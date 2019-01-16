Чемпионов растерзали в Нэшвилле, двое русских из «Тампы» стали лучшими в Далласе

И среди них нет Кучерова.

2019-01-16T09:45:54+03:00 И среди них нет Кучерова.

Десять матчей состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Рассказываем о самых интересных.

Два российских хоккеиста стали двумя лучшими игроками матча, причем среди них нет Никиты Кучерова.

Андрей Василевский третий раз в сезоне и второй за неделю отыграл на ноль, отразив 35 бросков. А Михаил Сергачев забросил вторую шайбу в сезоне, установив окончательный счет в матче.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 19 бросков, но не справился с двумя.

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт впервые объединил двух сильнейших защитников Романа Йоси и Пикей Суббана в одну пару, и это сработало. «Вашингтон» был раздавлен, Овечкин и Кузнецов набрали лишь по одной передаче.

Хет-трик сделал Виктор Арвидссон. Любопытно, что 15 января в США отмечается День шляпы, так что у шведского форварда получился праздничный хет-трик.

При счете 5:1 на площадке вспыхнула потасовка.

А в конце матча, после того, как главный «штрафник» НХЛ Том Уилсон вступился за Овечкина, еще одна.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд.

Артемий Панарин забрасывает шайбу уже в четвертом матче подряд, и во всех четырех «Коламбус» добился победы. На счету российского нападающего также результативная передача.

Сергей Бобровский остался в запасе.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн вернул Павла Бучневича в первую спецбригаду, и тот забросил впервые за восемь матчей, причем сразу дважды, и оба раза – в большинстве. Бучневич стал третьей звездой матча.

Его партнер Владислав Наместников сделал одну голевую передачу.

«Сан-Хосе» одержал седьмую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. Хет-трик на счету Томаса Гертля.

Евгений Малкин завершил матч с показателем полезности «минус 3».

Илья Ковальчук забросил одну шайбу, а вот свою попытку в послематчевой серии буллитов реализовать не сумел.