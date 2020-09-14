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22:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. "Эвертон" - "Солфорд Сити". Прямая трансляция

«Динамо» в еврокубках, «классика» из Европы, а также топ-матчи Кубка Либертадорес. Премьеры и трансляции недели

14 сентября 08:59
«Динамо» в еврокубках, «классика» из Европы, а также топ-матчи Кубка Либертадорес. Премьеры и трансляции недели
Матч между командами «Динамо» и «Ростов» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
Главное по спорту в период с 14 по 20 сентября!

14 сентября, понедельник

16:25 Хоккей. КХЛ. Барыс — ЦСКА

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

17:40 Футбол. Зенит — Арсенал. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 7 ₽

Матч между командами «Локомотив» и «Зенит» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
После поражения «Спартака» в дерби «Зенит» имеет отличные шансы вернуть себе первую строчку. Для этого нужно обыгрывать «Арсенал» дома. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

19:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+

20:05 «ЦСКА — «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+

20:25 Футбол. Ростов — Локомотив. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 7 ₽

Матч между командами «Локомотив» и «Зенит» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
Еще один матч тура с приставкой «топ».

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. Дуйсбург — Боруссия Дортмунд

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

15 сентября, вторник

15:20 «Правила игры» 12+

19:00 Все на футбол!

19:15 Хоккей. КХЛ. Авангард — СКА ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Динамо Киев — АЗ

Фото: © ФК «Динамо» Киев

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

21:25 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Гент — Рапид ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Бертон Альбион — Астон Вилла ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. ПАОК — Бенфика

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монпелье — Лион ₽

Максвелл Корне и Мемфис Депай / Фото: © Panoramic / ZUMA Press / Global Look Press

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

16 сентября, среда

15:20 Хоккей. КХЛ. Сибирь — Динамо Москва

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ференцварош — Динамо Загреб

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

19:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Вест Бромвич — Харрогейт Таун ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ — Мец ₽

Фото: © Jack Chan / Xinhua / Global Look Press
Старт сезона выдался для французского гегемона непростым — сразу 7 игроков основы выбыли из-за проблем, связанных с коронавирусом, команда уступила в двух матчах подряд. Интрига возвращается?

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

22:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Эвертон — Солфорд Сити

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

17 сентября, четверг

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Боливар — Палмейрас

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

15:20 «Большой хоккей» 12+

15:50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна» 12+

17:35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+

19:15 Хоккей. КХЛ. Спартак — СКА ₽

Фото: © ХК «Спартак»

Прямая трансляция на matchtv.ru

19:55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Локомотив Тбилиси — Динамо Москва

Фото: © ФК «Динамо» Москва
Спустя много лет, московское «Динамо» возвращается в еврокубки. Первый соперник — непростой клуб из Грузии. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

19:55 Баскетбол. Кубок имени Александра Гомельского. ½ финала

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ! СТРАНА

21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Брайтон — Портсмут ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

21:40 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Осиек — Базель ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Марсель — Сент-Этьен

Андре Виллаш-Боаш / Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

18 сентября, пятница

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Сан-Паулу — Ривер Плейт

Рафаэль Борре / Фото: © Raul Sifuentes / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

09:00 «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо» (Москва). Live». Специальный репортаж 12+

15:20 Все на футбол! Афиша 12+

19:30 Футбол. Краснодар — Химки. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. Бавария — Шальке

Фото: © REUTERS / Franck Fife / Pool 
Классическое противостояние из Германии!

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

00:25 «Точная ставка» 16+

19 сентября, суббота

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт — Фрайбург

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

16:45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Металлург ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

18:25 Футбол. Ростов — Ротор. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

19:30 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Дортмунд — Боруссия Менхенгладбах ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Верона — Рома ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Ренн — Монако

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

22:55 Футбол. Чемпионат Португалии. Порту — Брага ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

20 сентября, воскресенье

09:15 «Моя история» 12+

12:55 Футбол. Уфа — ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽

Матч между командами ЦСКА и «Спартак» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

13:55 Футбол. Арсенал — Сочи. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

13:55 Футбол. Чемпионат Франции. Ницца — ПСЖ ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

16:25 Футбол. Рубин — Спартак. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽

Матч между командами «Динамо» и «Рубин» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Лейпциг — Майнц

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

18:25 Футбол. Локомотив — Тамбов. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽

Матч между командами «Локомотив» и «Зенит» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР

19:40 «Урал» — «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+

20:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус — Сампдория ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. Реал Сосьедад — Реал ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Марсель — Лилль

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»