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Канада - Россия. Третья игра Суперсерии - на «Матч ТВ»

02:48
Канада - Россия. Третья игра Суперсерии - на «Матч ТВ»
Валерий Брагин / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Соперником команды Брагина станет сборная OHL.

В пятницу рано утром в городке Сарния состоится третий матч молодежной Суперсерии Канада – Россия.

Соперником команды Валерия Брагина станет сборная провинции Онтарио (OHL).

Напомним, что после двух матчей счет в Суперсерии равный – 1:1. В дебютной встрече россияне уступили 1:2, а затем взяли реванш – 3:1.

За 15-летнюю историю соревнования российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году.

Прямая трансляция третьего матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3 часа утра по московскому времени.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия. Россия (U-20) - Канада OHL. 3-й матч
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