Исторический матч в Москве и другие игры 2-го тура РПЛ, а также звезды мирового плавания в Кванджу. Все трансляции 21 июля
00:55 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Арсенал — Фиорентина
Ночь — время футбола. В США, Сингапуре, Англии, Уэльсе, Швеции и Китае продолжаются матчи Международного кубка чемпионов. В Шарлотте лондонский «Арсенал» сегодня сыграет с итальянской «Фиорентиной». Кто возьмет верх в этом противостоянии?
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02:55 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Бавария — Реал
А в Хьюстоне двумя часами позже пройдет другой топовый матч — мюнхенская «Бавария» против мадридского «Реала». Любителей футбола точно ждет бесонная ночь.
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03:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Квалификация
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04:00 Бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против Джона Молины-мл
40-летний филиппинец Мэнни Пакьяо этой ночью будет боксировать за титул чемпиона WBA с Кейтом Турманом, который младше него на 10 лет, в своем 71-м профессиональном бою. Такое лучше не пропускать.Открыть видео
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08:55 Академическая гребля. Чемпионат Европы. Класс «Дракон»
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10:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир
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11:55 Художественная гимнастика. Первенство мира среди юниорок
В российской столице продолжается первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. Здесь зажигаются будущие звезды одного из самых красивых видов спорта.
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12:55 Футбол. Урал — Ахмат. Российская Премьер-лига. 2 тур
Новичок грозненской команды Денис Глушаков не смог принять участие в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за травмы, но мы ждем его появления на поле сегодня в Екатеринбурге.
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13:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Полуфинал
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13:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы
На 18-м чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу в воскресенье стартует турнир пловцов. В вечерней программе соревнований финал 400-метровки у мужчин и женщин и эстафетные команды 4×100 метров вольным стилем в борьбе за медали ЧМ-2019.
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14:25 Футбол. Международный кубок чемпионов 2019. Ювентус — Тоттенхэм
В еще одном матче Международного кубка чемпионов нас ждет классная заруба — «Юве» против «Тоттенхэма». И время удобное.Открыть видео
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15:00 Бокс/MMA. Международный день бокса
В воскресенье на Красной площади пройдет самая массовая тренировка по боксу в мире, которую проведет Рой Джонс-младший. Тренировка состоится в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Международного дня бокса. Она войдет в книгу «Гиннесс. Мировые рекорды». Стоит это увидеть.
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15:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир
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15:55 Футбол. Локомотив — Тамбов. Российская Премьер-лига. 2 тур
Чемпион России-2018 и серебряный призер прошлогоднего чемпионата страны против дебютанта РПЛ. Напомним, что в первом туре «Локо» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1) , а «Тамбов», возглавляемый Александром Григоряном, уступил «Зениту» (1:2).
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16:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Россия — Венгрия
Сборная России по пляжному футболу, с победы над Германией (6:2) стартовавшая в квалификации к Кубку мира, накануне уверенно расправилась с эстонцами (7:2). Сегодня россияне продолжат отборочную кампанию встречей с венграми.Открыть видео
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17:00 Теннис. WTA. Бухарест. Финал
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17:15 Фехтование. Чемпионат мира. Команды. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины
Поддержим российских шпажисток и саблистов в борьбе за награды чемпионата мира в Будапеште. Пока награды в столице Венгрии наши фехтовальщики завоевывают регулярно.
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17:55 Авто/мотоспорт. Спидвей. Кубок Наций. Финал
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18:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины
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18:25 Футбол. Динамо — Рубин. Российская Премьер-лига. 2 тур
Этот матч на «ВТБ Арене» в Москве войдет в историю вне зависимости от результата. На этой игре впервые в рамках РПЛ будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR) в онлайн-режиме.
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18:30 MMA/Единоборства. Тайский бокс. Muay Thai Night 5. Кямран Набати против Чатчая Сунгмао. Мария Косьянова против Галины Дегтяревой
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19:55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров 2019 (U-19). Ирландия — Чехия
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19:55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров 2019 (U-19). Франция — Норвегия
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20:55 Футбол. Сочи — Зенит. Российская Премьер-лига. 2 тур
«Зенит» во втором туре чемпионата сыграет в Сочи. Приезд чемпиона спровоцирует аншлаг на стадионе «Фишт» в курортном городе. Между прочим, на матче ожидается новый рекорд посещаемости домашних матчей футбольного клуба «Сочи».
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22:00 Авто/мотоспорт. NASCAR. Лаудон
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