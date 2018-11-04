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«Торонто» размазал Кросби и Малкина, Овечкин привез два гола в свои ворота от «Далласа»

10:00
«Торонто» размазал Кросби и Малкина, Овечкин привез два гола в свои ворота от «Далласа»
Александр Овечкин / Фото: Василий Пономарев
Наши в НХЛ сегодня не очень.

Из 12 матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, рассказываем о тех, в которых отметились российские хоккеисты.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург)  – «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто)  – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

«Торонто» разгромил «Питтсбург» на его же площадке. Нападение «кленовых листьев» даже без Остона Мэттьюса оказалось на голову сильнее суперфорвардов «Пингвинз». Лидеры «Питтсбурга» провалили игру. Показатель полезности Кросби – «минус 3». У Малкина и Кэссела – «минус 2». Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

https://twitter.com/NHL/status/1058884385326448640

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон)  – «Даллас Старз» (Даллас)  – 3:4 ОТ  (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Евгений Кузнецов забросил шайбу c острого угла, которая позволила «Вашингтону» набрать одно очко.

https://twitter.com/Capitals/status/1058890736106651648

Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «минус 2».

https://twitter.com/NHL/status/1058868000315658240

Одна передача на счету форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. Александр Радулов по-прежнему не играет из-за травмы.

Действующий обладатель Кубка Стэнли уже откатился на 10-е место в своей конференции.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль)  – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа)  – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Андрей Василевский назван первой звездой матча. Российский голкипер отразил 34 броска из 35. Две передачи на счету его одноклубника и соотечественника Никиты Кучерова.

https://twitter.com/TBLightning/status/1058873207950921728 https://twitter.com/TBLightning/status/1058908892179111936

«Тампа» сохраняет первую строчку в Восточной конференции.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес)  – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус)  – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Сергей Бобровский чередует хорошие матчи с плохими. На этот раз Боб отразил всего 86% бросков. Отметим также одну передачу на счету Ильи Ковальчука.

https://twitter.com/LAKings/status/1058932477505363974

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис)  – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол)  – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу, что особенно не порадовало поклонников «Сент-Луиса». Два других российских игрока «Блюз» Иван Барбашев и Никита Сошников остались вне заявки.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе)  – «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия)  – 4:3 ОТ  (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Иван Проворов сделал голевую передачу, но «Филадельфия» проиграла, пропустив в самом начале овертайма.

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл)  – «Бостон Брюинз» (Бостон)  – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отметил день рождения так, что позавидует любой. Утром он продлил договор с клубом еще на два года, в течение которых получит 10 миллионов долларов, а вечером отыграл «на ноль» против обычно сильного «Бостона». Причем в его карьере уже был «сухарь» на день рождения. В 2011 году он также не пропустил в матче с «Финиксом». «Нэшвилл» продолжает лидировать в таблице НХЛ.

https://twitter.com/PredsOnFSTN/status/1058913729394368512
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