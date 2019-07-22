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«Зенит» без Дзюбы, все самое важное о системе VAR и откровения тренера сборной России. Лучшие тексты 22 июля

22 июля 23:14
«Зенит» без Дзюбы, все самое важное о системе VAR и откровения тренера сборной России. Лучшие тексты 22 июля
Артем Дзюба / Фото: © ФК «Зенит»
Главные тексты понедельника.

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Российские гимнастки забрали все золото. Нужен ли миру такой чемпионат?

Подводим итоги первого в истории юношеского чемпионата мира.

Лала Крамаренко / Фото: © Олег Наумов / Всероссийская федерация художественной гимнастики
По иронии судьбы финалы в отдельных видах на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок проходили в Лужниках в один день с концертом «Металлики». И еще вопрос, на какой из двух арен было жарче: первый в жизни турнир такого высокого уровня каждая из гимнасток воспринимала как свою личную мини-Олимпиаду — ликуя от радости и рыдая из-за неудач.

Репортаж, фото и видео

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«Мы — самые нищие тренеры в мире». Женская сборная России по водному поло осталась без медалей

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу произошло неприятное событие: сборная России проиграла четвертьфинал Австралии (7:9) и выбыла из борьбы за медали.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
— Сейчас умные люди будут принимать решение. Тренерский труд не уважать — вот что некрасиво. К сожалению, ситуация выглядит именно так. Мы к ней привыкли, работаем так с Гайдуковым уже четвертый год. И ничему не удивляемся. Все зашибись…

Грустное интервью тренера

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Костин взял серебро в водах Кванджу. Раньше он ходил в свитере СКА, а сейчас болеет за Овечкина

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во второй день плавательной программы у сборной России снова случилась медаль — серебро на дистанции 50 м баттерфляем завоевал Олег Костин.

Олег Костин, Калеб Дрессел и Николас Сантос / Фото: © REUTERS / Kim Hong-Ji
— Стал бы носить свитер Овечкина на внутренних соревнованиях? Нет, такую реликвию носить нельзя. Но я ее повешу дома на самом видном месте.

Интервью с серебряным призером ЧМ-2019

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«Краснодар» сыграет с «Порту». Путь в Лигу чемпионов лежит через Зе Луиша

Представляем соперника российской команды по квалификации Лиги чемпионов.

Зе Луиш / Фото: © FC Porto
Предыдущий сезон стал для болельщиков «Порту» эмоциональным потрясением. Практически во всех соревнованиях команда демонстрировала большой потенциал, но завершила год без единого большого трофея — единственным утешением стал Суперкубок Португалии, выигранный в матче с весьма скромным оппонентом «Авешом».

Подробнее о команде Зе Луиша

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Семак придумал, как «Зенит» может играть и без Дзюбы. Помогли новая роль Азмуна и трансфер Сутормина

В матче с «Сочи» команда Сергея Семака была узнаваемой даже без своего лидера.

Алексей Сутормин / Фото: © ФК «Зенит»
В отсутствие Дзюбы в матче с «Сочи» в паре с Азмуном сыграл Дриусси. Аргентинец не умеет так цепляться за длинные передачи из глубины, как его партнеры, он силен другими качествами. Поэтому иранец был единственным адресатом «Зенита» для длинных передач, открываясь как в недодачу, так и за спины защитникам. Если с Дзюбой обычно он выполняет одну из этих ролей, то сейчас взял на себя обе.

Как же «Зенит» играет без Дзюбы? Объясняем на видео

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Обмены «Сочи» и СКА, пробный контракт Анисина и другие необычные сделки межсезонья

Лехтеря и Проскуряков вновь получили шанс в КХЛ.

Йори Лехтеря / Фото: © Joe Sargent / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
В летние месяцы хоккейные клубы не перестают работать. Наоборот, в это время скауты и менеджеры основательно готовят команду к новому сезону, усиленно трудясь на трансферном рынке. Так что составы участников КХЛ изменились кардинально. Вместе с тем некоторые переходы и контракты вызывают вопросы уже сейчас. 

Все о приобретениях и обменах клубов КХЛ

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Когда VAR заработает на каждом матче РПЛ и хватит ли у нас судей? Отвечает руководитель проекта

Главное по VAR в России.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
21 июля — исторический день в русском футболе. На матче «Динамо» — «Рубин» впервые в РПЛ полноценно работала система видеопомощи арбитрам. Дебют не получился громким, многие его просто не заметили и забросали сеть замечаниями вроде: «Ну и где ваш VAR? Он был вообще?» Был, друзья. А не заметили вы его наверняка лишь потому, что главный арбитр встречи Виталий Мешков за 90 минут ни разу не начертил в воздухе заветный монитор. И это здорово. Почему? На этот вопрос, и не только, ответил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин. Выделяем главное из разговора.

Ответы на вопросы, возникшие у болельщиков

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