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Наши в НХЛ. «Бомбардир» Орлов превзошел Овечкина, Дадонов - в шаге от рекорда Буре

09:41
Наши в НХЛ. «Бомбардир» Орлов превзошел Овечкина, Дадонов - в шаге от рекорда Буре
Фото: © globallookpress.com
Двое наших - в первых звездах.

Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге, отмечаем самые интересные.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Защитник Дмитрий Орлов открыл счет в матче и своим голам в нынешнем сезоне.

https://twitter.com/Capitals/status/1062517454323232768

А затем забросил еще одну шайбу.

https://twitter.com/Capitals/status/1062546734402953216

у Орлова еще и голевой пас. Вопросов, кто станет первой звездой встречи, ни у кого не было.

На счету форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной результативной передаче. Ови не может забросить уже три матча подряд, Кузнецов – пять.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Евгений Дадонов забросил свою восьмую шайбу в сезоне и стал первой звездой встречи. Нападающий «Флориды» набирает очки в 12-м матче подряд. Эта результативная серия продолжается месяц без трех дней. Правда, партнер Дадонова Майк Хоффманн уходит с площадки с очками в 13-й раз подряд и уже повторил рекорд клуба, принадлежащий Павлу Буре. Следующий матч «Флорида» сыграет в Коламбусе.

https://twitter.com/FlaPanthers/status/1062527756095930369

«Флорида» выигрывает уже пятый матч подряд. Еще на прошлой неделе «Пантеры» были на последнем месте, а сейчас находятся не только выше «Оттавы» и «Нью-Джерси», но и обошли «Питтсбург».

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Евгений Малкин ограничился одной передачей. А форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл напомнил, кто был самым полезным игроком прошлого сезона. На счету Холла 4 (2+2) очка.

https://twitter.com/NHL/status/1062533636052922368

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Сменщик Василевского Луи Доминге очередной раз показал себя не слишком хорошо: 2 гола после 19 бросков. Никита Кучеров во втором матче кряду ушел с площадки без очков. В следующей игре соперником «Тампы» станет «Питтсбург».

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативных передачи и догнал в списке бомбардиров Микко Рантанена из «Колорадо». У лидеров по 26 очков.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Гол немецкого нападающего «Айлендерс» Тома Кюнхакля - это все, что мы хотели вам показать из этого матча.

https://twitter.com/NHL/status/1062510811816624133

Пожалуй, еще раз с другой точки.

https://twitter.com/HockeyCentraI/status/1062518549371994113

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

«Лос-Анджелес» завяз на дне таблицы. На фоне «Торонто» «Кингз» совсем не выглядели королями. Илья Ковальчук за 15 минут на льду нанес один бросок.

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