Интервью Яровинского про трансферы в РПЛ, разбор дерби и будущее Кузяева. Лучшие тексты 14 сентября

Главное за понедельник.

Главное за понедельник.

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«Без болгаров нет «Амкара». Им без него тоже несладко.

Вот сколько забивал Марио за свои клубы. Уже в Турине наметился кивок вниз. «Локомотив» не «Ювентус», мы понимаем, а Вагнер Лав и в 36 танцует самбу в «Кайрате». Но Эдер тоже чемпион Европы, однако вместо него хотят взять Манджукича, если подключить логику. Или вместо Фарфана? Португальцу 32, перуанцу 35. В чем смысл комбинации? За ветеранскую зарплату — куда ни шло, за 2,7 миллиона… Это точно бизнес?

Пять вопросов от Дзичковского

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Максимально подробный разговор Кузнеца со спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским.

— 15 миллионов от «Локомотива» — это неинтересно? Вообще ни от кого неинтересно. Ему бессмысленно переходить в российский клуб. Он способен сделать следующий шаг в Европу, но ему нужно немного окрепнуть ментально. Не забывайте, Хвича не был игроком стартового состава в первой части прошлого сезона. Ему важно утвердиться в роли примы, показать стабильность. И тогда он перейдет. Уверен, это будет довольно дорого.

Очень много любопытного про трансферы

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Корреспондент matchtv.ru в Петербурге — о том, с чем подходит команда Семака к осенней части Тинькофф РПЛ.

Гораздо запутаннее ситуация с Дриусси. Зимой на сборах он в интервью matchtv.ru четко дал понять, что в межсезонье хотел бы уехать в MLS, в клуб Дэвида Бэк­хема «Интер Майами». Однако с началом нового чемпионата настроение аргентинца несколько поменялось. Ведь больше всех при новом лимите, выиграл именно он, став твердым игроком основы. Это явно окрылило Себастьяна: от матча к матчу он явно выглядел все лучше и лучше. Но тут в дело вмешалась травма, полученная в игре с «Динамо».

Кривая выступления сине-бело-голубых

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Хроника событий.

Последние два года далеко не самые лучшие в карьере Кузяева: после ЧМ-2018, где он начинал запасным, а в итоге пробился в стартовый состав, полузащитника постоянно тревожили травмы. За два сезона РПЛ (2018/19 и 2019/20) Далер провел всего 38 матчей, причем число появлений в старте резко обрушилось.

Где же окажется Кузяев

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Два лидера армейцев провели топ-матч и предопределили его результат.

Время убеждает в правоте Станислава Черчесова, который не спешит вызывать молодого голкипера в сборную России. Да и в молодежной команде он пока только второй после Сафонова. Умение качественно играть большие матчи — обязательное условие для кандидата в национальную команду, особенно для голкипера. Пока у Максименко опыта игры в больших матчах очень мало. А еврокубкового почти нет. Как вратарь адаптируется к новым вызовам — загадка. На данный момент с этим есть проблемы. И дерби — очередное доказательство.

Тактический разбор матча ЦСКА — «Спартак»

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Аналитика дерби от комментатора «Матч ТВ».

Матч между командами ЦСКА и «Спартак» — 1:3. Никола Влашич только что вывел ЦСКА вперед в счете / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Считаю работу Сергей Карасева близкой к идеальной. На мой взгляд, он — абсолютно лучший арбитр в России прямо сейчас. С ним может конкурировать Владислав Безбородов, но, когда Карасев получает назначение на большой матч, есть внутреннее чувство, что все будет в порядке. В современных правилах и корректировках IFAB очень сложно разобраться. И мне кажется, ключевых ошибок в дерби Карасев не допустил, получил за свою работу характеристику «красавчик». Более идеально, чем Карасев, отработала только пара комментаторов Нагучев-Казанский.

Кто купит Влашича? Вернут ли Акинфеева в сборную?

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1000-я гонка «Феррари», 90-я победа Хэмилтона, 8 сходов и 3 рестарта.

Итальянский вояж «Формулы-1» в 2020 году надолго запомнится поклонникам автоспорта. Сперва мы увидели победу, которая не могла случиться даже во сне, а затем нам подкинули целый Гран-при, которого вообще не должно было быть. Этап в Тоскане состоялся по одной причине — «Феррари» очень хотела персональный уик-энд имени себя для своей тысячной гонки в «Ф-1». Она его получила. И он, бесспорно, вышел классным, если не брать в расчет выступление самой скудерии, ради которой это все и было устроено. Героические 5 очков, добытые Леклером и Феттелем на двоих (если что, один Квят набрал больше), могут считаться достойным подарком к юбилею великой конюшни.

Обзор прошедшей гонки (с видео) + мнения Попова и Фабричновой

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А «Денвер» спасается в пятый раз. С дерби Лос-Анджелеса придется подождать.

Кстати, зарплата Карузо в этом сезоне — 2,75 миллиона долларов, Хардена — 38,2 миллиона. Один — незадрафтованный новичок, чей первый контракт в НБА даже не был гарантированным. Другой — состоявшаяся суперзвезда, проводящая в лиге 11-й сезон. А теперь угадайте: кто помогает вести команду к чемпионству, а кто уезжает из пузыря с достижениями вроде титула лучшего снайпера пятого матча с «Лейкерс». Коби знал всё еще год назад. Харден делает огромную работу, чтобы его команда имела шансы на победу в важных матчах. Но при такой системе он и «Хьюстон» не станут чемпионами.

Что происходит в плей-офф НБА

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