Интервью из мира биатлона, футбола и хоккея. Лучшие тексты четверга на «Матч ТВ»

Тексты, опубликованные на сайте 17 января.

2019-01-17T23:14:35+03:00 Тексты, опубликованные на сайте 17 января.

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На днях российский киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже своего пакета акций SK Gaming — мультигейминговой организации из Германии. По условиям сделки 67% активов будут переданы автомобильному концерну Daimler (он является брендом Mercedes-Benz) и футбольному клубу «Кельн», который был партнером SK еще с января. Теперь ESforce целиком и полностью сосредоточится на своем главном проекте — команде Virtus.pro. «Кельн» и SK уже представили новую форму организации с эмблемой футбольного клуба.

Ярких примеров подобного сотрудничества найдется довольно много: какие-то из них стали невероятно успешными, а некоторые навсегда оставили пятно на репутации клубов.

Больше о связи футбола и киберспорта. Да, у «ПСЖ» есть команда по Dota 2

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Самый юный хоккеист российской молодежки рассказал о жизни и чуть меньше — о хоккее.

— Мне постоянно пишут девушки в директ. Присылают фотки. Обычно текст письма примерно одинаковый: «Видела тебя по телевизору, ты здорово играл, давай познакомимся». Бывает по три-четыре сообщения в день приходят. Я их пролистываю постольку-поскольку. Хотя после молодежного чемпионата был еще больший бум. Пишут и ровесницы, и девушки постарше. У меня есть девушка, друзья. Есть хоккей, учеба. Я всегда занят делом. В принципе, доволен, как складывается моя жизнь на данный момент, поэтому дополнительные соблазны мне и не нужны.

Интервью с очень перспективным хоккеистом

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Обозреватель «Матч ТВ» делает 10 ставок за несколько дней до старта главного шоу КХЛ — звездного уик-энда, который пройдет 19–20 января в Казани.

Реактивный форвард «Салавата Юлаева» Энвер Лисин первым в истории КХЛ выбежал из 13 секунд, показав 12,450. Причем Лисин не должен был участвовать в Матче Звезд, но его вызвали после того, как травму получил форвард «Авангарда» Владимир Соботка. За этот рекорд Энверу вручили чек на 650 тысяч рублей. И подсчитали, что он развил скорость разогнавшегося от остановки автобуса — 43 км/ч. А если бы Лисина перед стартом ударил Рязанцев, представляете, как быстро бежал бы Энвер?

Сколько ставок «зайдут»?

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5 лет назад на предолимпийском чемпионате Европы Юлия Липницкая завоевала золото для сборной России в женском одиночном катании. Тогда мы еще не понимали, что стали свидетелями смены эпох. Сложные, но по-спортивному славные 90-е с Ириной Слуцкой и Марией Бутырской окончательно ушли в прошлое, тихо завершились безмедальные нулевые. В России появилось поколение сильных — самых сильных в мире — молодых одиночниц.

Судейская бригада была в смятении: с одной стороны, 15-летняя девочка-дебютантка, не чемпионка своей страны — поди разбери, какие ей ставить компоненты, семерки или девятки. С другой — «Шиндлер» на Европе ведь правда вышел пронзительным, безотносительно юного возраста и прочих земных материй.

Вспоминаем

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«Боруссия» продала Пулишича, Рибери материл подписчиков, а «Айнтрахт» играл в американский футбол.

Сумма трансфера вызвала ожесточенные споры среди болельщиков: не слишком ли много столько платить за совсем еще юного парня, забившего 10 мячей за четыре года в «Боруссии»? Но для «Челси» это покупка не только конкретного футболиста, но и части зрительского интереса на американском рынке.

А что там про скандалы и американский футбол?

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Будет интересно.

Даже если абсолютно все дополнительные цифры окажутся равными, то победителя определит жребий. Но премиальные в таком случае будут равнозначными. Тем не менее подобный вариант почти невозможен — дополнительных условий столько, что одно из них наверняка выявит лучшего.

Календарь и расписание

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Телеведущая, помощник главного тренера дивизиона Харламова на Матче всех звезд КХЛ — 2019 Дарья Миронова рассказала, насколько непросто работать девушке в мужском виде спорта, а также охарактеризовала игроков своей команды.

— Девушке очень сложно работать в мужской профессии, потому что по поводу нее будут всегда распускать какие-то слухи. Пошло шутить. Будучи подростком в Америке, очень обижалась на такое отношение. Сейчас повзрослела, стала по-другому ко всему относиться, но, по сути, ничего не изменилось с тех пор. Длинные языки что-то выдумывают. Причем в глаза все хорошие и пушистые. А за спиной… Мужчинам ведь нужно помериться сами знаете чем. Мериться контрактами? Уже неактуально. Поэтому они вынуждены вести себя на работе, как будто они настоящие кобели и альфа-самцы.

Про свой путь по жизни, сексизм и работу тренером

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Коутинью проводит один из худших отрезков в карьере.

