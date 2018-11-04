«Торонто» размазал Кросби и Малкина, Овечкин привез два гола в свои ворота от «Далласа»

Наши в НХЛ сегодня не очень.

2018-11-04T10:00:57+03:00 Наши в НХЛ сегодня не очень.

Из 12 матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, рассказываем о тех, в которых отметились российские хоккеисты.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) – «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

«Торонто» разгромил «Питтсбург» на его же площадке. Нападение «кленовых листьев» даже без Остона Мэттьюса оказалось на голову сильнее суперфорвардов «Пингвинз». Лидеры «Питтсбурга» провалили игру. Показатель полезности Кросби – «минус 3». У Малкина и Кэссела – «минус 2». Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) – «Даллас Старз» (Даллас) – 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Евгений Кузнецов забросил шайбу c острого угла, которая позволила «Вашингтону» набрать одно очко.

Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «минус 2».

Одна передача на счету форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. Александр Радулов по-прежнему не играет из-за травмы.

Действующий обладатель Кубка Стэнли уже откатился на 10-е место в своей конференции.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Андрей Василевский назван первой звездой матча. Российский голкипер отразил 34 броска из 35. Две передачи на счету его одноклубника и соотечественника Никиты Кучерова.

«Тампа» сохраняет первую строчку в Восточной конференции.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Сергей Бобровский чередует хорошие матчи с плохими. На этот раз Боб отразил всего 86% бросков. Отметим также одну передачу на счету Ильи Ковальчука.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу, что особенно не порадовало поклонников «Сент-Луиса». Два других российских игрока «Блюз» Иван Барбашев и Никита Сошников остались вне заявки.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) – «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Иван Проворов сделал голевую передачу, но «Филадельфия» проиграла, пропустив в самом начале овертайма.

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) – «Бостон Брюинз» (Бостон) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отметил день рождения так, что позавидует любой. Утром он продлил договор с клубом еще на два года, в течение которых получит 10 миллионов долларов, а вечером отыграл «на ноль» против обычно сильного «Бостона». Причем в его карьере уже был «сухарь» на день рождения. В 2011 году он также не пропустил в матче с «Финиксом». «Нэшвилл» продолжает лидировать в таблице НХЛ.