Что для клубов Тинькофф РПЛ означает пауза в чемпионате, чем футболисты заняты на карантине, когда на трассы мира вернутся гоночные болиды. Лучшие тексты 18 марта

А еще рассказ о жизни в Италии в период эпидемии коронавируса и интервью о самых красивых платьях в мире фигурного катания.

А еще рассказ о жизни в Италии в период эпидемии коронавируса и интервью о самых красивых платьях в мире фигурного катания.

«Зенит» и «Спартак» — в одном списке, ЦСКА и «Ростов» — в другом.

В минувшие выходные впервые в этом году одновременно в стартовом составе вышли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Чемпион России забил семь мячей «Уралу», у Дзюбы дубль, в активе Азмуна хет-трик. После нулевых ничьих чемпиона с «Локо» и «Уфой» это было очень ярко. С вернувшимися форвардами «Зенит» мог продолжить феерию в ближайшие недели. В связи с паузой в чемпионате тренерский штаб «Зенита» принял решение приостановить тренировки.

Расклады полностью

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Специальный эфир «Все на Матч!» о главной теме весны.

— Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, проводя время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас покажу, почему мы делали это с удовольствием. Виды здесь потрясающие. Сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. У нас свои технологии.

Мы связались с Массимо

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Экс-форвард «Милана» Виталий Кутузов передает обстановку в Ломбардии. Это самый пострадавший от коронавируса регион Италии.

— Команды отменили тренировки, а это потеря формы, качеств. В этой ситуации сложно найти решение, которое бы сделало всех довольными. Нужно искать компромисс. Страна скучает по футболу — это однозначно. Дети рисуют флешмобы, как будет после улучшения. Радуга, как играют в футбол и все такое. Развешивают рисунки в подъездах, и такого очень много везде. Значит — позитив есть.

Полная версия интервью

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Танцевать с девушкой, качать ее весом пресс, чеканить туалеткой, перебирать чайные пакетики, стричь газон по линейке и другие активности от звезд футбола на карантине.

Конечно, все игроки поддерживают форму дома, насколько это, конечно, возможно без командных тренировок. Например, известно, что Гаттузо рассылает игрокам план индивидуальных тренировок через WhatsApp. Так делают большинство тренеров, но свободного времени все равно много.

Самое интересное здесь

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Пандемия коронавируса остановила практически все соревнования в мире, и гонки не стали исключением. Рассказываем, на какой стадии «заморозились» главные автоспортивные серии и когда они должны возобновиться.

На данный момент все конюшни «Ф-1» ушли на карантин до конца марта, а старт сезона официально перенесен на конец мая — начало июня. Организаторы чемпионата планируют сохранить в 2020 году максимально возможное количество этапов за счет отмены традиционной летней паузы и сокращения гоночных уик-эндов с трех до двух дней. Новый предварительный календарь должен быть утвержден до конца текущей недели.

Для тех, кто скучает по гонкам

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Обозреватель «Матч ТВ» предлагает спасти сезон КХЛ, что вполне возможно сделать даже в мае.

Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Контракты игроков заканчиваются 30 апреля? Но их можно продлить из-за форс-мажора, потому что чемпионат КХЛ уходил на невынужденную паузу. Ну, а если тот же Умарк уедет 1 мая, забыв об Уфе и «Салавате Юлаеве», которые столько ему дали — что ж, это уже вопрос отношения наемников к тому месту, где они работали.

Согласны с этим мнением?

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В эфире «Матч ТВ» воспоминаниями о хоккейном комментаторе поделились коллеги и самые близкие люди.

Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин

— Сергей Наильевич — очень яркая личность. У меня с ним связано очень много интересных историй — нам эфира не хватит, чтобы все их рассказать. Он никогда не боялся говорить свое мнение — пускай оно шло вразрез со многими. Но он говорил искренне. Даже если ему нравился игрок, а он сыграл плохо, Сергей Наильевич говорил об этом. За это его и любили, и ценили, но в то же время — кто-то его ругал и критиковал.

Вспоминаем любимого Сергея Наильевича

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Главный тренер нижегородского «Торпедо» подвел итоги сезона для своей команды.

Дэвид Немировски / Фото: © Михаил Уточкин

— В феврале у меня была встреча с губернатором Нижегородской области, председателем правления «Торпедо» Глебом Никитиным. Мне был предложен двухлетний контракт, но на данный момент он не подписан… Хочу ли я продолжить работу в «Торпедо»? За два сезона Нижний Новгород стал мне близким городом, и теперь чувствую себя в нем как дома. Мне приятно работать в клубе с богатыми хоккейными традициями, я попал в хороший коллектив, с которым у нас, надеюсь, неплохое взаимопонимание.

Итоги сезона для «Торпедо»

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Ольга Рябенко о мистическом даре Щербаковой, секрете правильной балетной пачки и о том, почему Трусовой не пошили исторические брюки из «Игры престолов».

— На высоком уровне моды нет, есть выбор тренера и спортсмена. Просто после того, как выступают наши звезды со свежими идеями, эти идеи начинают масштабно повторяться в детском спорте. Сначала — пачка Загитовой, потом — комбинезоны Трусовой, потом, возможно, «ароматное платье» или костюм с трансформацией Щербаковой.

Самый эстетичный текст среды