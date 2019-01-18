В ожидании Матча звезд в Казани и футбольного турнира в Дохе. Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»

Традиционный дайджест самых интересных материалов, вышедших на сайте за день.

2019-01-18T23:25:43+03:00 Традиционный дайджест самых интересных материалов, вышедших на сайте за день.

На Матче звезд в Казани ожидается аншлаг.

Никаких рекордов посещаемости тут, конечно, не будет: «Татнефть-Арена» физически не сможет вместить больше, чем «Минск-Арена», куда на Матч звезд КХЛ — 2010 пришли около 15000 болельщиков. Но никаких сомнений нет, что в Казани все будет на высшем уровне.

Твой гид по звездному уик-энду КХЛ

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Вспоминаем самые яркие моменты Матчей звезд КХЛ.

Один из самых зажигательных вратарей в истории КХЛ Константин Барулин решил устроить конкурс на самый лучший вратарский танец. Поскольку танцевать умел только он, победитель был известен заранее. Яркое выступление под песню «Cotton Eye Joe» наверняка до сих пор вспоминается челябинским болельщикам, оказавшимся в тот вечер на арене «Трактор».

Минутка ностальгии

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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отвечает на злободневные вопросы.

— Вы поймите, хоккей — контактный вид спорта. Когда болельщики смотрят повтор, то делают это по пять раз, с разных ракурсов, в замедленном повторе. Судья же принимает решение на льду за доли секунды. Молниеносно. И даже не после видеоповтора, а прямо сразу. Я 50 раз говорил, что арбитры — не роботы.

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Гонка, в которой сборная России заняла пятое место.

Претендентов на четвертый этап, на котором мы привыкли видеть Шипулина в последние годы, сейчас особо у нас нет. Логинов, как лидер команды, идеально подходит на роль финишера в эстафетах.

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о нюансах регламента и главных интригах ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Интересно будет понаблюдать, как изменится команда Кононова. «Спартак» почистил кадры, избавился от 6 футболистов. При этом красно-белые подписали Гулиева и Айртона + двух молодых ребят из «Чертаново» — Умярова и Глушенкова. По первому сбору все они получили отличные отзывы от Кононова. Любопытнее всего будет посмотреть на Айртона. Помимо внешнего сходства с Зобниным, сказать про него пока нечего. Статистика, которую он показывал в Бразилии, честно говоря, не впечатляет. Гулиева все-таки мы хорошо знаем по играм за «Ростов».

«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» тоже очень его ждут

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Все меньше времени остается до начала ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет с 21 по 29 января в Катаре. Петербургский «Зенит» и «Локомотив» находятся здесь уже три дня. В пятницу к ним присоединился «Ростов». О последних событиях в Дохе, включая песчаную бурю, — в репортаже корреспондента «Матч ТВ».

— Все матчи обещают быть интересными. Но против «Зенита» лично для меня — да, что логично. Нет смысла отвечать на этот вопрос иначе. Но вообще жду все три игры. Хочется победить и забрать этот Кубок!

Узнай, кому принадлежит фраза

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На сборе в Катаре вратарь «Зенита» подвел итоги первой половины сезона, рассказал чего опасался, став первым вратарем в сборной, и за что ему может достаться от мамы.

— Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА. Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря более солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло. Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем. В общем, весну надо начинать с нуля.

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Бразилец забил в «Спартаке» один мяч и отдал две передачи за 16 месяцев. Но новый тренер что-то в нем видит.

Сторонники Карреры рассуждают так: тренер ждал после чемпионского сезона усиления, а ему подвезли Рошу. Попыток взглянуть на дело с другой стороны не предпринималось: Каррере привезли талант из Бразилии, а тренер так и не придумал, как извлечь из этого пользу.

Рассуждает Роман Трушечкин

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Сталин, Берия, ГУЛАГ, землетрясение, холера и прыжки с парашютом — в интервью нападающего «Динамо» и сборной пятидесятых Валерия Урина.

— Лев Яшин приносил нам поесть: французские булочки, колбасу, котлеты. Знал, что все голодные, а денег мало. У него в то время родились две дочки, ютились на четырнадцати метрах, и к нам он приходил еще и для того, чтобы спокойно отдохнуть часа два.

Удивительные истории — здесь

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Главный переход января.

Сарри вообще любит «своих» игроков. Из «Эмполи» в «Наполи» он перетащил Мирко Вальдифьори, Эльсеида Хюсая и Лоренцо Тонелли. Из «Наполи» в «Челси» — Жоржиньо. Пресса подает трансфер Игуаина как символ возможного изменения стиля игры лондонской команды, но сам Сарри отмечал, что укрепление позиции центрфорварда для него не является приоритетным, есть куда более значимые позиции. Но «когда твой друг в беде», когда опытный и хорошо знакомый нападающий оказывается доступен для трансфера — почему нет?

Действительно, почему нет?

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57 очков в одном матче и 58 в следующем. Бородатый лидер «Хьюстона» во второй раз будет признан MVP.

Все нападение «Хьюстона» сейчас построено вокруг того, чтобы предоставить Хардену максимально комфортные условия. Он сам выбирает, через какого защитника играть. Пока остальная команда разыгрывает мяч, обладатель устрашающей бороды пробегает через лабиринт рук и выбирает жертву с максимальным количеством слабых мест. Один неверный полушаг в исполнении защитника — три очка и фол.

Посмотри, что он творит

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Первый зимний старт, и сразу — 2,01!

— Сложно говорить, что ты новый, в 36 лет, перечеркнув все и начав заново. Безусловно, твой опыт никуда не исчезает, и каких-то моментах ты полагаешься только на него, на пережитые моменты и понимание того, как вести себя в той или иной ситуации. В моей карьере уже были паузы, например, связанная с рождением ребенка. Сказать, что такие возвращения идут с нуля — нельзя. Но и в то же время эмоционально ты входишь в каждый сезон со свежими надеждами, мечтами и ожиданиями.

Ярчайшая прыгунья современности снова в деле

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О звездах спорта, которые тоже любят позависать в телефоне.

Еще никто не переходил так быстро от Месси к Федору Смолову, а мы перейдем. 28-летний уроженец Саратова как будто решил ответить всем, кто обвинял российских футболистов в отсутствии фантазии при планировании отпусков (привет, замкнутый круг Дубай — Мальдивы). Смолов провел отпуск в местечке Сен-Бартелеми — это заморское сообщество Франции, занимающее одноименный остров в Карибском море. Очень дорогой и очень крутой во всех смыслах курорт. «Плюс» за оригинальность. Критики пошли крутить глобус.

Смотри отпускные фото здесь

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У российской команды VIrtus.pro большие шансы на победу.

Турнир принимает крупный китайский город Чунцин с населением в 31 миллион человек. Матчи будут проходить в одном из крупнейших спортивных комплексов города BLOOMAGE Cultural and Sports Center площадью 80 тысяч квадратных метров, рассчитанном на 16 тысяч человек. Сюда смогли бы поместиться зрители среднего матча чемпионата России по футболу, если бы захотели посмотреть «доту», конечно.

Больше о турнире — здесь

Фото: РИА Новости/Артем Каратаев/ТАСС/ПУЛ, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, КХЛ, globallookpress.com, ФК «Ростов», ФК «Зенит», ФК «Спартак», ФК «Динамо», Bob Levey / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Instagram Федора Смолова, StarLadder Dota 2