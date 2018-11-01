Овечкин очень крут. Он уже пятый раз помогает детям с нарушениями в развитии

В Вашингтоне его называют «настоящим героем».

2018-11-01T13:51:37+03:00 В Вашингтоне его называют «настоящим героем».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел открытую тренировку для игроков из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA).

Около восьмидесяти детей приняли участие в мероприятии, которое прошло на тренировочном катке в пригороде Вашингтона Арлингтоне.

Присутствие Овечкина не было неожиданностью. Он участвует в подобной тренировке уже в пятый раз.

После занятия российский хоккеист раздал автографы, а восьми самым ценным игрокам ASHA подарил сезонные абонементы на матчи «Вашингтона» в рамках своей благотворительной программы Ovi’s Crazy 8s.

– Хорошая тренировка, сделал две голевых передачи, – рассказал Ови журналистам. – Я ведь тоже был маленьким, и когда встретил профессиональных хоккеистов, стал самым счастливым ребенком в мире. Теперь уже у меня есть шанс помочь кому-то улыбнуться. Когда вы видите реакцию этих детей, вас самих переполняют эмоции.

– Алекс – настоящий герой для наших детей независимо от того, выиграл ли он Кубок Стэнли или нет. Он много лет встречается с нашими воспитанниками, и они очень ждут этих праздников, – говорит исполнительный директор ассоциации Джен О’Брайен. – У нас есть дети, которые не разговаривают, есть дети в инвалидных колясках, есть дети-аутисты, есть дети с синдромом Дауна – все они чувствуют свою близость к «Вашингтон Кэпиталз», когда у них есть поддержка капитана команды.

Овечкин участвует не только в заранее организованных благотворительных мероприятиях. На прошлой неделе на раскатке перед игрой в Калгари он внезапно сделал счастливым одного маленького болельщика.

А после игры – другого.