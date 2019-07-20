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Итоги Кубка Африки, дайджест новостей из мира бокса и летнее интервью российского синхрониста. Лучшие тексты 20 июля

20 июля 23:26
Итоги Кубка Африки, дайджест новостей из мира бокса и летнее интервью российского синхрониста. Лучшие тексты 20 июля
Александр Мальцев / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Топ-материалы, которые вышли на нашем сайте за день, собраны в одном месте.

Сегодня Еременко и Попов опасны для «Спартака» как никогда. Все благодаря тактической перестройке Карпина

У команды Олега Кононова по-прежнему нет надежной игры в обороне. Поэтому совершивший летом игровую революцию «Ростов» для нее безумно опасен.

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
«Спартак» пытается играть в атакующий футбол. Даже обороняясь, у своих ворот красно-белые не окапываются, а стараются отжать ее прессингом — если не на чужой половине поля, то у средней линии. И в связи с этим нарываются на одну из двух проблем.

Какую — объясняет Евгений Ломоносов

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Вильмар Барриос: «В первом мачте за «Зенит» надел три футболки и две пары перчаток»

Полузащитник петербургского клуба в интервью «Матч ТВ» рассказал, как привыкал к российскому чемпионату, как ему игралось против Месси на Кубке Америки, и чего он ждет от игры с «Сочи».

Вилмар Барриос / Фото: © ФК «Зенит»
— РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Еще подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса, и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.

Откровения колумбийского легионера сине-бело-голубых

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Кубок Африки–2019 получился противоречивым. Все испортил ранний вылет Египта

Подводим главные итоги и вспоминаем самые курьезные моменты африканского турнира.

Мохамед Салах / Фото: © Omar Zoheiry / Global Look Press
Если матч-открытие Кубка Африки посетили 70 тысяч зрителей, то на уже следующей игре между ДР Конго и Угандой присутствовало менее семи тысяч. Комментируя уровень организации, спортивные журналисты шутили, что им именно поэтому запрещают делать фотографии из пресс-ложи — чтобы никто не видел пустых трибун. Ранний вылет Египта только усугубил ситуацию. Матч за бронзовые медали, к примеру, посетили лишь пара тысяч человек.

Это грустно

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«Краснодар» выиграл у «Уфы», уступая два мяча. Арбитр отменил гол, но через минуту передумал

В матче второго тура РПЛ произошел неоднозначный эпизод, но рефери разобрались. Разберемся и мы.

Алексей Еськов и Кристиан Рамирес / Фото: © РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов
Главный арбитр встречи Александр Еськов разобрался не сразу. Посчитав, что защитник «быков» находился в офсайде, он сначала отменил взятие ворот, но позже с подсказки коллег изменил свое решение и все же засчитал гол

Любопытная ситуация

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«Главное, чтобы партнерша не дала тебе ногой в пах». «Матч ТВ» поговорил с четырехкратным чемпионом мира Мальцевым

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершилась программа синхронного плавания. Сборная России завоевала девять золотых медалей, отдав одну в пользу Украины.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев / Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
— Отжаться могу больше 50 раз. Подтянуться — больше 15. Или даже 20. Физическая подготовка очень важна для нашего вида спорта. Необходимы мощь, выносливость. У нас множество упражнений силового характера. Мы проводим много времени в тренажерном зале.

Мальцев и Гурбанбердиева завоевали два золота в Корее не просто так

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Мэнни Пакьяо 40 лет, и он все еще дерется. 11 быстрых фактов о том, что происходит в боксе

Карьеры Поветкина и Лебедева, перелеты Ковалева, деньги Альвареса и бои Пакьяо. Сейчас мы быстро объясним, что происходит в боксе.

Мэнни Пакьяо / Фото: © REUTERS / Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Во-первых, сопернику Пакьяо 30 лет, у него 29 побед, 0 поражений и 22 нокаута. Во-вторых, Мэнни Пакьяо давно занимается политической карьерой на Филиппинах, но делает все наоборот — он жертвует, а не получает деньги от своей страны. 

Дайджест новостей из мира бокса

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Боксер по прозвищу Русская Кувалда хочет в ММА. Ему готовы заплатить 2,5 миллиона за первый бой

В боксе Дмитрий Кудряшов ронял людей с одного удара. Сейчас ему предлагают попробовать это в ММА. Подробности — на «Матч ТВ».

Дмитрий Кудряшов / Фото: © «Мир Бокса» 
— Люблю драться. Мне все равно, по каким правилам. Когда-то я выступал по рукопашному бою. И в армии выступал за свою часть, и потом продолжил. Выполнил норматив мастера спорта — был в тройке на чемпионате России. Для меня это не ново. Я вообще везде выступал. Где можно было подраться — я туда шел.

Прямая речь бойца и интересные детали

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«Макс, пожалуйста, ты очень много пропускаешь». Российский боксер госпитализирован после боя. Видео из угла

Российский боксер Максим Дадашев проиграл поединок Сабриелю Матиасу и получил тяжелую травму головы. Тренер Бадди Макгирт не выпустил Дадашева на 12 раунд.

Максим Дадашев / Фото: © Marcel Thomas / Global Look Press
После поединка стало известно, что состояние Дадашева ухудшилось — боксера вырвало в подтрибунном помещении, его обследовали врачи скорой и приняли решение немедленно госпитализировать. Как сообщил репортер Джене Вонг, Дадашев был доставлен в госпиталь. Врачи из США пытались связаться с женой боксера и впоследствии начали операцию, так как у Дадашева был диагностирован отек мозга. Ряд изданий сообщает, что операция завершена в одной из клиник США.

Тревожные новости

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Самый ценный автограф и новая звездочка из Бразилии. Маргарита Мамун оценивает старт юниорского ЧМ

Маргарита Мамун — амбассадор первого в истории чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниоров, который в эти дни проходит в Москве.

Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Атмосфера прекрасная, болельщики поддерживают и россиянок, и спортсменок из других стран. Очень душевно. Вообще воспринимается это все как большой взрослый чемпионат, потому что многие гимнастки выступают на очень серьезном уровне. Смотришь иногда на девочку, и умом понимаешь, что это юниорка, но она показывает по-взрослому сложное и уверенное выступление. 

Олимпийская чемпионка в положении — о хлопотах на новом посту

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