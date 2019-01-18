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«Трактор» победил «Торпедо» благодаря дублю молодого форварда. Фото и видео

10:47
«Трактор» победил «Торпедо» благодаря дублю молодого форварда. Фото и видео
Фото: © Дмитрий Челяпин
Лучшие кадры матча КХЛ из Челябинска.

В Челябинске в матче регулярного чемпионата КХЛ встречались соседи по турнирной таблице — «Трактор» и «Торпедо».

В первом периоде Эндрю Кейлоф воспользовался ошибкой «Трактора» в своей зоне и реализовал выход один на один с вратарем хозяев Василием Демченко.

Хозяева отыгрались благодаря броску Йоонаса Энлунда.

Но спустя пять минут Данил Веряев броском с разворота вновь вывел «Торпедо» вперед.

А дальше взялся за дело форвард «Трактора» Марсель Шолохов, которому пять дней назад исполнился 21 год.

На 37-й минуте он сравнял счет броском со средней дистанции в девятку.

А в третьем периоде принес победу хозяевам, вновь прошив вратаря «Торпедо» Барри Браста.

Это первый дубль в карьере Шолохова. Более того, за первые 43 матча в нынешнем сезоне он отличился лишь однажды.

«Трактор» сокращает отрыв от «Торпедо» до двух очков. После перерыва на Матч звезд КХЛ челябинцев ждет тяжелый выезд по маршруту Екатеринбург — Магнитогорск — Казань.

Видеообзор матча:

Трактор — Торпедо — 3:2. Голы и лучшие моменты

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Энлунд, 23:57. Шолохов, 36:01, 41:54. — Кэйлоф, 15:45. Веряев, 28:26. 

Фото: Дмитрий Челяпин

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