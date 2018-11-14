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Визит «Динамо» в Балашиху и гостевая игра российского клуба в Лиге чемпионов. Все трансляции среды

09:27
Визит «Динамо» в Балашиху и гостевая игра российского клуба в Лиге чемпионов. Все трансляции среды
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Много баскетбола и еще кое-что.

03:00* Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия (U-20) – Канада QMJHL. 5-й матч

Противостояние Россия vs Канада – лучшее, что есть в хоккее. Очередной матч молодежной Суперсерии – веская причина поставить будильник на непривычное время. Если в вашем случае победил сон, то пройдите по этой ссылке, чтобы узнать, как прошла игра. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Урал – Зенит-Казань

В среду в единственной встрече игрового дня мужской суперлиги казанский «Зенит» проэкзаменует «Урал» в гостях. У команды Владимира Алекно удачный старт сезона – четыре победы в четырех турах. Уральцы из четырех матчах выиграли два. Сможет ли команда из Уфы остановить чемпионов?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш спорт»

18:55 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Ростов-Дон – Луч

Один из лидеров российского чемпионата примет команду из арьергарда турнирной таблицы. Приглашаем любителей гандбола к экранам.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

19:20 Хоккей. КХЛ. Авангард – Динамо

Омский клуб неплохо обжился в подмосковной Балашихе – «ястребы», которых обстоятельства вынудили покинуть родное гнездо, занимают второе место на Востоке. «Авангард» готовится к встрече с московским «Динамо» в качестве фаворита. Бело-голубым на выезде придется непросто – соперник выиграл четыре последних матча. Все они проходили на льду «домашней» арены.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

19:55 Баскетбол. Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Вентспилс – Нижний Новгород

«Нижний Новгород» продолжает выступать на двух фронтах. Коллектив Зорана Лукича 10 ноября в Астане взял верх над одноименной командой в рамках Единой лиги, а уже 14-го числа волжане проведут еще одну гостевую встречу. Соперник «Нижнего» в Лиге чемпионов – латвийский «Вентспилс».

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»

19:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Зенит – Партизан

Петербургский «Зенит» принимает участие в другом европейском клубном турнире. Задача номер один – взять реванш у «Партизана». Месяц назад подопечные Василия Карасева в Белграде уступили сербам (82:89).

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш спорт»

20:50 Футбол. Товарищеский матч. Швейцария – Катар

Футбол возвращается! Приглашаем к просмотру матча в Лугано. Участники 1/8 финала ЧМ-2018 померяются силами с хозяевами следующего чемпионата мира.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и телеканале «Матч! Футбол 1»

22:40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Лимож – Локомотив-Кубань

Стук мяча о паркет и скрип кроссовок призывают к еще одной баскетбольной трансляции. «Локомотив-Кубань», недавно сменивший тренера, отправился во Францию в качестве лидера группы. Смогут ли краснодарцы одержать шестую победу в Кубке Европы сезона-2018/19?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш спорт»

*время везде московское

Фото: Федерация Хоккея России, ВК «Зенит-Казань», Simon Hofmann / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images, Дмитрий Челяпин, БК Нижний Новгород, БК «Зенит», Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, БК «Локомотив-Кубань»

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