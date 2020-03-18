Что для клубов Тинькофф РПЛ означает пауза в чемпионате, чем футболисты заняты на карантине, когда на трассы мира вернутся гоночные болиды. Лучшие тексты 18 марта

КОМУ ИЗ УЧАСТНИКОВ ТИНЬКОФФ РПЛ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПАУЗА? А КОМУ НАОБОРОТ? СОСТАВИЛИ ДВА СПИСКА
«Зенит» и «Спартак» — в одном списке, ЦСКА и «Ростов» — в другом.
В минувшие выходные впервые в этом году одновременно в стартовом составе вышли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Чемпион России забил семь мячей «Уралу», у Дзюбы дубль, в активе Азмуна хет-трик. После нулевых ничьих чемпиона с «Локо» и «Уфой» это было очень ярко. С вернувшимися форвардами «Зенит» мог продолжить феерию в ближайшие недели. В связи с паузой в чемпионате тренерский штаб «Зенита» принял решение приостановить тренировки.
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«СИДИМ ДОМА И ВКУСНО ЕДИМ. ДАЛИ ЗАДАНИЕ ИГРОКАМ СМОТРЕТЬ НЕУДАЧНЫЕ МАТЧИ». КАРРЕРА РАССКАЗАЛ «МАТЧ ТВ» О КАРАНТИНЕ В ГРЕЦИИ И ТРЕНИРОВКАХ ПО ВИДЕОСВЯЗИ
Специальный эфир «Все на Матч!» о главной теме весны.
— Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, проводя время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас покажу, почему мы делали это с удовольствием. Виды здесь потрясающие. Сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. У нас свои технологии.
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«В МАГАЗИНЫ ПУСКАЮТ ПО 5 ЧЕЛОВЕК, ЛЮДИ ВЫХОДЯТ НА БАЛКОН И ПОЮТ ГИМН». БЫВШИЙ ФУТБОЛИСТ РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ИТАЛИИ
Экс-форвард «Милана» Виталий Кутузов передает обстановку в Ломбардии. Это самый пострадавший от коронавируса регион Италии.
— Команды отменили тренировки, а это потеря формы, качеств. В этой ситуации сложно найти решение, которое бы сделало всех довольными. Нужно искать компромисс. Страна скучает по футболу — это однозначно. Дети рисуют флешмобы, как будет после улучшения. Радуга, как играют в футбол и все такое. Развешивают рисунки в подъездах, и такого очень много везде. Значит — позитив есть.
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СОБРАЛИ КОНТЕНТ ОТ ФУТБОЛИСТОВ НА КАРАНТИНЕ. ВОТ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ, КОГДА ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
Танцевать с девушкой, качать ее весом пресс, чеканить туалеткой, перебирать чайные пакетики, стричь газон по линейке и другие активности от звезд футбола на карантине.
Конечно, все игроки поддерживают форму дома, насколько это, конечно, возможно без командных тренировок. Например, известно, что Гаттузо рассылает игрокам план индивидуальных тренировок через WhatsApp. Так делают большинство тренеров, но свободного времени все равно много.
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СТОП ЭНД ГОУ. КОГДА МАШИНЫ «Ф-1» И ОСТАЛЬНЫХ СЕРИЙ СНОВА ПОЯВЯТСЯ НА ТРАССАХ?
Пандемия коронавируса остановила практически все соревнования в мире, и гонки не стали исключением. Рассказываем, на какой стадии «заморозились» главные автоспортивные серии и когда они должны возобновиться.
На данный момент все конюшни «Ф-1» ушли на карантин до конца марта, а старт сезона официально перенесен на конец мая — начало июня. Организаторы чемпионата планируют сохранить в 2020 году максимально возможное количество этапов за счет отмены традиционной летней паузы и сокращения гоночных уик-эндов с трех до двух дней. Новый предварительный календарь должен быть утвержден до конца текущей недели.
Для тех, кто скучает по гонкам
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СЕЗОН КХЛ НУЖНО ДОИГРАТЬ, КОГДА РАЗРЕШАТ. НЕЛЬЗЯ ЕГО ВЫКИДЫВАТЬ НА ПОМОЙКУ ИСТОРИИ. КОЛОНКА ПАВЛА ЛЫСЕНКОВА
Обозреватель «Матч ТВ» предлагает спасти сезон КХЛ, что вполне возможно сделать даже в мае.
Контракты игроков заканчиваются 30 апреля? Но их можно продлить из-за форс-мажора, потому что чемпионат КХЛ уходил на невынужденную паузу. Ну, а если тот же Умарк уедет 1 мая, забыв об Уфе и «Салавате Юлаеве», которые столько ему дали — что ж, это уже вопрос отношения наемников к тому месту, где они работали.
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ОН НЕ БОЯЛСЯ ГОВОРИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ. ЗА ЭТО ЕГО И ЛЮБИЛИ». ТРИ ГОДА БЕЗ СЕРГЕЯ ГИМАЕВА
В эфире «Матч ТВ» воспоминаниями о хоккейном комментаторе поделились коллеги и самые близкие люди.
— Сергей Наильевич — очень яркая личность. У меня с ним связано очень много интересных историй — нам эфира не хватит, чтобы все их рассказать. Он никогда не боялся говорить свое мнение — пускай оно шло вразрез со многими. Но он говорил искренне. Даже если ему нравился игрок, а он сыграл плохо, Сергей Наильевич говорил об этом. За это его и любили, и ценили, но в то же время — кто-то его ругал и критиковал.
Вспоминаем любимого Сергея Наильевича
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СЕРИЯ С ЦСКА, ЛЕГИОНЕРЫ В НАПАДЕНИИ, ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ В КХЛ. ИНТЕРВЬЮ «МАТЧ ТВ» С ДЭВИДОМ НЕМИРОВСКИ
Главный тренер нижегородского «Торпедо» подвел итоги сезона для своей команды.
— В феврале у меня была встреча с губернатором Нижегородской области, председателем правления «Торпедо» Глебом Никитиным. Мне был предложен двухлетний контракт, но на данный момент он не подписан… Хочу ли я продолжить работу в «Торпедо»? За два сезона Нижний Новгород стал мне близким городом, и теперь чувствую себя в нем как дома. Мне приятно работать в клубе с богатыми хоккейными традициями, я попал в хороший коллектив, с которым у нас, надеюсь, неплохое взаимопонимание.
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«КАЖДОЕ ПЛАТЬЕ СДАЕШЬ КАК ЭКЗАМЕН». БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ДИЗАЙНЕРА, КОТОРАЯ ШЬЕТ КОСТЮМЫ ЛУЧШИМ ФИГУРИСТКАМ ПЛАНЕТЫ
Ольга Рябенко о мистическом даре Щербаковой, секрете правильной балетной пачки и о том, почему Трусовой не пошили исторические брюки из «Игры престолов».
— На высоком уровне моды нет, есть выбор тренера и спортсмена. Просто после того, как выступают наши звезды со свежими идеями, эти идеи начинают масштабно повторяться в детском спорте. Сначала — пачка Загитовой, потом — комбинезоны Трусовой, потом, возможно, «ароматное платье» или костюм с трансформацией Щербаковой.