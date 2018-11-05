Брагинский новострой. Три вопроса, которые будет решать тренер молодежки в Суперсерии

Сперва - ответы, потом – счет.

2018-11-05T18:20:44+03:00 Сперва - ответы, потом – счет.

С начала ноября по середину января все внимание в российском хоккее собирается вокруг одного человека. Его зовут Валерий Брагин. Он собирает молодежную сборную для чемпионата мира и, как обычно, главным этапом подготовки служит Суперсерия с командами трех молодежных лиг Канады – Западной, Онтарио и Квебека.

Статистика у России на канадских турне ужасная. 29 побед, 61 поражение и отрицательное соотношение со всеми тремя соперниками. Особенно печально дела обстоят с Онтарио – за 15 лет выиграть у этих парней удавалось всего 5 раз. Не лучше картина и по общему исходу противостояния: Россия брала верх лишь три раза. Год назад мог быть четвертый, но команда QMJHL выиграла решающую серию буллитов, когда после шести матчей счет стал 3:3.

Но все это неважно. После молодежного чемпионата мира никто не вспоминает, что было осенью. Брагин это осознает, а потому повез за океан экспериментальный состав. Главные молодые звезды – Григорий Денисенко, Виталий Кравцов и Николай Коваленко, — в заявку не попали. Вместо этого они отправились на Турнир четырех наций. Не будет и Клима Костина, но тут все более очевидно: он рубится в клубе АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж» за попадание в основу «Сент-Луиса». На чемпионат мира его отпустят, но все турниры рангом ниже – мимо. То же самое касается Андрея Свечникова, который закрепляется в составе «Каролины». Было бы интересно посмотреть и на феерившего летом на Кубке Глинки/Гретцки Василия Подколзина, но игрока 2001-го года тренерский штаб пока тоже решил канадцам не показывать.

Да и не нужно сейчас раскрывать все карты. Тем более, когда своих проблем достаточно. На Суперсерии Брагин будет решать три вопроса, от которых зависит успех команды зимой. Первый – что делать с вратарской линией. Топовых голкиперов уровня Сорокина, Шестеркина и Самсонова у него сейчас нет. В Канаде выступят Петр Кочетков, Даниил Тарасов, Кирилл Устименко и Иван Просветов. Основная борьба развернется между Тарасовым и Устименко – у них, по крайней мере, есть опыт выступления на юниорском чемпионате мира. Просветов, скорее всего, выступит в матчах с OHL, ведь именно там он сейчас играет за «Сагино Спирит». Любопытно будет посмотреть, справится ли он с бросками Эвана Бушара и Алекса Форментона. Лучшее сочетание «Лондон Найтс» недавно воссоединилось после возвращения из «Эдмонтона» и «Оттавы». Но главной угрозой, конечно же, станет Ник Судзуки – проспект «Монреаля» и один из лучших игроков канадской молодежки.

Второй вопрос – что делать с защитной линией, традиционно самой слабой в российском хоккее. Здесь одна из надежд – Александр Романов, внук Зинэтулы Билялетдинова. Он выступает за ЦСКА, где стабильно получает понемногу игрового времени. Дмитрий Саморуков – единственный игрок этой команды, выступавший на прошлогоднем МЧМ. Но потрепать нервы он сможет только сборной OHL: Дмитрий выступает за местный «Гельф Шторм», а по регламенту турнира российским легионерам нельзя играть против других лиг. В противостоянии с WHL вместо него будет Александр Алексеев из «Ред Дир», который участвовал и в прошлой Суперсерии, но до МЧМ так и не добрался. Но что смогут показать остальные защитники – пока в тумане.

В любом случае, хотелось бы обойтись без поражений а-ля 0:7, как это было в первом же матче с WHL год назад. Парни оттуда особенно опасны: Коди Глэсс был выбран «Вегасом» в первом раунде Драфта и давно уже присматривает жилье в Неваде. Из «Лос-Анджелеса» в «Спокейн Чифс» недавно вернулся Джарет Андерсон-Долан, немного поигравший в одном звене с Ильей Ковальчуком. А капитанить у них будет Джош Брук из «Мус Джо Уорриорз» — лучший блюлайнер лиги с 5+8 очками в 11 матчах.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия – Канада. 1-й матч

Третий вопрос – глубина нападения. На кого будут возложены основные надежды в Ванкувере и Виктории уже понятно. Но трех-четырех человек все равно мало. Год назад в Баффало все надеялись на Алексея Полодяна, Андрея Алтыбармакяна и Артема Манукяна, но в итоге за весь чемпионат совместными усилиями они забросили лишь четыре шайбы. Главные претенденты на второе-третье звено основной команды – Булат Шафигуллин и Павел Шэн. Первый большую часть сезона проводит в «Нефтехимике», второй выходит на лед в составе «Салавата», пусть даже изредка.

А дальше – снова легионеры. Иван Чехович разбушевался в Лиге Квебека в составе «Байе-Комо Драккар», став лучшим игроком прошлой недели. Дмитрий Завгородний там же возглавляет список бомбардиров, выступая за «Римуски Океаник» — идет по стопам Сидни Кросби, Брэда Ричардса и Венсана Лекавалье. Кирилл Максимов – в топе снайперов Онтарио. Именно ему предстоит пробивать Майкла ДиПьетро – выступающего четвертый год за «Виндзор Спитфайерс» обладателя Мемориального Кубка, однофамильца хрустального и вечно перспективного вратаря «Айлендерс».

Не обойдется и без клубных сочетаний. «Локо» представят Никита Аноховский и Кирилл Слепец, «Барс» — Артем Галимов и Максим Марушев. Как обычно, ближе всех к сборной Питер, если точнее – «СКА-Нева». Оттуда сразу четверо: Кирилл Марченко, Артем Николаев, Иван Морозов и Владислав Цицюра. В неравном бою с тремя канадскими командами химия между игроками очень пригодится. Тем более что соперники тоже не прочь ею воспользоваться.

Но еще раз, выиграть – не главная задача этого противостояния. По его итогам можно сделать предварительные выводы о готовности молодежки к чемпионату мира. И только потом посмотреть на счет. Впрочем, последнее золото МЧМ совпало с уверенной победой в Суперсерии. Так что повторение успеха восьмилетней давности было бы очень кстати.