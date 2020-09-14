«Динамо» в еврокубках, «классика» из Европы, а также топ-матчи Кубка Либертадорес. Премьеры и трансляции недели

14 сентября, понедельник
16:25 Хоккей. КХЛ. Барыс — ЦСКА
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
17:40 Футбол. Зенит — Арсенал. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 7 ₽
После поражения «Спартака» в дерби «Зенит» имеет отличные шансы вернуть себе первую строчку. Для этого нужно обыгрывать «Арсенал» дома.
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19:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:05 «ЦСКА — «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
20:25 Футбол. Ростов — Локомотив. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 7 ₽
Еще один матч тура с приставкой «топ».
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21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. Дуйсбург — Боруссия Дортмунд
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
15 сентября, вторник
15:20 «Правила игры» 12+
19:00 Все на футбол!
19:15 Хоккей. КХЛ. Авангард — СКА ₽
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19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Динамо Киев — АЗ
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
21:25 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Гент — Рапид ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Бертон Альбион — Астон Вилла ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. ПАОК — Бенфика
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монпелье — Лион ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»
16 сентября, среда
15:20 Хоккей. КХЛ. Сибирь — Динамо Москва
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ференцварош — Динамо Загреб
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
19:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Вест Бромвич — Харрогейт Таун ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ — Мец ₽
Старт сезона выдался для французского гегемона непростым — сразу 7 игроков основы выбыли из-за проблем, связанных с коронавирусом, команда уступила в двух матчах подряд. Интрига возвращается?
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22:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Эвертон — Солфорд Сити
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17 сентября, четверг
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Боливар — Палмейрас
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
15:20 «Большой хоккей» 12+
15:50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна» 12+
17:35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
19:15 Хоккей. КХЛ. Спартак — СКА ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru
19:55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Локомотив Тбилиси — Динамо Москва
Спустя много лет, московское «Динамо» возвращается в еврокубки. Первый соперник — непростой клуб из Грузии.
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19:55 Баскетбол. Кубок имени Александра Гомельского. ½ финала
Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ! СТРАНА
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала. Брайтон — Портсмут ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»
21:40 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Осиек — Базель ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Марсель — Сент-Этьен
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
18 сентября, пятница
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Сан-Паулу — Ривер Плейт
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
09:00 «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо» (Москва). Live». Специальный репортаж 12+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:30 Футбол. Краснодар — Химки. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. Бавария — Шальке
Классическое противостояние из Германии!
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
00:25 «Точная ставка» 16+
19 сентября, суббота
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт — Фрайбург
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
16:45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Металлург ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru
18:25 Футбол. Ростов — Ротор. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8
Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР
19:30 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Дортмунд — Боруссия Менхенгладбах ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Верона — Рома ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Ренн — Монако
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
22:55 Футбол. Чемпионат Португалии. Порту — Брага ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»
20 сентября, воскресенье
09:15 «Моя история» 12+
12:55 Футбол. Уфа — ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР
13:55 Футбол. Арсенал — Сочи. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. Ницца — ПСЖ ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»
16:25 Футбол. Рубин — Спартак. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Лейпциг — Майнц
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
18:25 Футбол. Локомотив — Тамбов. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 8 ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и МАТЧ ПРЕМЬЕР
19:40 «Урал» — «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
20:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус — Сампдория ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. Реал Сосьедад — Реал ₽
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»