Слова новичка «Зенита», поиски Нойштедтера и интервью российских героев ЧМ-2019. Лучшие тексты 23 июля
«Я не особо верю в честность китайца. Его уже ловили на допинге». Малютин взял бронзу, а Сунь Яна снова подвергли обструкции
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в третий день плавательной программы у сборной России отличился 20-летний Мартин Малютин, завоевавший бронзовую медаль на 200 м вольным стилем при удивительных обстоятельствах.
Казалось бы, это могло остановить других. Но нет — теперь позировать рядом с китайцем отказался британец Данкан Скотт. Он невозмутимо стоял на своем третьем месте, игнорируя опального чемпиона. Сунь Ян, проходя мимо, рассмеялся ему в лицо и развел руками: мол, ну что ты ерепенишься? Вот оно, золото, у меня на шее висит. Ты ничего уже не изменишь.
Павел Лысенков продолжает работу в Кванджу
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«Меня лучше не трогать. Могу и пяткой в глаз дать!» Как Ефимова выиграла серебро чемпионата мира, и что она думает об опальном китайце
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в третий день плавательной программы порадовала Юлия Ефимова. Хоть дуэль с американкой Лилли Кинг была проиграна, наша спортсменка завоевала серебро.
— Я ведь не очень люблю говорить с прессой. Но я прекрасно понимаю, что это входит в обязанности спортсмена. Мои знакомые, родные, да и болельщики смотрят, как я плыву, переживают. Они хотят от меня слышать, как дела и что происходит. Что поделать, это моя работа.
Интервью суперзвезды мирового плавания
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«Тоннель для новичков в «Зените» оказался гораздо жестче». Сутормин — о дебюте, Питере и сборной
Новичок «Зенита» поделился впечатлениями от первых недель в «Зените» и рассказал, как его жена-москвичка чувствует себя на берегах Невы.
— Когда хорошо играл в «Оренбурге», оттуда и попал в расширенный список. На этом, конечно, не хочется останавливаться. Мой предыдущий клуб был ступенькой, чтобы попасть в сборную, а «Зенит» в этом смысле — ступенище! Все зависит от меня самого. Но цель попасть в сборную, само собой, есть.
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Куда пропал Роман Нойштедтер? Последний раз его видели в Индии
Почти месяц без клуба и полгода без футбола.
Сейчас Роман уже почти месяц в официальном статусе свободного агента (а не в официальном еще больше) — и пока не может найти клуб. Это при наличии гражданства РФ и опыта игры в бундеслиге (у него 183 матча в Германии, причем на разных позициях — и в опорной зоне, и в центре защиты).
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«Ливерпуль» ждет тяжелый сезон. Есть несколько важных проблем
Усталость лидеров, отсутствие трансферов и очень средний резерв.
В прошлом сезоне лидеры «Ливерпуля» выдали чудеса стойкости и физической формы. Мане и Салах по игровому времени вошли в 20-ку лучших в Европе (4303 и 4337 минут). Это очень много, учитывая скорости АПЛ и стиль «Ливерпуля». Выдержат ли они еще один такой сезон — большой вопрос.
Кажется, у Юргена Клоппа проблемы
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Карьера Бэйла в «Реале» подходит к концу. Зидан потерял к нему доверие
Валлиец завершает путь от наследника Роналду до гольфиста в Китае.
Известная история: в 2016 году валлиец почувствовал дискомфорт после матча, но вместо рекомендованного отдыха отправился на турнир по гольфу, где восемь часов махал клюшкой. Игрок усугубил повреждение и пропустил следующую встречу.
Ментально гольф — это действительно его игра
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Лопетеги и Мончи делают «Севилью» силой. Они очень хотят доказать миру, что их зря уничтожали
Цель — четверка. Амбиции — тройка.
Если бы не гениальный сезон Пабло Сарабии — 13 ассистов (столько же у Месси) — «Севилья» могла бы так и не выйти из кризиса середины сезона. Сейчас Сарабия в «ПСЖ», а на пост спортивного директора вернулся Рамон Мончи. В «Роме» его работу назвали «супермаркетом», а продажу Де Росси не простили. В «Севилью» он приехал доказать, что все еще топ.
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Россия будет играть отбор на ЧЕ-2021 с Италией, которой ничего не нужно. Зачем тогда все?
Главное, что нужно знать о жеребьевках отборочных турниров мужского и женского Евробаскетов.
Главная дичь в том, что все матчи с участием сборной Италии будут товарищескими для одной команды и вполне себе официальными (а то и решающими) для другой. И в последнем туре отбора итальянцы даже могут получить привилегию выбирать, кто попадет на Евробаскет, а кто нет.
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Избиение, слезы и горящий Ферстаппен. Самые яркие гонки в Хоккенхайме
В предстоящий уик-энд все внимание гоночного мира будет приковано к «Хоккенхаймрингу». История наглядно показала, что гонки здесь выдаются действительно яркими.
Не доехавшие до конца гонки машины — вечная тенденция, особенно в «Макларене» и особенно во времена второго прихода к британцам Фернандо Алонсо. Кого устрашали или смешили фотографии толкающего «Макларен» испанца, тот не видел Гран-при Германии 1986 года.