Дуэль дня: Кузьменко против Макэдвида! Овечкин сделал сразу девять хитов! Всё о матчах НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о дебюте Андрея Кузьменко в НХЛ, который сразу же забил гол во встрече «Эдмонтон» - «Ванкувер» (5:3).

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о дебюте Андрея Кузьменко в НХЛ, который сразу же забил гол во встрече «Эдмонтон» - «Ванкувер» (5:3).

Кузьменко и «лимончики»

Андрей Кузьменко сразу же стал своим парнем в НХЛ, и с ним связана одна интересная история. Вы же помните, как экс-форвард СКА искал себе команду за океаном. Вместе с агентом Дэном Мильштейном он выбирал из множества вариантов, потому что на второго бомбардира КХЛ (20+33=53 очка в 45 матчах) претендовали чуть ли не все клубы заокеанской лиги. Он там был неограниченно свободным агентом, и его никто не выбирал на драфте.

В итоге остался шорт-лист из пяти команд, и Кузьменко с агентом поехали на переговоры в Ванкувер. Андрей сразу же влюбился в город и команду. Его тронуло и то, что на встречу к нему ранее, бросив все летние дела, прилетели генменеджер и главный тренер «Кэнакс».

И вот Кузьменко заходит в офис «Ванкувера». Когда все садятся для разговора, он просит у секретаря: «Принесите мне лимонад, пожалуйста». А в Америке так не принято, как оказалось. Эта просьба вызвала смех, и вокруг Андрея тут же возник мем «лимончики».

Он в итоге подписал контракт с «Ванкувером», и когда прилетел в аэропорт перед сезоном, его встречал таксист с табличкой «Лимончики». А в переписке постоянно мелькают шутки: «Может быть, еще лимонада?»

Всё это говорит о том, что Кузьменко попал в очень прикольную непринужденную атмосферу, которая позволяет ему раскрыться и выйти на новый уровень, освоившись в НХЛ.

Кузьменко подписал контракт новичка на $0,95 млн в год. Но если он так будет играть дальше, его уже в следующем сезоне ждут «лимончики» в новом долголетнем договоре.

Макдэвид превратился в разъяренную фурию

Не так много россиян забивали уже в первом матче за карьеру в НХЛ. По крайней мере, великим Павлу Буре и Игорю Ларионову, которые в самом начале 90-х дебютировали в «Ванкувере», это не удалось.

Кузьменко выходил на фланге звена, где центрфорвардом был Элиас Петтерссон, а на другом фланге выступал Нильс Хегландер. То есть Андрей вписался в шведскую тройку, хотя в это звено раньше наигрывался Илья Михеев — но он сейчас травмирован.

Уже на второй минуте Кузьменко вместе с Петтерссоном улетели в атаку. Андрей совершил отвлекающий маневр, а Элиас взял игру на себя и хитрым финтом обвел вратаря Джека Кэмпбелла.

Так Кузьменко получил свой первый «+1» за карьеру в НХЛ. А на 39-й секунде второго периода уже забил сам, когда «Эдмонтон» остался в меньшинстве. На самом деле в той комбинации многое сделал Джей-Ти Миллер, который выдал дальний диагональный пас, и Андрею оставалось грамотно подставить клюшку на пятачке. Наверное, Кузя теперь должен будет ужин своему партнеру — тот сделал для него всё.

К сожалению, «Ванкувер» как был нестабильной командой, так и остался. Это ведь умудриться надо — ведешь 3:0 в матче, но проигрываешь 3:5.

Во второй половине матча «Эдмонтон» превратился в разъяренную фурию. Коннор Макдэвид сделал первый хет-трик сезона, забросив две решающие шайбы в третьем периоде. Еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль и Дарнелл Нерс.

Тем не менее Кузьменко провел качественный матч: «+1» за полезность, забитый гол, четыре броска в створ, 17:43 минуты на льду. Из них — аж 7:10 в большинстве. Понятно, что розыгрыш лишнего — сейчас главный козырь Кузьменко. Но он только адаптируется к НХЛ, и скоро должны появиться и другие козыри.

А вообще все болельщики уверены, что у связки Кузьменко — Петтерссон должно быть потрясающее будущее в НХЛ.

Ничушкин сразу начал отрабатывать контракт

О других матчах россиян. Андрей Свечников забил гол и закрепил победу «Каролины» над «Коламбусом» (4:1).

Форвард «Монреаля» Евгений Дадонов не набрал очков, но стал соучастником сенсации, когда один из главных по прогнозу аутсайдеров лиги победил «Торонто» (4:3).

Валерий Ничушкин сразу же начал отрабатывать свой новый контракт на $49 млн. Он не только вернулся в состав «Колорадо» после травмы стопы, но и забил гол в большинстве в ворота «Чикаго» (5:2).

Отдельный разговор о первом матче «Вашингтона». Команда Овечкина вдрызг проиграла первый поединок «Бостону» (2:5).

Сам Александр Великий схватил «-2» за полезность, очков не набрал, но нанес три броска в створ ворот и провел сразу девять силовых приемов.

Овечкин играл в тройке с Евгением Кузнецовым и Коннором Брауном. Возможно, после этого поражения будут какие-то перестановки.