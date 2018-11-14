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Сборная России вышла вперед в Суперсерии

05:39
Сборная России вышла вперед в Суперсерии
Фото: © Федерация хоккея России

Молодежная сборная России разгромила сборную лиги Квебека в рамках Суперсерии-2018. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Шайбами в составе команды Валерия Брагина отметились Иван Муранов, Никита Шашков, Дмитрий Завгородний, Кирилл Слепец и Иван Чехович.

https://twitter.com/MHL_rus/status/1062521165460238337 https://twitter.com/MHL_rus/status/1062506069149339650 https://twitter.com/MHL_rus/status/1062502271773229061 https://twitter.com/MHL_rus/status/1062532172299493377 https://twitter.com/MHL_rus/status/1062533842060361736

Отметим, впервые по ходу Суперсерии-2018 сборная России вышла вперед. Заключительный матч национальная команда проведет 16 ноября, соперником снова станет сборная лиги Квебека.

Для сборной России эта победа стала второй подряд: накануне молодежная команда обыграла сборную лиги Онтарио.

Как и в прошлом матче ворота защищал Петр Кочетков.

https://twitter.com/MHL_rus/status/1062499995675443202

Молодежная Суперсерия. 2018

Канада (QMJHL)  – Россия (U-20) – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Жозеф, 6:53. — Шашков, 3:03. Муранов, 15:58. Завгородний, 37:58. Слепец, 51:02. Чехович, 51:52. 

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