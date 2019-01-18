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ЦСКА не пропускает четыре матча подряд. Забить не смог даже лидер Востока. Фото и видео

09:19
09:19
ЦСКА не пропускает четыре матча подряд. Забить не смог даже лидер Востока. Фото и видео
Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Фотогалерея матча ЦСКА — «Автомобилист».

Матчем дня, а скорее всего, матчем недели в КХЛ стала игра между ЦСКА и «Автомобилистом». Лидеры конференций встречаются редко, и, конечно, к таким поединкам внимание повышенное. Хотя «ЦСКА-Арена» вечером четверга не собрала аншлаг.

В первой встрече в нынешнем сезоне «Автомобилист» в Екатеринбурге добился победы — 3:1.

А вот в Москве уральцы не выигрывали у ЦСКА почти семь лет, с февраля 2012 года.

ЦСКА — безоговорочно лучшая команда по игре в защите. Три матча подряд армейцы не пропускают вообще. А три матча до этого получали лишь по одной шайбе в свои ворота.

Суммарно «сухая» серия двух армейских вратарей перевалила уже за 210 минут. Сегодня защищать ворота была очередь Ларса Юханссона.

ЦСКА открыл счет, когда еще не все зрители успели занять свои места. На второй минуте Константин Окулов забросил свою 15-ю шайбу в сезоне.

Если ЦСКА забивает первым — это практически гарантия победы. Армейцы доминировали на протяжении всего матча. Достаточно привести соотношение бросков в створ — 31:13.

Но следующего гола пришлось ждать более 40 минут.

В третьем периоде Антон Слепышев еще дважды поразил ворота Якуба Коваржа. Это первый дубль нападающего после его возвращения из НХЛ.

Четвертая сухая победа подряд и третья — со счетом 3:0.

Ларс Юханссон отыграл на ноль уже в девятом матче в нынешнем сезоне.

КХЛ уходит на перерыв, связанный с Матчем звезд в Казани. 

Регулярный чемпионат возобновится в понедельник.

А здесь все три шайбы армейцев:

ЦСКА — Автомобилист — 3:0. Голы и лучшие моменты

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва)  — «Автомобилист» (Екатеринбург)  — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Окулов, 1:44. Слепышев, 46:23, 56:59. 

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