Крутость Хартикайнена, сравнение Акинфеева с Максименко и трансферы «Зенита». Главное за 13 сентября

Наш традиционный дайджест.

Наш традиционный дайджест.

Омский клуб потерпел первое поражение в сезоне, встретившись с «Салаватом Юлаевым», чью атаку ведет вперед неудержимый Тему Хартикайнен.

Матч между командами «Авангард» и «Салават Юлаев» / Фото: © Василий Пономарев / Sportbox.ru

Конечно, дубль в исполнении Тему Хартикайнена — вещь достаточно обыденная. У этого форварда, выступающего за «Салават Юлаев», в КХЛ случались и хет-трики. Однако матчи с «Авангардом» — особый случай! Ни один нападающий не огорчал вратарей «ястребов» так часто, как Хартикайнен. Особенно в последние годы. Болельщики «Авангарда» его просто ненавидят, Боб Хартли мрачнеет, когда видит Тему на площадке. Вот только поделать с этим омичи-балашихинцы ничего не могут.

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Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА Дмитрий Галямин — о поведении петербуржцев на трансферном рынке.

Матч между командами «Динамо» и «Зенит» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— Во-первых, новый лимит на легионеров. Второй момент — экономическая ситуация в стране. «Зенит», невзирая на финансовое благополучие, не является исключением — есть предел затрат на покупки, выше которого петербуржцы, вероятно, подняться не могут. И поэтому к вопросу приобретения новичков подходят аккуратно. Их подбирают очень тщательно. Несмотря на то что в настоящее время «Зенит» лучший клуб России, в плане привлекательности чемпионата с грандами европейского футбола ему конкурировать пока тяжело. И хотя к клубу, Петербургу вопросов никаких, тем не менее не каждый футболист, который подходит «Зениту» и по зубам ему в плане финансов, согласен ехать в РПЛ. Но я уверен, что в конце концов 1-2 нужные позиции будут усилены.

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Валерий Харитонов, отец бойца ММА Сергея Харитонова, — про 35-километровый кросс в 9 лет, боксерский поединок с омоновцем и отношение к вражде с Емельяненко.

Сергей Харитонов / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— Думаю, сейчас он не представляет для Сергея никакой опасности. Серега может такой бой провести, но будет с ним еще бережнее работать, чем с сегодняшним соперником. Он выйдет чисто символически, и, думаю, что у него не поднимется рука.

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Встреча главного вратаря национальной сборной в 21-м веке с возможным преемником.

Сразу в 8 матчах чемпионата России из 18 под руководством Доменико Тедеско в прошлом сезоне «Спартак» не смог забить. В этом сезоне такого пока не было. Главный тренер в межсезонье среагировал не только стилистическим решением с более высокой по расположению обороной, но и кадровыми решениями, нацеленными на раскрытие атакующего потенциала. Пусть и с риском нарваться.

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