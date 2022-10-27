Кубок мира может пройти в Лас-Вегасе. Кучеров и Сергачев отожгли в Калифорнии

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал 41 сэйв против «Рейнджерс», а еще нам стали известны подробности Кубка мира.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал 41 сэйв против «Рейнджерс», а еще нам стали известны подробности Кубка мира.

«Сорокин был великолепен»

Неблагодарное дело сейчас — верить в «Нью-Йорк Рейнджерс». Очень хороший клуб потерпел уже четыре поражения подряд. Причем три раза в последнее время ньюйоркцы возводили на пьедестал российских вратарей своих конкурентов.

То Даниил Тарасов из «Коламбуса» отжигает в Madison Square Garden (5:1), одерживая первую победу за карьеру в НХЛ.

То Александр Георгиев из «Колорадо» приезжает в город, где в него не слишком поверили, и побеждает по буллитам «Рейнджерс» и самого Игоря Шестеркина (3:2 бул.).

А теперь вот «Рейнджерс» попали под «Нью-Йорк Айлендерс» на Лонг-Айленде (0:3), и королем стал вратарь хозяев Илья Сорокин, сделавший сухарь при 41 сэйве. Этот сухой матч стал для Сорокина уже 11-м за карьеру в НХЛ. А в прошлом сезоне он их сделал сразу семь, установив рекорд «Айлендерс».

«Илья был великолепен, — сказал главный тренер «островитян» Лэйн Ламберт. — Он обрел уверенность в себе и очень многого добился за то время, что выступает здесь».

В одном только первом периоде Сорокин сделал 17 сэйвов, в том числе остановив форварда «Рейнджерс» Мики Зибанежада, который просто обязан был забивать.

«Хорошо, что отразил много бросков, — сказал Сорокин. — Я был в игре».

Надо сказать, что ворота гостей защищал не Шестеркин, а словацкий ветеран Ярослав Галак, который в последних двух матчах пропустил восемь шайб. Не слишком надежный парень…

«Меня больше беспокоили эти три поражения подряд до нынешнего дня, — заметил главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. — Думаю, что вчера вечером против «Колорадо» мы играли сильно, взяли очко у очень хорошей команды. Мы и сегодня показали хорошую, надежную игру в течение трех периодов. Мне нравится, как мы играем. И если будем продолжать в том же духе, то победы придут».

В общем, Галлан после четырех поражений высказывается теперь как Олег Знарок: его «Ак Барс» проиграл девять раз в последних 10 играх, но тренер говорил порой, что хоккей команды ему нравится, и просто хромает реализация. А если продолжать в том же духе, то победы придут.

Может, это такая защитная реакция тренеров во всем мире.

Сергачев забил первый гол в сезоне

А в Калифорнии в этот день зажигали россияне из «Тампы». Это был матч против «Анахайма», и сначала отличился защитник гостей Дмитрий Куликов. Он вознаградил передачей Тревора Зеграса, и тот поразил ворота Брайана Эллиотта — основной вратарь Андрей Василевский в этот день отдыхал.

Но уже через три минуты свой первый гол в сезоне забил Михаил Сергачев. Его бросок получился точным и скрытым — голкипер Джон Гибсон не видел шайбу.

Через полторы минуты отличился уже Никита Кучеров, который неотразимо бросил с правого фланга. А в конце третьего периода именно Сергачев отдал передачу в большинстве, когда Брэндон Хэйгл забил победный гол.

Надо сказать, что «Тампа» не слишком удачно начала сезон. У команды было короткое лето, потому что она дошла до финала Кубка Стэнли — причем третий год подряд. Но теперь видно, что хоккеисты «Лайтнинг» набирают обороты.

Кубок мира: возможный перенос не связан с Россией

Отдельная тема — Кубок мира, который НХЛ планирует организовать в 2024 году. Канадская телекомпания TSN запустила инсайд, что лига может перенести турнир на более поздние сроки. Мол, это связано с ситуацией с Россией, которую сейчас допустить нельзя, а играть без Овечкина и Малкина, Кучерова и Сергачева, Сорокина и Шестеркина как-то глупо.

Что ж, Кубок мира — турнир крайне нерегулярный. Последний раз он проходил в 2016 году в Торонто, а до этого состоялся аж в 2004 году в Торонто и Сент-Поле. Если теперь Кубок мира будет перенесен, этому не удивится никто. Речь ведь не о зимней Олимпиаде, которая должна пройти в феврале 2026 года, соблюдая четырехлетние циклы.

«Матч ТВ» поинтересовался мнением эксперта, который близок к организаторам Кубка мира.

«Пока нет никакой конкретной информации, и это не связано с Россией, — сказал наш источник. — Весь вопрос в том, когда запустить этот турнир, чтобы заработать больше всего денег. Стоит ли делать это в феврале, когда фанаты уже посмотрели полно матчей и наелись хоккеем перед плей-офф. В это время даже по абонементам люди не всегда приходят на стадионы. Они ждут апреля и розыгрыша Кубка Стэнли.

А может, Кубок мира лучше провести традиционно в сентябре, когда болельщики соскучились по хоккею, и можно раздуть большой ажиотаж. Всё упирается в маркетинговые доллары. А так НХЛ может организовать этот турнир за неделю.

Нужно найти не только правильное время, но и место, чтобы по максимуму заработать деньги для лиги и профсоюза.

Полгода назад прошло голосование, и среди кандидатов на основные матчи Кубка мира точно были Нью-Йорк, Торонто, вроде бы Лос-Анджелес. Но многие наши русские пацаны голосовали за Лас-Вегас. Не удивлюсь, если Кубок мира в итоге пройдет в этом городе».