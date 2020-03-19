Четыре варианта завершения плей-офф КХЛ, а также Генич - о жизни в условиях пандемии коронавируса. Главные тексты 19 марта

Наш традиционный дайджест.

Наш традиционный дайджест.

Пройдет ли Кубок Гагарина в апреле–мае или о нем уже сейчас лучше забыть из-за коронавируса? «Матч ТВ» рассматривает все возможные версии развития событий.

Плюсы: Игроки и болельщики шести оставшихся в Кубке Гагарина клубов получат определенность. Вздохнут спокойно и начнут строить планы на следующий сезон в новых реалиях. Кто-то, конечно, огорчится, но уже не так сильно, как неделю назад. Народ сметает гречку в продовольственных магазинах, защитные маски в аптеках — и это куда более тревожное зрелище, чем опустевшие трибуны хоккейных арен. Главное, что любители хоккея перестанут упрекать КХЛ за это самое подвешенное состояние, в котором они сегодня поневоле оказались.

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Ровно 101 год назад началась финальная серия Кубка Стэнли, которую не доиграли из-за эпидемии.

Прервана Серия А. Прервана Английская премьер-лига. Прерваны Бундеслига и Примера. Прерваны Лига чемпионов и Лига Европы. Досрочно завершены чемпионаты Финляндии, Дании и Германии по хоккею — без определения победителя. «Барыс» и «Йокерит» отказались от продолжения плей-офф КХЛ. Сама лига приостановила Кубок Гагарина, и неизвестно, будет ли в итоге определен победитель. Остановился сезон и в НХЛ.

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Рассказывает Константин Генич.

Ситуация напоминает сериал «Эпидемия», в котором все было очень страшно. Мы смотрели этот сериал с женой, и я сказал: «Представляешь, если бы нечто подобное случилось в реальности». Кто же мог подумать, что вскоре по всему миру разнесется новый вирус, а эпицентром его пандемии станет Европа.

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Мотивация «прыгать через голову» и мысли об Олимпиаде.

Минувший сезон для Александра Самарина — прошлогоднего вице-чемпиона Европы в мужском одиночном катании — выдался неоднозначным. В первой половине он стабильно финишировал в первой четверке на международных турнирах, выиграл медали этапов Гран-при. На французском этапе Саша превзошел в одной из программ самого Нейтана Чена по технической оценке, а на «Ростелекоме» наш фигурист возглавил весь русский пьедестал.

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