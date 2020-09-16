Губерниев и Семенович, разбор соперника «Краснодара» по ЛЧ. Лучшие тексты 16 сентября

Главное за среду.

Главное за среду.

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Топовый разбор от комментатора «Матч ТВ».

ПАОК, конечно, уступает в классе «Олимпиакосу», который год назад вынес «Краснодар», но это не значит, что он на две-три головы слабее. К тому же именно в последний год «Олимпиакос» заметно прибавил, такой сильной команды в Греции давно не было. Чемпион опередил ПАОК в итоговой таблице на 18 очков. Можно сказать, что «Краснодару» не повезло попасть под такой «Олимпиакос» — в его лучший сезон за последние годы

Совсем скоро «быкам» биться с греками в ЛЧ

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13 титулов, 283 матча и 198 голов.

Поколение воспитанников «Барселоны», вышедшее на пик при Гвардиоле, уходило в закат красиво. «Камп Ноу» провожал Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесту нестихающими овациями, а сами футболисты держали в руках только что выигранные трофеи. В те времена каталонские болельщики подкалывали своих визави из Мадрида: вот как надо провожать клубных легенд! Рауль и Икер Касильяс покидали «Реал» совсем не с теми почестями, которых заслужили. Но легко делать широкие жесты, когда ты на вершине мира. На дворе 2020 год, в «Барселоне» бардак, и клубное руководство проводит антигуманную политику: удерживает тех, кто хочет уйти, и прогоняет тех, кто хочет остаться. Шесть лет Ракитича на «Камп Ноу»? Скатертью дорожка! Лучший игрок мира рвется на свободу? Нет, останется в заложниках контракта и обстоятельств. Следующий на очереди — Луис Суарес.

Согласны, что Луис — легенда «Барсы»?

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Какой будет «королева автоспорта» в следующем году?

В текущем сезоне «королевских гонок» мы остались без чемпионской интриги, зато трансферный рынок богат на сюрпризы. Во время Гран-при Тосканы наконец-то стало известно, где продолжит карьеру Себастьян Феттель, но впереди еще много интересного. Пока лишь четыре команды назвали состав на 2021 год, три определились наполовину, а еще три не торопятся с выбором. Разбираемся с подписанными контрактами и собираем слухи.

Трансферный рынок автоспорта

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И как Медведева могла бы оказаться в Питере, а не у Тутберидзе.

Пока мы готовили это интервью к публикации, мир фигурного катания перевернулся с коньков на голову — Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе. Спросите, какое отношение это событие имеет к президенту федерации Санкт-Петербурга? Самое прямое.

Где могла оказаться Медведева, не вернись к Тутбридзе? Про это тоже внутри

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Посекундная хроника финала с Испанией от Дэвида Блатта.

— Мяч был близок к попаданию, но все же выскочил из кольца. И я никогда не забуду, как Антон Понкрашов взял подбор и выбросил мяч на трибуны. Я люблю Антона, как и всех своих игроков, разумеется. Но я все еще зол на него, потому что хотел забрать этот мяч! Он должен был храниться в РФБ вместе с кубком.

Ностальжи

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Беседует Сергей Лисин.

— Мы вкусили эти прелести по полной. Кто-то сфотографировал, объявили о нашем с Анной романе, что, конечно, полная ерунда, потому что мы действительно только друзья. Я не слежу за личной жизнью Семенович, но знаю, что у нее все в порядке на этом фронте.

Неожиданные темы. Ну и про биатлон с лыжами, конечно

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