Главная беда Коутинью — ни одна из двух главных схем «Барселоны» не подходит ему на 100 процентов.

Подробный разбор

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Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов встретился с командой, с которой не так давно расстался.

— Есть, к сожалению, футболисты, которые подавали большие надежды, но в силу разных причин — смена клуба, возможно, снижение, требований к себе, еще какие-то обстоятельства — толком сейчас не играют. Не хотел бы я публичности в этом вопросе. Они про себя все знают и, верю, правильно понимают: если ты был одно время на хорошем счету, а сейчас не востребован — значит, надо пересмотреть отношение к делу. В 21 год точно ничего еще не потеряно.

Интервью и расписание матчей отборочного турнира Евро-2021

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Найти игрока в середине сезона — особое искусство. Вспоминаем лучшие сделки после перехода РПЛ на систему «осень-весна».

Кто провернул самый выгодный трансфер?

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Интервью экс-тренера «Динамо» — о ренессансе Федора Смолова и падении Александра Кокорина.

— Я слежу за Смоловым. Он играет очень активно, старательно, много работает без мяча, предлагает себя, опускается, если нужно обороняться. Против «Локомотива» соперники действуют осторожно, и пустых зон, в которые Федор очень любит ворваться с мячом, мало. Еще очень многое зависит от плеймейкеров. Вот представьте: Месси перестали отдавать пасы. Будет ли он столько забивать?

О двух топ-форвардах России

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«Матч ТВ» запустил новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта. Героем очередного выпуска проекта «Самые сильные» стал Алексей Игнатьев, а ведет программу американский телеведущий, актер, журналист Глен Куцовски.

Какая терапия помогает Алексею быть таким сильным? Экстремальный холод. Нет, речь не про закаливание холодной водой.

Очередной интересный герой проекта

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Лидер Кубка мира — о Логинове, Фуркаде и Шипулине.

— Поговорить с Логиновым? СМИ тоже нужны ответы. Мы устали задавать вопросы по этому поводу. Лучше бы он провел пресс-конференцию, и все бы все узнали. Будет лучше, чтобы журналисты спросили, а не проводить разговоры между спортсменами, которых много.

Интервью победителя спринта в Рупольдинге

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Победительница спринта на этапе в Рупольдинге — о приключениях перед стартом, вернувшемся лидерстве в словацкой команде и политической карьере Шипулина.

— Никогда в моей спортивной карьере не было такого, чтобы я не проходила контроль оружия, — речь про натяжение спускового крючка, которое у нас меряют. Я ничего не меняла в винтовке, поэтому было большое удивление. На всех предыдущих этапах я всегда проходила с резервом, то есть даже не было на грани. Был определенный запас. А сегодня сразу прощелкивалось несколько раз. Думала, может, это какая-то ошибка. После четырех-пяти повторов меня послали за тренером, сказали, что нужно исправлять. Половину пристрелки пыталась сделать, чтобы спусковой крючок был в пределах нормы, и потом после этого начинала пристрелку. Немножко стрессовое состояние было. Неприятно, когда у тебя что-то не в порядке.

Лидер сборной Словакии, за которую болеет вся Россия

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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль, занявший третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Рупольдинге, рассказал о промахе последним выстрелом, главной цели сезона и решении пропустить Бьорндалена на третье место в Рождественской гонке.

— Я знаю, что в декабре Шипулин тренировался в Обертиллиахе и готовился стартовать в гонке Кубка IBU или сразу на Кубке мира в январе. Поэтому его внезапное решение завершить карьеру, конечно, стало для всех большим сюрпризом. Сам лично я не общался с Антоном, мы никогда не были близки, но я действительно очень удивился этой новости.

Жми, если хочешь увидеть Долля в сценическом костюме группы ABBA

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На сборе в Катаре интервью «Матч ТВ» дал полузащитник «Зенита», который очень надеется вернуться в строй к матчам Лиги Европы с «Фенербахче».

— Очень вкусно готовит моя мама. У нас в Эквадоре есть суп, который чем-то похоже на русский борщ. Его, правда, готовят с рыбой и подают очень горячим. Но это не первое блюдо, например, на обед. Мы можем есть его и в 10 утра, и вечером. Те, кто приезжает в гости из других стран, не понимают, как такое вообще возможно, этот суп очень сытный. Для кого-то странно, но нам нравится.

Душевный разговор с российским эквадорцем

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Репортаж из Санкт-Петербурга, где СКА в четвертый раз за сезон обыграл московское «Динамо».

Матч в «Ледовом» был последним шансом московского «Динамо» обыграть СКА в нынешней «регулярке». Три предыдущие встречи, несмотря на разное развитие игровых событий, неизменно завершались победой армейцев с Невы (4:0, 3:2 и 2:0).

Текст и видео голов

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Фото: FC KÖLN, Dave Reginek / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Куденко, РИА Новости/Александр Вильф, globallookpress.com, ФК «Зенит», «Матч ТВ», Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, ФК «Локомотив», vk.com/ignattrener