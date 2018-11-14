Наши в НХЛ. «Бомбардир» Орлов превзошел Овечкина, Дадонов - в шаге от рекорда Буре
Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге, отмечаем самые интересные.
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Защитник Дмитрий Орлов открыл счет в матче и своим голам в нынешнем сезоне.https://twitter.com/Capitals/status/1062517454323232768
А затем забросил еще одну шайбу.https://twitter.com/Capitals/status/1062546734402953216
у Орлова еще и голевой пас. Вопросов, кто станет первой звездой встречи, ни у кого не было.
На счету форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной результативной передаче. Ови не может забросить уже три матча подряд, Кузнецов – пять.
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Евгений Дадонов забросил свою восьмую шайбу в сезоне и стал первой звездой встречи. Нападающий «Флориды» набирает очки в 12-м матче подряд. Эта результативная серия продолжается месяц без трех дней. Правда, партнер Дадонова Майк Хоффманн уходит с площадки с очками в 13-й раз подряд и уже повторил рекорд клуба, принадлежащий Павлу Буре. Следующий матч «Флорида» сыграет в Коламбусе.https://twitter.com/FlaPanthers/status/1062527756095930369
«Флорида» выигрывает уже пятый матч подряд. Еще на прошлой неделе «Пантеры» были на последнем месте, а сейчас находятся не только выше «Оттавы» и «Нью-Джерси», но и обошли «Питтсбург».
«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Евгений Малкин ограничился одной передачей. А форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл напомнил, кто был самым полезным игроком прошлого сезона. На счету Холла 4 (2+2) очка.https://twitter.com/NHL/status/1062533636052922368
«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Сменщик Василевского Луи Доминге очередной раз показал себя не слишком хорошо: 2 гола после 19 бросков. Никита Кучеров во втором матче кряду ушел с площадки без очков. В следующей игре соперником «Тампы» станет «Питтсбург».
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативных передачи и догнал в списке бомбардиров Микко Рантанена из «Колорадо». У лидеров по 26 очков.
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
Гол немецкого нападающего «Айлендерс» Тома Кюнхакля - это все, что мы хотели вам показать из этого матча.https://twitter.com/NHL/status/1062510811816624133
Пожалуй, еще раз с другой точки.https://twitter.com/HockeyCentraI/status/1062518549371994113
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
«Лос-Анджелес» завяз на дне таблицы. На фоне «Торонто» «Кингз» совсем не выглядели королями. Илья Ковальчук за 15 минут на льду нанес один бросок.