Встреча «Ювентуса» и «Интера» в Китае, битвы за финал Евро и плавание в Кванджу. Все трансляции 24 июля
Фото: © Li Bo / Global Look Press
Среда порадует любителей футбола и не только.
Среда порадует любителей футбола и не только.
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Ривер Плейт- Крузейро. 1-й матч
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01:55 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Реал — Арсенал
Европейские гранды продолжают готовиться к новому сезону. Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» делают это, выступая на Международном кубке чемпионов. Команда Зинедина Зидана в рамках турнира провела одну встречу, в которой уступила «Баварии», «канониры» подходят к игре, имея три победы в трех матчах кубка.
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03:55 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Бавария — Милан
Фото: © REUTERS / Kelvin Kuo
Мюнхенская «Бавария» была сильнее «Реала» и уступила «Арсеналу» на Международном кубке чемпионов. Сегодня подопечные Нико Ковача пройдут проверку «Миланом».
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03:55 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Гвадалахара — Атлетико
Диего Симеоне / Фото: © NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
Еще одна причина для супер-раннего подъема — матч обновленной команды Диего Симеоне с мексиканской «Гвадалахарой».
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03:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Квалификация
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06:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 3-4 раунды
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10:55 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Полуфинал. США — Австралия
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12:25 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Полуфинал. Испания — Венгрия
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13:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы
Накануне российские пловцы завоевали три медали в бассейне Кванджу — Евгений Рылов и Юлия Ефимова выиграли по серебру, а Мартин Малютин стал обладателем бронзовой награды. Сегодня поболеем за Кирилла Пригоду, который отобрался в финал 50-метровки брассом по итогам переплыва.
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14:25 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Ювентус — Интер
Фото: © REUTERS / Feline Lim
В дневном матче Международного кубка чемпионов сойдутся два итальянских клуба. В китайском Нанкине «Ювентус» сыграет с «Интером» — отличный летний подарок для поклонников серии А и не только.
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15:30 Легкая атлетика. Чемпионат России
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16:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир
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16:55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров 2019 (U-19). Полуфинал. Португалия — Ирландия
Ирландская сборная, составленная из футболистов не старше 19 лет, шагнула в полуфинал Евро, обыграв Чехию. На пути в финал ирландцам предстоит встретиться с командой Португалии — победителем чемпионата Европы U-19 прошлого года.
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19:55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров 2019 (U-19). Полуфинал. Франция — Испания
Футбол / Фото: © Getty Images
Еще одну путевку в финал турнира оспорят футболисты из Франции и Испании.
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19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир
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