Губерниев и Семенович, разбор соперника «Краснодара» по ЛЧ. Лучшие тексты 16 сентября

Главное за среду.
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«Краснодар» избежал встречи с «Бенфикой», но радоваться рано. Эльвин Керимов объясняет, чем опасен ПАОК
Топовый разбор от комментатора «Матч ТВ».
Фото: © REUTERS / Alexandros Avramidis
ПАОК, конечно, уступает в классе «Олимпиакосу», который год назад вынес «Краснодар», но это не значит, что он на две-три головы слабее. К тому же именно в последний год «Олимпиакос» заметно прибавил, такой сильной команды в Греции давно не было. Чемпион опередил ПАОК в итоговой таблице на 18 очков. Можно сказать, что «Краснодару» не повезло попасть под такой «Олимпиакос» — в его лучший сезон за последние годы
Совсем скоро «быкам» биться с греками в ЛЧ
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«Барса» очень некрасиво прощается с Суаресом: легенда уходит из клуба, как изгой
13 титулов, 283 матча и 198 голов.
Луис Суарес / Фото: © Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press
Поколение воспитанников «Барселоны», вышедшее на пик при Гвардиоле, уходило в закат красиво. «Камп Ноу» провожал Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесту нестихающими овациями, а сами футболисты держали в руках только что выигранные трофеи. В те времена каталонские болельщики подкалывали своих визави из Мадрида: вот как надо провожать клубных легенд! Рауль и Икер Касильяс покидали «Реал» совсем не с теми почестями, которых заслужили. Но легко делать широкие жесты, когда ты на вершине мира. На дворе 2020 год, в «Барселоне» бардак, и клубное руководство проводит антигуманную политику: удерживает тех, кто хочет уйти, и прогоняет тех, кто хочет остаться. Шесть лет Ракитича на «Камп Ноу»? Скатертью дорожка! Лучший игрок мира рвется на свободу? Нет, останется в заложниках контракта и обстоятельств. Следующий на очереди — Луис Суарес.
Согласны, что Луис — легенда «Барсы»?
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Перес — в «Ред Булл», Шумахер — в «Альфу», Квят — в «Формулу-Е»?
Какой будет «королева автоспорта» в следующем году?
В текущем сезоне «королевских гонок» мы остались без чемпионской интриги, зато трансферный рынок богат на сюрпризы. Во время Гран-при Тосканы наконец-то стало известно, где продолжит карьеру Себастьян Феттель, но впереди еще много интересного. Пока лишь четыре команды назвали состав на 2021 год, три определились наполовину, а еще три не торопятся с выбором. Разбираемся с подписанными контрактами и собираем слухи.
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Привезти чемпионат мира в Петербург и дать каждому фигуристу по агенту: интервью президента федерации Сергея Чопозова
И как Медведева могла бы оказаться в Питере, а не у Тутберидзе.
Евгения Медведева / Фото: © REUTERS / Dom Gagne-USA TODAY Sports
Пока мы готовили это интервью к публикации, мир фигурного катания перевернулся с коньков на голову — Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе. Спросите, какое отношение это событие имеет к президенту федерации Санкт-Петербурга? Самое прямое.
Где могла оказаться Медведева, не вернись к Тутбридзе? Про это тоже внутри
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«Важнейший момент финала — и тут величайший игрок России падает». 13 лет назад сборная России стала чемпионом Европы
Посекундная хроника финала с Испанией от Дэвида Блатта.
Игроки сборной России празднуют победу на Евробаскете-2007 / Фото: © Jasper Juinen / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
— Мяч был близок к попаданию, но все же выскочил из кольца. И я никогда не забуду, как Антон Понкрашов взял подбор и выбросил мяч на трибуны. Я люблю Антона, как и всех своих игроков, разумеется. Но я все еще зол на него, потому что хотел забрать этот мяч! Он должен был храниться в РФБ вместе с кубком.
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«Я не слежу за личной жизнью Семенович». Губерниев — о дебюте в клипе, утрировании самого себя и необходимости шоу в спорте
Беседует Сергей Лисин.
Дмитрий Губерниев / Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
— Мы вкусили эти прелести по полной. Кто-то сфотографировал, объявили о нашем с Анной романе, что, конечно, полная ерунда, потому что мы действительно только друзья. Я не слежу за личной жизнью Семенович, но знаю, что у нее все в порядке на этом фронте.
Неожиданные темы. Ну и про биатлон с лыжами, конечно
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