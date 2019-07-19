Французский вариант для Дзюбы и материал, ради которого пришлось ехать 130 км в 4 утра. Лучшие тексты 19 июля

Все самое интересное, опубликованное на сайте в пятницу.

Все самое интересное, опубликованное на сайте в пятницу.

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19 июля исполняется ровно год с момента убийства бронзового призера Олимпиады в Сочи.

История Дениса Тена тронула каждого, кто хоть немного знаком с миром фигурного катания. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, медалист чемпионатов мира, он учился кататься на коньках в торговом центре родной Алма-Аты. Чтобы дальше развивать свой талант, Денис тренировался в Москве и Лос-Анджелесе. Тем не менее на предложения выступать за более влиятельную федерацию спортсмен всегда отвечал отказом, оставаясь в фигурном катании представителем Казахстана.

Вспоминаем талантливого фигуриста

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Вы захотите это повторить.

Аккаунт PongMastersKE в инстаграме еще не такой раскрученный. Но невероятные пинг-понг-трюки двух парней из Кении вы могли видеть на других популярных площадках, таких как Reddit. «Матч ТВ» связался с создателями аккаунта и узнал, как у них получается создавать магию с помощью ракетки, мяча и пластиковых стаканчиков.

Парни рассказывают о проекте. Но главное — видео внутри!

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На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу мы увидели неожиданную медаль. Серебро в марафоне на 25 км завоевал 21-летний Кирилл Беляев, новое имя в России для этого трудного и интересного вида спорта.

Это было одно из самых труднодоступных мест в моей карьере журналиста. Рассказываю. Чтобы попасть на соревнования по плаванию на открытой воде, нужно было на ночь остаться одному в пресс-центре, чтобы сесть на шаттл в 4.25 утра, который отвезет тебя не пойми куда на побережье в 130 км. Надо выйти из автобуса под проливной дождь. И ждать, когда атлеты проплывут пять часов в бушующих волнах океана.

Репортаж, интервью и видео безумного финиша

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21 июля в Сан-Антонио Алексей Олейник (№ 9 рейтинга тяжеловесов UFC) будет драться с Уолтом Харрисом (№ 14). Это 71-й бой Олейника в ММА и второй за последние три месяца.

— В бою с Оверимом мы подумали, что можно попробовать сыграть на эффекте неожиданности и поработать с ним в стойке, пойти на него с ударами. Я пересматривал наш бой пару раз, и во время боя тоже чувствовал, что буквально совсем чуть-чуть не хватало, чтобы закончить досрочно. Очень сильно включался, очень эмоционально работал, скорее дрался сердцем, чем мозгами.

Про Хабиба и Порье

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Разбираемся, так ли однозначна судебная система в «Формуле-1», как кажется с первого взгляда.

«Такая «Формула-1» нам не нужна», — сказал Макс Ферстаппен после австрийского послефинишного замешательства. «Такая» — где наказать могут и за опасный для жизни гонщика обгон, и за лишнее слово о состоянии машины в радиопереговорах. Тогда какой выход видится из этого тупика?

Разбираемся

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Кто возглавит список самых результативных игроков КХЛ после отъезда за океан Никиты Гусева? Вот список самых реальных кандидатов.

Итак, король вовсе не умер, а просто покинул нашу лигу, отправившись попытать счастья в НХЛ. Но его место пустовать не будет. В прошлом сезоне лидер СКА Никита Гусев просто не оставил шансов своим конкурентам, набрав в регулярном чемпионате 82 (17+65) очка. И, видимо, решил, что уже перерос формат КХЛ, отправившись покорять североамериканскую лигу. В его отсутствие борьба за почетное звание обещает быть нешуточной. Благо забивных форвардов в лиге хватает…

На кого ставите вы?

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Интервью с бывшим тренером «Анжи».

— Всегда считал, что к тренеру футболисты не должны питать каких-то особых симпатий, потому что он всегда кого-то обижает: на поле выходят только 11 человек, а в составе их 25. Соответственно, остальные 14 будут недовольны. Я всегда это понимал и не старался завоевать чьих-то симпатий. Но химия, которая сложилась в «Анжи», поменяла мое мировоззрение в этом плане. Чувствовал ли я, что команда выходит играть и за меня? Конечно. И не только в конце сезона. Даже в первом полугодии, когда проводил собрания и просил ребят, чтоб они сыграли.

О РПЛ

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Главный тренер сборной России объясняет, почему ему так трудно найти что-то новое.

— У нас не так много игроков на виду — в связи с тем, что, на мой взгляд, слишком мало российских команд играет в Единой лиге ВТБ, — говорит тренер. — По-моему, их должно быть гораздо больше, чтобы для российских игроков были рабочие места.

Мнение тренера и карточки игроков с резервного сбора

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На одних добрых отношениях с Виллаш-Боашем не выехать.

Переговорами с потенциальными кандидатами, правда, занимается не Боаш, а президент клуба Жан-Анри Эйро, которого с Дзюбой не связывает ничто, и приоритетная фигура для «Марселя» — не российский, а аргентинский нападающий Дарио Бенедетто из «Бока Хуниорс». Его готовы отпустить за сумму выкупа в контракте, которая составляет 21 млн евро. Но «Марсель» стеснен в средствах из-за ограничений финансового фэйр-плей.

Что может ждать Артема на юге Франции

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На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу еще одно золото завоевала сборная России по синхронному плаванию, ударно показав произвольную программу в группе. Обозреватель «Матч ТВ» побеседовал с главным тренером Татьяной Покровской.

— По чему соскучились во время пребывания в Корее? Во-первых, тут мяса нормального нет. Все в каких-то соусах. Приходится даже пиццу есть. Не все ведь могут позволить себе острое. Во-вторых, очень хочется борща. И нашего шашлыка. Хорошо зажаренную курицу. А девчонки наши тоже без мяса. Смотрю на них — бутербродами перебиваются, хлебом забивают желудок.

Интервью с прославленным тренером

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