2018-11-09T09:43:31+03:00 Наши в НХЛ. Василевский – первая звезда, у Дадонова и Свечникова по шайбе

Из девяти матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, отмечаем те, где отличились российские хоккеисты.

Андрей Василевский был признан главной звездой матча. Он отразил 35 бросков из 37. По количеству побед в нынешнем сезоне российский голкипер занимает первое место в НХЛ.

Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по голевой передаче, а «Тампа» вновь забралась на первое место в турнирной таблице. «Молнии» одержали четвертую победу подряд.

Андрей Свечников открыл счет в падении. Это четвертая шайба российского юниора в НХЛ.

«Чикаго» проводил первый матч после смены тренера. «Ястребы» включились в игру, когда счет был уже 0:4, отыграли три гола, но заработать хотя бы очко не сумели.

Евгений Дадонов был назван второй звездой встречи вслед за голкипером «Флориды» Роберто Луонго. Российский нападающий забросил свою седьмую шайбу в сезоне.

Антон Худобин отразил 33 броска из 36, чего хватило «Далласу» для победы над «Сан-Хосе». Одна голевая передача на счету Валерия Ничушкина.

Ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон сыграл свой 1500-й матч в НХЛ.

Прервалась четырехматчевая результативная серия Ильи Ковальчука. На этот раз Кови нанес три броска и завершил встречу с показателем полезности «минус 2».