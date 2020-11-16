Сборная России в Сербии, «Спартак» — «Динамо», суперматчи в Испании, Италии и Франции. Премьеры и трансляции недели на «Матч ТВ»

На что стоит обратить внимание 16-22 ноября.

На что стоит обратить внимание 16-22 ноября.

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Удобные ссылки для перехода по дням недели:

16 ноября, понедельник

13:50 «Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев». Документальный фильм

Ближе знакомимся с волейболистом сборной Италии, у которого — легко догадаться по имени и фамилии — российское происхождение. С лета 2020 года 32-летний волейболист выступает за «Кузбасс».

14:20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020»

16:55 Мини-футбол. «Париматч — Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая трансляция

19:05 Все на хоккей!

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

За три очных встречи в этом году команды забросили аж 22 шайбы. Включаем в ожидании очередной голевой перестрелки.

22:10 Тотальный футбол

На полчаса забываем о коронавирусе и причинах отсутствия Дзюбы в сборной. Сергей Кривохарченко и его статусные гости обсуждают исключительно футбол, делая акцент на тактике.

22:40 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при в суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Тимур Сакулин против Дениса Царюка. Прямая трансляция из Москвы

17 ноября, вторник

13:50 Все на регби!

19:35 Все на футбол!

19:55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Словения — Россия. Прямая трансляция

Российская молодежь уже отобралась на Евро, теперь можно в спокойном режиме готовиться к важнейшему старту через товарищеские матчи.

22:35 Футбол. Лига Наций. Испания — Германия. Прямая трансляция

В гости к злым испанцам (поражение от Украины и ничья со Швейцарией, два незабитых Рамосом пенальти) едут грозные немцы. В сентября в Штутгарте команды поделили очки — 1:1. Но сейчас обеим сборным нужна победа — слишком близко в таблице находятся подопечные Андрея Шевченко.

01:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай — Бразилия. Прямая трансляция

03:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки. Перу — Аргентина. Прямая трансляция

Аргентина в прошлом туре впервые потеряла очки, а Месси наговорил лишнего арбитру, отменившему его мяч. Такая злость лидера — поможет или помешает в Перу?

18 ноября, среда

13:50 «МатчБол»

17:25 Все на футбол!

17:55 Футбол. Лига Наций. Албания — Белоруссия. Прямая трансляция

19:55 Футбол. Лига Наций. Армения — Северная Македония. Прямая трансляция

22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия — Дания. Прямая трансляция

Комбо: наслаждаемся одной из лучших сборных мира, заодно поглядывая на датчан, которые являются соперниками нашей команды по групповому этапу перенесенного на 2021 год Евро.

22:40 Футбол. Лига наций. Сербия — Россия. Прямая трансляция на matchtv.ru

Хозяева примут команду Черчесова после болезненного поражения от Шотландии. Сербы спаслись на 90-й минуте и были в шаге от выхода на чемпионат Европы, но подвела неточность в серии пенальти.

19 ноября, четверг

13:50 «Большой хоккей»

16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск). Прямая трансляция

«Барыс» балансирует на грани плей-офф и даст бой омичам, у которых, к тому же, отрицательная статистка игр с хозяевами в этом году — 1-2.

19:00 «Сербия — Россия. Live». Специальный репортаж

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) — «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция

«Химки» далеки от зоны плей-офф, а это значит, что подмосковной команде нужно побеждать любого соперника. Дома — так уж точно.

22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) — ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

Армейцы уже ворвались в заветную восьмерку и готовы продолжить приятную серию побед в матчах с «Баварией».

03:00 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дж. Макки — Д. Колдуэлл. Прямая трансляция из США

20 ноября, пятница

13:50 Все на футбол! Афиша

14:20 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020. Лучшее

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

«Спартак» Знарка по-прежнему нестабильный, но по-прежнему характерный и веселый. А это значит, что следить за командой всегда интересно.

19:55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Р. Файфер — А. Измайлов. Бой за титул WBO Global в полутяжелом весе. Прямая трансляция из Белоруссии

22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» — ПСЖ. Прямая трансляция

Агент Головина недавно заявил, что Александром интересовался «ПСЖ». Пока россиянин остается футболистом «Монако», а с парижанами предстоит соперничать на поле. А вот выйдет ли Головин на поле — большой вопрос. По словам врача сборной России Безуглова, к 20 ноября травмированный хавбек только должен вернуться к тренировкам.

21 ноября, суббота

11:40 Регби. Турнир Трех Наций — 2020. Аргентина — Австралия. Прямая трансляция

15:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» — «Эльче». Прямая трансляция

18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

Московское дерби, встреча третьей и четвертой команд РПЛ, Зобнин и Кокорин против родного клуба… Но нужны ли к такому матчу пояснения на и без того яркой афише? Не пропустите, будет очень горячо.

21:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» — «Лейпциг». Прямая трансляция

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Барселона». Прямая трансляция

Еще один топовый матч субботы: Месси едет в Мадрид. Как раз будет время перевести дух перед после московского дерби.

22 ноября, воскресенье

12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) — «Химки». Прямая трансляция

14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» — «Абердин». Прямая трансляция

16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Торино». Прямая трансляция

18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция

Самая (возможно) играющая команда лиги принимают самую (возможно) играющую команду лиги прошлого сезона. Возможно, у Слуцкого и Карпина нет звезд уровня Дзюбы или Влашича, но зато от матча можно ожидать яркого футбола.

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

Традиционный воскресный вечер в компании Черданцева и его гостей, которые обсудят главные события футбольной недели.

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Милан». Прямая трансляция

Завершаем неделю в компании Златана Ибрагимовича. «Милан» едет в Неаполь в качестве лидера чемпионата Италии, но хозяева отстают всего на три очка — дистанция одной победы.