«Торонто» размазал Кросби и Малкина, Овечкин привез два гола в свои ворота от «Далласа»
Из 12 матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, рассказываем о тех, в которых отметились российские хоккеисты.
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) – «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
«Торонто» разгромил «Питтсбург» на его же площадке. Нападение «кленовых листьев» даже без Остона Мэттьюса оказалось на голову сильнее суперфорвардов «Пингвинз». Лидеры «Питтсбурга» провалили игру. Показатель полезности Кросби – «минус 3». У Малкина и Кэссела – «минус 2». Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.https://twitter.com/NHL/status/1058884385326448640
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) – «Даллас Старз» (Даллас) – 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Евгений Кузнецов забросил шайбу c острого угла, которая позволила «Вашингтону» набрать одно очко.https://twitter.com/Capitals/status/1058890736106651648
Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «минус 2».https://twitter.com/NHL/status/1058868000315658240
Одна передача на счету форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. Александр Радулов по-прежнему не играет из-за травмы.
Действующий обладатель Кубка Стэнли уже откатился на 10-е место в своей конференции.
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Андрей Василевский назван первой звездой матча. Российский голкипер отразил 34 броска из 35. Две передачи на счету его одноклубника и соотечественника Никиты Кучерова.https://twitter.com/TBLightning/status/1058873207950921728 https://twitter.com/TBLightning/status/1058908892179111936
«Тампа» сохраняет первую строчку в Восточной конференции.
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Сергей Бобровский чередует хорошие матчи с плохими. На этот раз Боб отразил всего 86% бросков. Отметим также одну передачу на счету Ильи Ковальчука.https://twitter.com/LAKings/status/1058932477505363974
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Владимир Тарасенко сделал голевую передачу, что особенно не порадовало поклонников «Сент-Луиса». Два других российских игрока «Блюз» Иван Барбашев и Никита Сошников остались вне заявки.
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) – «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Иван Проворов сделал голевую передачу, но «Филадельфия» проиграла, пропустив в самом начале овертайма.
«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) – «Бостон Брюинз» (Бостон) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отметил день рождения так, что позавидует любой. Утром он продлил договор с клубом еще на два года, в течение которых получит 10 миллионов долларов, а вечером отыграл «на ноль» против обычно сильного «Бостона». Причем в его карьере уже был «сухарь» на день рождения. В 2011 году он также не пропустил в матче с «Финиксом». «Нэшвилл» продолжает лидировать в таблице НХЛ.https://twitter.com/PredsOnFSTN/status/1058913729394368512