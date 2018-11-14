2018-11-14T05:39:13+03:00 Сборная России вышла вперед в Суперсерии

Молодежная сборная России разгромила сборную лиги Квебека в рамках Суперсерии-2018. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Шайбами в составе команды Валерия Брагина отметились Иван Муранов, Никита Шашков, Дмитрий Завгородний, Кирилл Слепец и Иван Чехович.

Отметим, впервые по ходу Суперсерии-2018 сборная России вышла вперед. Заключительный матч национальная команда проведет 16 ноября, соперником снова станет сборная лиги Квебека.

Для сборной России эта победа стала второй подряд: накануне молодежная команда обыграла сборную лиги Онтарио.

Как и в прошлом матче ворота защищал Петр Кочетков.

Молодежная Суперсерия. 2018

Канада (QMJHL) – Россия (U-20) – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Жозеф, 6:53. — Шашков, 3:03. Муранов, 15:58. Завгородний, 37:58. Слепец, 51:02. Чехович, 51:52.