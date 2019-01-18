Яшин vs Ягр на Красной площади, рекордная мощь Рязанцева, шедевр Гусева. Вспоминаем самое яркое из Матчей звезд КХЛ

Специальный репортаж «Лучшие из лучших» — о самых ярких событиях Матчей звезд Континентальной хоккейной лиги.

2019-01-18T19:27:07+03:00 Специальный репортаж «Лучшие из лучших» — о самых ярких событиях Матчей звезд Континентальной хоккейной лиги.

Вспоминаем первый Матч звезд КХЛ, который состоялся в 2009 году на Красной площади в Москве. Тогда противостояли друг другу команды Алексея Яшина и Яромира Ягра

Завсегдатай звездных уик-эндов — Сергей Мозякин. Форварду «Магнитки» принадлежит бомбардирский рекорд Матчей звезд КХЛ — 30 (22+8) очков в 8 матчах

В 2012 году Матч всех звезд КХЛ прошел в Риге. Это была битва команд Сандиса Озолиньша и Сергея Федорова. Тогда же на всю арену зажег Михаил Анисин

Тогда же Александр Рязанцев выиграл конкурс на силу броска, отправив шайбу в ворота на скорости 183,67 км/ч. Это мировой рекорд

В следующем году Матч звезд принял Челябинск, а команды Запада и Востока на лед вывели Илья Ковальчук и Алексей Морозов. Капитаны удивили всех своими фигурнокатательными номерами

Матч звезд-2015 зажег в олимпийском Сочи. Особенно запомнился конкурс буллитов и шикарное исполнение Никиты Гусева

В 2016-м шоу-матч вернулся в российскую столицу. А буллитный конкурс — в сердца болельщиков. Спасибо креативу от журналистов

В 2017 году в Матче звезд КХЛ в Уфе приняли участие не две команды, а четыре — по числу дивизионов в лиге. Это был не Матч звезд, а революция, создавшая Неделю звезд хоккея

Год назад звездный уик-энд прогремел в Казахстане. Сочимэн Павел Падакин, коронованный Найджел Доус, задымление в астанинском отеле и медиа-леди на тренерском мостике

11-й по счету Матч звезд КХЛ пройдет в Казани. Можно с уверенностью сказать, что он тоже запомнится всем любителям хоккея.

Смотри Мастер-шоу в субботу на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, начиная с 16:00 по Москве.

Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу

Читай также: