Страх и ненависть в Питере. Как сыграли свой заключительный матч СКА и столичное «Динамо»

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) [0+]
01:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) [0+]
03:00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Тур" (Франция) [0+]
05:00
"Деньги большого спорта". Документальный цикл [16+]
05:30
"Команда мечты" [12+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"ФутБОЛЬНО" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:55
Новости
09:00
"Дакар-2019" [12+]
09:30
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии [0+]
11:10
Новости
11:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:50
Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии [16+]
13:10
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
13:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
14:25
"Дакар-2019" [12+]
14:35
"Самые сильные" [12+]
15:05
Новости
15:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
18:05
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
18:55
"Лучшие из лучших". Специальный репортаж [12+]
19:25
Новости
19:30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 [16+]
21:00
Все на футбол! [12+]
21:45
"ФутБОЛЬНО" [12+]
22:15
Новости
22:25
Все на футбол! Афиша [12+]
22:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Алавес". Прямая трансляция
00:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Страх и ненависть в Питере. Как сыграли свой заключительный матч СКА и столичное «Динамо»

17 января 23:12
Страх и ненависть в Питере. Как сыграли свой заключительный матч СКА и столичное «Динамо»
Матч между командами «Динамо» и СКА / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Репортаж из Санкт-Петербурга, где СКА в четвертый раз за сезон обыграл московское «Динамо».

Идеальный выезд?

Матч в «Ледовом» был последним шансом московского «Динамо» обыграть СКА в нынешней «регулярке». Три предыдущие встречи, несмотря на разное развитие игровых событий, неизменно завершались победой армейцев с Невы (4:0, 3:2 и 2:0).

Форма, в которой команды подходили к новому поединку, дарили надежду «Динамо» на удачный исход. Подопечные Владимира Крикунова одержали три победы из трех возможных по ходу выездной серии. В то время как армейцы, ярко стартовавшие в 2019 году, бесславно уступили дома «Нефтехимику» (2:3 ОТ), ведя 2:0 после первых 10 минут матча.

СКА - Динамо М - 3:1. Голы и лучшие моменты

Дацюк в четвертом звене

Взглянув на состав СКА, можно было серьезно удивиться, увидев Павла Дацюка в четвертом звене. Неужели некий «конфликт с руководством клуба» продолжается, и это очередные методы воздействия на главную звезду команды?

На самом деле нет. Дацюк уже давно используется Ильей Воробьевым в качестве центра самого универсального, по сути третьего, звена команды. А оказалось оно так низко лишь потому, что номинально первой тройкой СКА в этом матче стало звено Дергачева, Каблукова и Кетова.

Оно было создано еще Сергеем Зубовым в его бытность главным тренером СКА. В плей-офф Кубка Гагарина-2016 ребята здорово справлялись со своими оборонительными функциями, в том числе и против «Динамо». Текущая задача была ясна: остановить главных нападающих соперника - Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

Сила и техника

Вязкий старт игры показал, что не только звено Каблукова готово устроить настоящую битву. Лишь к середине первого периода стали появляться свободные зоны, которыми в большей степени пользовались игроки СКА. Гол армейцев на 16-й минуте явился сплавом силы и техники. Динар Хафизуллин добил шайбу с «пятака» после классного прохода через полплощадки Никиты Гусева.

https://twitter.com/hcSKA/status/1085946256780918787

Звено Кагарлицкий - Шипачев - Индрашис было полностью нейтрализовано в первом периоде тройкой Каблукова. Однако стоило удалиться центрфорварду СКА на старте второй двадцатиминутки, и тут же последовало наказание в виде сольного прохода Дмитрия Кагарлицкого от своей зоны. В отличие от Гусева, форвард «Динамо» обошелся без посредников и самолично отправил шайбу в ближнюю «девятку» ворот Игоря Шестеркина, прервав его «сухую» серию на отметке 193 минуты.

Воспоминания о былом

Еще несколько лет назад противостояние СКА и московского «Динамо» считалось, пожалуй, самым непримиримым в КХЛ. Но в последнее время ситуация несколько изменилась. Петербуржцы остались одной из топовых команд лиги, в то время как «Динамо» испытывало различные проблемы и постепенно отходило на второй план.

Однако второй период напомнил о былой ненависти команд друг к другу. Игровая борьба переросла в неигровые столкновения хоккеистов. Особо преуспели в этом Сергей Плотников и Андрей Миронов. В одном эпизоде они обменялись ударами клюшками. А чуть позже форвард СКА поймал Миронова на чистый силовой прием. Как сказал сам Плотников после матча, «сначала мы обиделись друг на друга, а потом помирились».

Колющий удар клюшкой от Егора Зайцева, оцененный судьями в большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, стал квинтэссенцией всей жестокости периода.

За этими столкновениями запряталась, как оказалось позже, победная шайба Павла Дацюка. 

https://twitter.com/hcSKA/status/1085956038728269824

Третий период СКА отыграл достаточно методично, не позволив сопернику зацепиться за результат. А точный бросок Антона Белова за 7 минут до сирены установил окончательный счет в матче - 3:1. «Динамо» снова проиграло СКА, и шанс взять реванш теперь может предоставиться москвичам только в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хафизуллин, 15:11. Дацюк, 28:46. Белов, 52:21. — Кагарлицкий, 21:00 (бол.). 

Читай также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+