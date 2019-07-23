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Ефимова в погоне за корейским золотом, российская «пляжка» рвется на ЧМ. Все трансляции 23 июля

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Ефимова в погоне за корейским золотом, российская «пляжка» рвется на ЧМ. Все трансляции 23 июля
Юлия Ефимова / Фото: © ZUMA Press / Global Look Press
Вторник пройдет под знаком водных видов, пляжного футбола и фехтования.

03:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Квалификация

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10:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена» «Матч! Игра»

13:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы

Фото: © globallookpress.com
Вчера серебро в копилку сборной России добавил Олег Костин. Теперь ждем медали высшей пробы от Юлии Ефимовой, которая вышла в финал 100-метровки брассом с лучшим результатом.

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16:45 Фехтование. Чемпионат мира. Команды. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины

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В ожидании новых сражений пересмотрите золотой для сборной России финал в женской командной рапире. Это было очень круто.

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19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир

Михаил Лихачев и Дмитрий Шишин / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Сборная России в 1/8 финала отборочного турнира проэкзаменует соперников из Молдавии. Двукратные чемпионы мира не имеют права на ошибку.

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