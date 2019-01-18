Чудо-буллит Тарасенко, фигурное катание Ковальчука и танец Барулина. Лучшие моменты Матчей звезд КХЛ

«Матч ТВ» вспоминает самые яркие моменты звездных уик-эндов КХЛ.

2019-01-18T15:01:37+03:00 «Матч ТВ» вспоминает самые яркие моменты звездных уик-эндов КХЛ.

Уже завтра в Казани состоится Мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2019. Многие считают эту часть звездного уикэнда более яркой, чем сам матч, ведь здесь огромное пространство для творчества самих хоккеистов. Разнообразные конкурсы и теплая обстановка на льду и на трибунах к этому особенно располагают. Вспоминаем вместе.

Кузнецов против Гашека

В свой единственный сезон в КХЛ легендарный «Доминатор» успел побывать на Матче звезд и стать мишенью для игроков, соревновавшихся в конкурсе на самый красивый буллит. Больше всего Доминику Гашеку досталось от новоиспеченного чемпиона мира среди молодежных сборных — нападающего Евгения Кузнецова. Сначала тот попытался переиграть чешского голкипера в падении, а затем просто его перебросил. Даже при помощи рук остановить Кузнецова у Гашека не получилось.

Фокус Тарасенко

В 2012 году в Риге тогда еще нападающий СКА Владимир Тарасенко продемонстрировал свой легендарный буллит, повергший зрителей и Константина Барулина в шок. Чуть позже выяснилось, что шайба была привязана леской к клюшке, за счет чего нападающий и смог переиграть ошарашенного вратаря.

Оперная партия Михаила Анисина

Казалось, после «лески Тарасенко» публику уже ничем не удивишь. Но тут на авансцену вышел Михаил Анисин, в прекрасном стиле исполнивший один куплет песни «'O Sole Mio». Пожалуй, именно этот момент стал самым запоминающимся в карьере нападающего в КХЛ.

Мировой рекорд Александра Рязанцева

«КХЛ круче НХЛ!» — именно так можно было воскликнуть после того, как Александр Рязанцев в том же 2012 году в конкурсе на силу броска направил шайбу со скоростью 183,67 км/ч. Здено Хара, являющийся рекордсменом аналогичного конкурса в Северной Америке, в том же сезоне остановился на отметке 175,1 км/ч. Любопытно, что через год Рязанцев и Хара должны были сойтись в очном противостоянии на Матче звезд в Челябинске, но из-за завершившегося в начале января локаута в НХЛ дуэль так и не состоялась.

Фигурное катание Морозова и Ковальчука

Тем не менее завершение локаута не помешало Павлу Дацюку и Илье Ковальчуку остаться в России, чтобы поучаствовать во всезвездном уикэнде-2013. Последний был капитаном сборной Запада, и ему вместе с закадычным другом Алексеем Морозовым пришлось продемонстрировать навыки фигурного катания в очном конкурсе. Получилось весьма неплохо.

Танец Константина Барулина

Один из самых зажигательных вратарей в истории КХЛ Константин Барулин решил устроить конкурс на самый лучший вратарский танец. Поскольку танцевать умел только он, победитель был известен заранее. Яркое выступление под песню «Cotton Eye Joe» наверняка до сих пор вспоминается челябинским болельщикам, оказавшимся в тот вечер на арене «Трактор».

Буллитная дуэль Гусева и Миронова

В 2015 году в Сочи Никита Гусев прекрасно подготовился к конкурсу на самый зрелищный буллит и продемонстрировал зрителям номер, включивший в себя элементы шоу и невероятной техники. Сначала нападающий сделал сэлфи с жертвой, вратарем Станиславом Галимовым, а затем исполнил шедевр, словами который не описать.

Неужели с таким буллитом можно не выиграть конкурс? Оказывается, можно. Андрей Миронов, не настолько оснащенный технически, как Гусев, проявил максимальную креативность. В первом случае он исполнил буллит во вратарской амуниции, во втором — сидя в тележке из супермаркета под управлением Александра Еременко. И несмотря на то, что ни одна из попыток не привела к голу, победителем того конкурса был признан именно Миронов.

Огненный буллит Линуса Умарка

Если бы Умарк знал, что через год Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе, он бы наверняка припас к нему этот огнеопасный трюк. Наверняка Илья Сорокин, защищавший ворота в том эпизоде, тоже был бы не против. Умарк, шайба и горящий крюк клюшки нападающего выдали самое горячее представление в истории всезвездных уикэндов.

Павел Падакин — Сочимэн

Сложно представить, как можно проявить креативность в конкурсе «забег на скорость». Нападающий Павел Падакин, вышедший год назад на свой забег в свитере и плаще Супермена, показал как! Уже после забега форвард уточнил, что настоящее имя супергероя — Сочимен.

Королевский буллит Найджела Доуса

Любимец астанинской публики, нападающий тогда еще «Барыса» Найджел Доус, являющийся рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков, подошел к конкурсу буллитов на домашнем Матче звезд по-королевски. Выйдя на лед в королевском плаще с подписью «Hat-Trick King», в короне и в сопровождении своих детей, Доус тем не менее дважды не смог переиграть Илью Ежова. Но это не помешало Королю одержать победу в конкурсе.

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