Страх и ненависть в Питере. Как сыграли свой заключительный матч СКА и столичное «Динамо»

Репортаж из Санкт-Петербурга, где СКА в четвертый раз за сезон обыграл московское «Динамо».

2019-01-17T23:12:52+03:00 Репортаж из Санкт-Петербурга, где СКА в четвертый раз за сезон обыграл московское «Динамо».

Идеальный выезд?

Матч в «Ледовом» был последним шансом московского «Динамо» обыграть СКА в нынешней «регулярке». Три предыдущие встречи, несмотря на разное развитие игровых событий, неизменно завершались победой армейцев с Невы (4:0, 3:2 и 2:0).

Форма, в которой команды подходили к новому поединку, дарили надежду «Динамо» на удачный исход. Подопечные Владимира Крикунова одержали три победы из трех возможных по ходу выездной серии. В то время как армейцы, ярко стартовавшие в 2019 году, бесславно уступили дома «Нефтехимику» (2:3 ОТ), ведя 2:0 после первых 10 минут матча.

СКА - Динамо М - 3:1. Голы и лучшие моменты

Дацюк в четвертом звене

Взглянув на состав СКА, можно было серьезно удивиться, увидев Павла Дацюка в четвертом звене. Неужели некий «конфликт с руководством клуба» продолжается, и это очередные методы воздействия на главную звезду команды?

На самом деле нет. Дацюк уже давно используется Ильей Воробьевым в качестве центра самого универсального, по сути третьего, звена команды. А оказалось оно так низко лишь потому, что номинально первой тройкой СКА в этом матче стало звено Дергачева, Каблукова и Кетова.

Оно было создано еще Сергеем Зубовым в его бытность главным тренером СКА. В плей-офф Кубка Гагарина-2016 ребята здорово справлялись со своими оборонительными функциями, в том числе и против «Динамо». Текущая задача была ясна: остановить главных нападающих соперника - Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

Сила и техника

Вязкий старт игры показал, что не только звено Каблукова готово устроить настоящую битву. Лишь к середине первого периода стали появляться свободные зоны, которыми в большей степени пользовались игроки СКА. Гол армейцев на 16-й минуте явился сплавом силы и техники. Динар Хафизуллин добил шайбу с «пятака» после классного прохода через полплощадки Никиты Гусева.

Звено Кагарлицкий - Шипачев - Индрашис было полностью нейтрализовано в первом периоде тройкой Каблукова. Однако стоило удалиться центрфорварду СКА на старте второй двадцатиминутки, и тут же последовало наказание в виде сольного прохода Дмитрия Кагарлицкого от своей зоны. В отличие от Гусева, форвард «Динамо» обошелся без посредников и самолично отправил шайбу в ближнюю «девятку» ворот Игоря Шестеркина, прервав его «сухую» серию на отметке 193 минуты.

Воспоминания о былом

Еще несколько лет назад противостояние СКА и московского «Динамо» считалось, пожалуй, самым непримиримым в КХЛ. Но в последнее время ситуация несколько изменилась. Петербуржцы остались одной из топовых команд лиги, в то время как «Динамо» испытывало различные проблемы и постепенно отходило на второй план.

Однако второй период напомнил о былой ненависти команд друг к другу. Игровая борьба переросла в неигровые столкновения хоккеистов. Особо преуспели в этом Сергей Плотников и Андрей Миронов. В одном эпизоде они обменялись ударами клюшками. А чуть позже форвард СКА поймал Миронова на чистый силовой прием. Как сказал сам Плотников после матча, «сначала мы обиделись друг на друга, а потом помирились».

Колющий удар клюшкой от Егора Зайцева, оцененный судьями в большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, стал квинтэссенцией всей жестокости периода.

За этими столкновениями запряталась, как оказалось позже, победная шайба Павла Дацюка.

Третий период СКА отыграл достаточно методично, не позволив сопернику зацепиться за результат. А точный бросок Антона Белова за 7 минут до сирены установил окончательный счет в матче - 3:1. «Динамо» снова проиграло СКА, и шанс взять реванш теперь может предоставиться москвичам только в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хафизуллин, 15:11. Дацюк, 28:46. Белов, 52:21. — Кагарлицкий, 21:00 (бол.).

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