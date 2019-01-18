Яшин vs Ягр на Красной площади, рекордная мощь Рязанцева, шедевр Гусева. Вспоминаем самое яркое из Матчей звезд КХЛ

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
21:00 Все на футбол! [12+]
21:00
Все на футбол! [12+]
21:45
"ФутБОЛЬНО" [12+]
22:15
Новости
22:25
Все на футбол! Афиша [12+]
22:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Алавес". Прямая трансляция
00:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30
Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Бавария" [0+]
03:30
Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из Великобритании [16+]
05:00
Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Прямая трансляция из США
08:30
"Мэнни". Документальный фильм [16+]
10:10
Новости
10:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10:40
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии [0+]
12:25
Новости
12:30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
13:05
Все на футбол! Афиша [12+]
13:30
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе [16+]
14:35
"Лучшие из лучших". Специальный репортаж [12+]
15:05
Новости
15:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18:00
Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019. Мастер-шоу. Трансляция из Казани [0+]
20:25
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Челси". Прямая трансляция
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Яшин vs Ягр на Красной площади, рекордная мощь Рязанцева, шедевр Гусева. Вспоминаем самое яркое из Матчей звезд КХЛ

19:27
Яшин vs Ягр на Красной площади, рекордная мощь Рязанцева, шедевр Гусева. Вспоминаем самое яркое из Матчей звезд КХЛ
Алексей Яшин и Яромир Ягр / Фото: © КХЛ
Специальный репортаж «Лучшие из лучших» — о самых ярких событиях Матчей звезд Континентальной хоккейной лиги.
Открыть видео
  • Вспоминаем первый Матч звезд КХЛ, который состоялся в 2009 году на Красной площади в Москве. Тогда противостояли друг другу команды Алексея Яшина и Яромира Ягра
  • Завсегдатай звездных уик-эндов — Сергей Мозякин. Форварду «Магнитки» принадлежит бомбардирский рекорд Матчей звезд КХЛ — 30 (22+8) очков в 8 матчах
  • В 2012 году Матч всех звезд КХЛ прошел в Риге. Это была битва команд Сандиса Озолиньша и Сергея Федорова. Тогда же на всю арену зажег Михаил Анисин
  • Тогда же Александр Рязанцев выиграл конкурс на силу броска, отправив шайбу в ворота на скорости 183,67 км/ч. Это мировой рекорд
  • В следующем году Матч звезд принял Челябинск, а команды Запада и Востока на лед вывели Илья Ковальчук и Алексей Морозов. Капитаны удивили всех своими фигурнокатательными номерами
  • Матч звезд-2015 зажег в олимпийском Сочи. Особенно запомнился конкурс буллитов и шикарное исполнение Никиты Гусева
  • В 2016-м шоу-матч вернулся в российскую столицу. А буллитный конкурс — в сердца болельщиков. Спасибо креативу от журналистов 
  • В 2017 году в Матче звезд КХЛ в Уфе приняли участие не две команды, а четыре — по числу дивизионов в лиге. Это был не Матч звезд, а революция, создавшая Неделю звезд хоккея
  • Год назад звездный уик-энд прогремел в Казахстане. Сочимэн Павел Падакин, коронованный Найджел Доус, задымление в астанинском отеле и медиа-леди на тренерском мостике
Открыть видео

11-й по счету Матч звезд КХЛ пройдет в Казани. Можно с уверенностью сказать, что он тоже запомнится всем любителям хоккея.

Смотри Мастер-шоу в субботу на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, начиная с 16:00 по Москве.

Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу

Читай также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+