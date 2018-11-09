Канада - Россия. Третья игра Суперсерии - на «Матч ТВ»

Соперником команды Брагина станет сборная OHL.

2018-11-09T02:48:12+03:00 Соперником команды Брагина станет сборная OHL.

В пятницу рано утром в городке Сарния состоится третий матч молодежной Суперсерии Канада – Россия.

Соперником команды Валерия Брагина станет сборная провинции Онтарио (OHL).

Напомним, что после двух матчей счет в Суперсерии равный – 1:1. В дебютной встрече россияне уступили 1:2, а затем взяли реванш – 3:1.

За 15-летнюю историю соревнования российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году.

Прямая трансляция третьего матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3 часа утра по московскому времени.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия. Россия (U-20) - Канада OHL. 3-й матч