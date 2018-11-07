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«У молодых ребят глаза должны гореть, а они катаются два периода». Владимир Плющев — о втором матче Суперсерии

11:15
«У молодых ребят глаза должны гореть, а они катаются два периода». Владимир Плющев — о втором матче Суперсерии
Владимир Плющев / Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Эксперт «Матч ТВ» не увидел куража у игроков российской молодежки.

Известный хоккейный тренер Владимир Плющев рассказал о своих впечатлениях от второго матча Суперсерии Россия – Канада, в котором российская команда одержала победу (3:1).

– Игра была зеркальной – практически повторение первой встречи, только концовка повернулась в другую сторону. Вчера канадцы использовали свой шанс, сегодня – наши. Вновь играли без куража. Молодые ребята, глаза должны гореть, все на нервном пике, а здесь такая спокойная игра идет. Катались два с половиной периода, и – 1:1. Видимо, была установка строго сыграть в обороне, но счастье в любом случае нужно искать у чужих ворот. Оппоненты просто ждали ошибки друг друга. Можно ждать, что соперник ошибется, а если этого не случится? Нужно самим создавать моменты, а вот с импровизацией не получается пока, в первых двух периодах очень тяжело входили в зону соперника. Думаю, не все наши ребята используют свой потенциал. Есть такая фраза: мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Вот по первым двум матчам так и получилось. 

Возможно, наши пытаются разложить свои силы, ведь за первые четыре дня нужно сыграть три матча. Но я и от канадцев особой прыти не увидел. Раньше, когда канадцы выходили вдвоем против одного, всегда дело кончалось хлестким броском, а сейчас они ищут партнера, отдают пас, чтобы еще улучшить ситуацию. Это наша беда была всегда, когда из убойной позиции пытались найти еще более убойную. Может, наша школа на них повлияла?

Россия (U-20) – Канада WHL – 3:1. 2-й матч. Голы

– Что порадовало в игре нашей команды?

– Порадовало, что сработало большинство. Если будут и дальше реализовывать одно из трех удалений, это уже две трети победы, это большой козырь. Видно, что у нас хорошая вратарская линия, как и в первом матче, голкипер сыграл надежно. 

Молодежная Суперсерия. 2018

Россия (U-20) – WHL – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Шафигуллин, 19:07. Старков, 58:18 (бол.). Муранов, 59:10. – Смит, 5:10. 

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