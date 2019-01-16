Чемпионов растерзали в Нэшвилле, двое русских из «Тампы» стали лучшими в Далласе
Десять матчей состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Рассказываем о самых интересных.
«Даллас Старз» (Даллас) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Два российских хоккеиста стали двумя лучшими игроками матча, причем среди них нет Никиты Кучерова.
Андрей Василевский третий раз в сезоне и второй за неделю отыграл на ноль, отразив 35 бросков. А Михаил Сергачев забросил вторую шайбу в сезоне, установив окончательный счет в матче.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085389010359472129
Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 19 бросков, но не справился с двумя.
«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)
Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт впервые объединил двух сильнейших защитников Романа Йоси и Пикей Суббана в одну пару, и это сработало. «Вашингтон» был раздавлен, Овечкин и Кузнецов набрали лишь по одной передаче.https://twitter.com/PredsNHL/status/1085365859961503744
Хет-трик сделал Виктор Арвидссон. Любопытно, что 15 января в США отмечается День шляпы, так что у шведского форварда получился праздничный хет-трик.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085372708622348288
При счете 5:1 на площадке вспыхнула потасовка.https://twitter.com/HockeyCentraI/status/1085375315323478016
А в конце матча, после того, как главный «штрафник» НХЛ Том Уилсон вступился за Овечкина, еще одна.https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1085379836045070337
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд.
«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Артемий Панарин забрасывает шайбу уже в четвертом матче подряд, и во всех четырех «Коламбус» добился победы. На счету российского нападающего также результативная передача.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085343657220284416
Сергей Бобровский остался в запасе.
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн вернул Павла Бучневича в первую спецбригаду, и тот забросил впервые за восемь матчей, причем сразу дважды, и оба раза – в большинстве. Бучневич стал третьей звездой матча.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085348996888043520
Его партнер Владислав Наместников сделал одну голевую передачу.
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
«Сан-Хосе» одержал седьмую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. Хет-трик на счету Томаса Гертля.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085385343757627392
Евгений Малкин завершил матч с показателем полезности «минус 3».
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Илья Ковальчук забросил одну шайбу, а вот свою попытку в послематчевой серии буллитов реализовать не сумел.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085373730438680576