортаж.

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Репортаж «Матч ТВ» с кубкового матча «Спартак» — «Анжи» (1:0), где трибуны «хоронили» Дениса Глушакова, но его воскрешал Рауль Рианчо.

С «Анжи» на трибунах реприза. Баннер на итальянском «Массимо, спасибо за все, это было круто» украшает сектор D. С него вновь несется ругань в адрес Глушакова. Все так же, как в Казани, только в 100 раз серьезнее. Происходящее похоже на уничтожение футболиста и личности. Перед стартовым свистком Рианчо подзывает к себе капитана, следует теплое объятие. Глаз Дениса в этот момент не видно, а жаль.

Что еще было на трибунах «Открытие Арены» и послематчевой пресс-конференции наставника красно-белых.

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Итальянский тренер Джорджо Д’Урбано, входивший в штаб Массимо Карреры в прошлом сезоне, в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» – о специфике работы руководства «Спартака», значении болельщиков для клуба и намеренных информационных «сливах» в прессу.

При этом я уверен, что этой отставкой «Спартак» ничего кардинально в своей жизни к лучшему не изменит. Дело-то не в Массимо, которого недаром так полюбили болельщики за чемпионство и за его достойное поведение.

Взгляд на «Спартак» изнутри.

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»Матч ТВ» расспросил легендарного плеймейкера о «мозгах» на поле, проблемах «Спартака», ссорах с Константином Бесковым и корсиканском ужине в генеральском кителе.

– Зачем в России покупают легионеров? Чтобы заработать на них, агентские дела. Сумма контракта определяет все, футбол идет вторым номером. У нас в чемпионате нет игроков уровня Лиги чемпионов, понимаете? Не найти таких. По потенциалу даже в первенстве России некоторые не готовы играть. В еврокубках постоянно проигрываем середнякам. Мы в свое время варились внутри страны, но европейский уровень давали. Теперь покупаем всех подряд, а глянуть не на кого.

Читать интервью Гаврилова полностью.

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Публикуем отрывки из автобиографии Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке». Здесь есть истории про Старостина, Червиченко, а также шутки про дерьмо и накладную грудь.

– Я знал, кто в команде выпивает: кто может позволить себе чуть-чуть, кто прилично. Не буду скрывать, главным нарушителем режима был Цымбаларь. Да, многие рассказывали и про Горлуковича – что он мог позволить себе лишнего. Но на игре это не сказывалось.

Больше интересных историй от Романцева по ссылке.

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«Матч ТВ» вспомнил знаковые встречи сине-бело-голубых с самым, пожалуй, принципиальным персональным соперником Петербурга.

Не стеснялся в выражениях Валерий Георгиевич и на послематчевой пресс-конференции. Чего только стоила фраза: «Мальчик, который еще ничего не выиграл, ходит, о чем-то рассказывает, бьет мячом в камеру». Нетрудно догадаться, что сказана она была в адрес Денисова.

Освежить в памяти самые яркие матчи Карпин vs «Зенит»

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Вратарь ЦСКА и герой ЧМ-2018 Игорь Акинфеев пришел в гости к Басте на YouTube-канале GAZLIVE – и рассказал много интересного.

– Когда буду уходить, подумаю, какие есть варианты. Сейчас хочу насладиться футболом. Мой контракт с ЦСКА на 4 года, потом еще на 4. До 42 играть буду, нормально же будет?

Больше цитат первого номера ЦСКА.

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О чем говорил глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на пресс-конференции в ТАСС.

– В шахматы играю с детства, правда, в студенческие годы забросил это занятие. Сейчас играю на уровне 1900-2000-й позиции рейтинга ФИДЕ. С точки зрения понимания шахмат, этого достаточно. Если постоянно практиковаться, то можно и поднять рейтинг.

Главные цитаты президента ФИДЕ.

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В четверг вечером комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев провел прямой эфир в паблике канала во «Вконтакте». 45 минут, которые сделают ваш день.

– На вопрос Роналду или Месси отвечу так: Головин.

Обязательно перейдите по ссылке.

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Что нам ждать от третьего Гран-при сезона?

Загитова в первом сезоне нового олимпийского цикла показывает прекрасную форму. Есть ощущение, что в ее карьере не было прошлого триумфального сезона, – такой она выглядит голодной до побед. Алина выиграла Nebelhorn Trophy, что называется, одной левой – ее сумма баллов составила 238,43. Именно на эту планку предстоит равняться ей самой и всем соперницам на этапе в Хельсинки. Фантастика, но допустим. Кто еще, если не Загитова?

Превью финского этапа Гран-при.

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Почти идеал.

Спортивную форму Загитовой можно оценить как отличную. Она явно подросла в межсезонье, но при этом держит вес и сохраняет мышечный корсет, выглядит прокачанной, «сухой» и не изможденной.

Все об олимпийской чемпионке на старте сезона.

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Молодежная сборная России улетает на Суперсерию в Канаду.

Суперсерия же накладывается на матчи Континентальной хоккейной лиги. Пусть лучше парни имеют практику на высшем уровне, чем играют против сверстников. Но они все равно должны хорошо себя проявить на Евротуре, доказать, что достойны выступать за сборную. Мы не делим команду на первый и второй состав. Не имеет значения, кто куда едет.

Интервью Валерия Брагина целиком.

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– Я стараюсь не жить в прошлом. Что случилось, то случилось. У меня было много матчей с ЦСКА, которые мои команды проиграли – и немало. Это тоже часть их пути к успеху. Так что я точно не чувствую какого-то особенного преимущества. Но уважаю команду ЦСКА, как уважаю и люблю весь российский баскетбол.

Читать полностью.

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О ситуации с женским многоборьем.

На мировой помост вернулась легендарная Алия Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях. Первым после рождения ребенка официальным стартом стал для нее чемпионат России в апреле 2018 года, где она выиграла золото в составе команды. На чемпионат Европы в Глазго Алие помешала поехать старая травма колена, а вот к мировому первенству гимнастка подготовиться успела. Спортивная форма, правда, пока не позволяет Мустафиной выступать в многоборье: Алия не тренирует опорный прыжок.

Ознакомиться с текстом.

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Нонито Донэр попытается отобрать титул чемпиона WBA в категории до 55,3 кг у британца Райана Бернетта. Он думает, что великую карьеру еще можно вернуть.

И вот теперь Донэр дерется с Райаном Бернеттом. Есть ли у него шансы? Бернетт ведь совсем молодой, неопытный боец, хоть и чемпион. Ну, может быть, есть. Но в любом случае, даже если Донэр победит, это будет означать, что после этого боя ему нужно будет уйти. А если он не победит, то ему нужно было уйти до боя.

Узнать историю любопытного боксера.

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, РИА Новости/Александр Вильф, ФК «Спартак», РИА Новости/Александр Макаров, ФК «Зенит», instagram.com/bastaakanoggano, РИА Новости/Григорий Сысоев, «Матч ТВ», globallookpress.com, РИА Новости/Крис Бэрри, РИА Новости/Максим Богодвид