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Наши в НХЛ. Василевский – первая звезда, у Дадонова и Свечникова по шайбе

09:43
Наши в НХЛ. Василевский – первая звезда, у Дадонова и Свечникова по шайбе
Андрей Василевский / Фото: © globallookpress.com

Из девяти матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, отмечаем те, где отличились российские хоккеисты.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа)  – «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк)  – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Андрей Василевский был признан главной звездой матча. Он отразил 35 бросков из 37. По количеству побед в нынешнем сезоне российский голкипер занимает первое место в НХЛ.

Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по голевой передаче, а «Тампа» вновь забралась на первое место в турнирной таблице. «Молнии» одержали четвертую победу подряд.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1060736420728487936

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго)  – «Каролина Харрикейнз» (Роли)  – 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Андрей Свечников открыл счет в падении. Это четвертая шайба российского юниора в НХЛ. 

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1060722234661240832

«Чикаго» проводил первый матч после смены тренера. «Ястребы» включились в игру, когда счет был уже 0:4, отыграли три гола, но заработать хотя бы очко не сумели.

«Флорида Пантерз» (Санрайз)  – «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон)  – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Евгений Дадонов был назван второй звездой встречи вслед за голкипером «Флориды» Роберто Луонго. Российский нападающий забросил свою седьмую шайбу в сезоне.

https://twitter.com/NHL/status/1060711805100740608

«Даллас Старз» (Даллас)  – «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе)  – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Антон Худобин отразил 33 броска из 36, чего хватило «Далласу» для победы над «Сан-Хосе». Одна голевая передача на счету Валерия Ничушкина.

https://twitter.com/NHL/status/1060719427963023360

Ветеран  «Сан-Хосе» Джо Торнтон сыграл свой 1500-й матч в НХЛ.

https://twitter.com/NHLGIFs/status/1060714866686726145

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес)  – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол)  – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Прервалась четырехматчевая результативная серия Ильи Ковальчука. На этот раз Кови нанес три броска и завершил встречу с показателем полезности «минус 2».

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