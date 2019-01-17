Страх и ненависть в Питере. Как сыграли свой заключительный матч СКА и столичное «Динамо»
Идеальный выезд?
Матч в «Ледовом» был последним шансом московского «Динамо» обыграть СКА в нынешней «регулярке». Три предыдущие встречи, несмотря на разное развитие игровых событий, неизменно завершались победой армейцев с Невы (4:0, 3:2 и 2:0).
Форма, в которой команды подходили к новому поединку, дарили надежду «Динамо» на удачный исход. Подопечные Владимира Крикунова одержали три победы из трех возможных по ходу выездной серии. В то время как армейцы, ярко стартовавшие в 2019 году, бесславно уступили дома «Нефтехимику» (2:3 ОТ), ведя 2:0 после первых 10 минут матча.
СКА - Динамо М - 3:1. Голы и лучшие моменты
Дацюк в четвертом звене
Взглянув на состав СКА, можно было серьезно удивиться, увидев Павла Дацюка в четвертом звене. Неужели некий «конфликт с руководством клуба» продолжается, и это очередные методы воздействия на главную звезду команды?
На самом деле нет. Дацюк уже давно используется Ильей Воробьевым в качестве центра самого универсального, по сути третьего, звена команды. А оказалось оно так низко лишь потому, что номинально первой тройкой СКА в этом матче стало звено Дергачева, Каблукова и Кетова.
Оно было создано еще Сергеем Зубовым в его бытность главным тренером СКА. В плей-офф Кубка Гагарина-2016 ребята здорово справлялись со своими оборонительными функциями, в том числе и против «Динамо». Текущая задача была ясна: остановить главных нападающих соперника - Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.
Сила и техника
Вязкий старт игры показал, что не только звено Каблукова готово устроить настоящую битву. Лишь к середине первого периода стали появляться свободные зоны, которыми в большей степени пользовались игроки СКА. Гол армейцев на 16-й минуте явился сплавом силы и техники. Динар Хафизуллин добил шайбу с «пятака» после классного прохода через полплощадки Никиты Гусева.https://twitter.com/hcSKA/status/1085946256780918787
Звено Кагарлицкий - Шипачев - Индрашис было полностью нейтрализовано в первом периоде тройкой Каблукова. Однако стоило удалиться центрфорварду СКА на старте второй двадцатиминутки, и тут же последовало наказание в виде сольного прохода Дмитрия Кагарлицкого от своей зоны. В отличие от Гусева, форвард «Динамо» обошелся без посредников и самолично отправил шайбу в ближнюю «девятку» ворот Игоря Шестеркина, прервав его «сухую» серию на отметке 193 минуты.
Воспоминания о былом
Еще несколько лет назад противостояние СКА и московского «Динамо» считалось, пожалуй, самым непримиримым в КХЛ. Но в последнее время ситуация несколько изменилась. Петербуржцы остались одной из топовых команд лиги, в то время как «Динамо» испытывало различные проблемы и постепенно отходило на второй план.
Однако второй период напомнил о былой ненависти команд друг к другу. Игровая борьба переросла в неигровые столкновения хоккеистов. Особо преуспели в этом Сергей Плотников и Андрей Миронов. В одном эпизоде они обменялись ударами клюшками. А чуть позже форвард СКА поймал Миронова на чистый силовой прием. Как сказал сам Плотников после матча, «сначала мы обиделись друг на друга, а потом помирились».
Колющий удар клюшкой от Егора Зайцева, оцененный судьями в большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, стал квинтэссенцией всей жестокости периода.
За этими столкновениями запряталась, как оказалось позже, победная шайба Павла Дацюка.https://twitter.com/hcSKA/status/1085956038728269824
Третий период СКА отыграл достаточно методично, не позволив сопернику зацепиться за результат. А точный бросок Антона Белова за 7 минут до сирены установил окончательный счет в матче - 3:1. «Динамо» снова проиграло СКА, и шанс взять реванш теперь может предоставиться москвичам только в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Хафизуллин, 15:11. Дацюк, 28:46. Белов, 52:21. — Кагарлицкий, 21:00 (бол.).
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