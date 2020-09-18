Возвращение Медведевой к Тутберидзе и прогресс Мостового в Питере. Главное за 17 сентября

Наш традиционный дайджест.
ПОЧЕМУ МЕДВЕДЕВА ВЕРНУЛАСЬ К ТУТБЕРИДЗЕ. ПАНИНА — О ГЛАВНОМ ТРАНСФЕРЕ СЕЗОНА
Единственная возможность продолжать карьеру в нынешних условиях.
Евгения Медведева / Фото: © REUTERS / Dom Gagne-USA TODAY Sports
Я хорошо помню тот момент с аплодисментами Этери Георгиевны в адрес Медведевой на недавних контрольных прокатах. Еще подумала — ух ты, красиво! Давать ли новостью? Дам, все равно это наверняка попадет в трансляцию, а оттуда — на ленты всех изданий.
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МОСТОВОЙ ВЕРНУЛСЯ В «ЗЕНИТ» И НЕ ПОТЕРЯЛСЯ: ИГРАЕТ ЗА ОСНОВУ, ЗАБИВАЕТ И ОТДАЕТ. ИНТЕРВЬЮ С САМЫМ ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ИГРОКОМ РПЛ
Корреспондент matchtv.ru в Петербурге встретился с Андреем Мостовым.
Андрей Мостовой / Фото: © ФК «Зенит»
— Да! Хотя не могу сказать, что в игре с «Арсеналом» что-то поменялось для меня кардинально. Уже и с «Локомотивом» 90 минут сыграл, и с «Динамо» рано на замену вышел. Но все равно — эмоциональный подъем был после поездки в сборную, это добавило настроения перед игрой с Тулой.
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«РОТОР» И «ХИМКИ» — ГРУСТЬ: СКАНДАЛЫ, СТРАННАЯ СЕЛЕКЦИЯ, ОТСУТСТВИЕ ИГРЫ, РЕЗУЛЬТАТОВ И НОЛЬ ПОНИМАНИЯ, КАК ИЗ ЭТОГО ВЫБИРАТЬСЯ
Минимальные шансы остаться в РПЛ еще на сезон.
Дмитрий Гунько / Фото: © ФК «Химки»
В итоге «Химки» за пару дней до старта сезона уволили спортивного директора вместе с Сергеем Юраном и передали команду Дмитрию Гунько. Директору академии «Спартака» без реального опыта работы главным тренером в элите. Уже после семи туров его собираются снимать. Называют кандидатуру Николая Писарева, но непонятно, чем может помочь тренерская перестановка, когда вокруг команды такой хаос.
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