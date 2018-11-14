Наши в НХЛ. «Бомбардир» Орлов превзошел Овечкина, Дадонов - в шаге от рекорда Буре

Двое наших - в первых звездах.

2018-11-14T09:41:57+03:00 Двое наших - в первых звездах.

Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге, отмечаем самые интересные.

Защитник Дмитрий Орлов открыл счет в матче и своим голам в нынешнем сезоне.

А затем забросил еще одну шайбу.

у Орлова еще и голевой пас. Вопросов, кто станет первой звездой встречи, ни у кого не было.

На счету форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной результативной передаче. Ови не может забросить уже три матча подряд, Кузнецов – пять.

Евгений Дадонов забросил свою восьмую шайбу в сезоне и стал первой звездой встречи. Нападающий «Флориды» набирает очки в 12-м матче подряд. Эта результативная серия продолжается месяц без трех дней. Правда, партнер Дадонова Майк Хоффманн уходит с площадки с очками в 13-й раз подряд и уже повторил рекорд клуба, принадлежащий Павлу Буре. Следующий матч «Флорида» сыграет в Коламбусе.

«Флорида» выигрывает уже пятый матч подряд. Еще на прошлой неделе «Пантеры» были на последнем месте, а сейчас находятся не только выше «Оттавы» и «Нью-Джерси», но и обошли «Питтсбург».

Евгений Малкин ограничился одной передачей. А форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл напомнил, кто был самым полезным игроком прошлого сезона. На счету Холла 4 (2+2) очка.

Сменщик Василевского Луи Доминге очередной раз показал себя не слишком хорошо: 2 гола после 19 бросков. Никита Кучеров во втором матче кряду ушел с площадки без очков. В следующей игре соперником «Тампы» станет «Питтсбург».

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативных передачи и догнал в списке бомбардиров Микко Рантанена из «Колорадо». У лидеров по 26 очков.

Гол немецкого нападающего «Айлендерс» Тома Кюнхакля - это все, что мы хотели вам показать из этого матча.

Пожалуй, еще раз с другой точки.

«Лос-Анджелес» завяз на дне таблицы. На фоне «Торонто» «Кингз» совсем не выглядели королями. Илья Ковальчук за 15 минут на льду нанес один бросок.