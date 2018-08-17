От Китая до Канады. Все, что нужно знать о молодежном Кубке мира

Гид «Матч ТВ».

Молодежный кубок мира среди клубных команд – турнир по-своему уникальный. На рядовых предсезонках такую разнообразную географию можно встретить нечасто. А в этот раз заявилась целая сборная, замаскировавшаяся под клуб. Но обо всем по порядку.

Даты проведения – с 18 по 23 августа. Это будет уже седьмой Кубок мира. В пяти из них побеждали российские команды: дважды «Красная Армия», по разу «Локо», «Спартак» и «Омские Ястребы». Из России трофей увозили «Садбери Вулвз» и «Юргорден». В этот раз турнир пройдет в Сочи. Пока это его самая западная точка: первые три года существования он безвылазно находился в Омске, потом стал путешествовать по России – Уфа, Свердловская область, Татарстан. За исключением 2011-го и 2017-го, команды-хозяйки участвовали вместе с обладателями Кубка Харламова. Омичи дважды совмещали эти статусы. В этот раз Россию будет представлять только «Локо» – хотя бы потому, что в Сочи нет клуба МХЛ.

Впрочем, этого может быть вполне достаточно. Ярославцы за три года дважды взяли Кубок Харламова – в молодежном хоккее это явление особенно ценное, ведь команды обновляются наполовину после каждого сезона. Топовые игроки остались и в этот раз: лидер юниорской сборной Григорий Денисенко, которого уже подтягивают в основу тренеры «Локомотива». Есть поигравший за национальную команду Кирилл Слепец и сын «Русского танка» Николай Коваленко. Никита Аноховский в прошлом году набрал 21+28, на него тоже стоит обратить внимание. Собирать суперсостав Дмитрию Красоткину не впервой: начинается его новый поход за чемпионством.

Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Локо – Оттава Кэпиталз

Североамериканцы сполна компенсируют двухлетнее отсутствие, выставив весьма необычный клуб. Никакого «Оттава Кэпиталс» в канадском молодежном хоккее не существует: такое имя получила сборная, собранная из игроков Центральной юниорской лиги Канады. Это лига второго уровня, выше только трио WHL, OHL и QMJHL. Как ни странно, даже у этой сборной есть базовый клуб – «Карлтон Плэйс Канадиенс». Его представляют семь игроков. «Кэпиталс» выглядят серьезно, но свой уровень им еще предстоит доказать. Перед вылетом в Сочи они провели матч в Москве против «Крыльев Советов» и проиграли 1:5, напропускав в третьем периоде. А ведь сетуньцы завершили прошлый сезон в первом раунде плей-офф. Была ли эта осечка единичным случаем, узнаем уже в субботу – «Оттава» и «Локо» встретятся в первом же матче.

Еще один главный претендент на победу – шведский «ХВ-71». Этот клуб феерит в национальном чемпионате на всех уровнях. Старшие в прошлом году успехов не добились, а вот молодежка выиграла золото. Команда готовит новые кадры основному составу, и пока у нее очень хорошо получается. Макс Веннлунд уже поиграл в Шведской лиге, а Йоаким Свенссон, Антон Хейккинен и Карл Смедберг готовы забивать еще больше, чем в прошлом году.

Молодежный «Ред Булл» стал лучшим австрийским клубом в регулярном первенстве, но пропустил вперед венгерский «Фехевар» и словенский «Есенице», также участвующие в чемпионате Австрии. Они впоследствии и встретились в финале. А вот парней из Зальцбурга не хватило даже на четвертьфинал. На протяжении двух сезонов клуб участвовал в МХЛ и даже сыграл на Кубке мира-2014, где занял лишь девятое место. Впрочем, с тех пор его состав полностью обновился, так что австрийцам надо знакомиться с российским хоккеем заново.

Как ни стараются организаторы, набрать исключительно чемпионов у них пока не получается. Это все-таки не Лига чемпионов, а предсезонный турнир. «Давос», «Йокерит», «Куньлунь» и «Оцеларжи» не являются победителями в своих чемпионатах. Швейцарцы вылетели в четвертьфинале, остальные даже не попали в плей-офф. Если результат китайского клуба объясняется его дебютом в МХЛ со всеми вытекающими, то у «джокеров» – полный провал. А ведь именно в «Йокерите» засветился Ээли Толванен – главный проспект Финляндии прошлого сезона.

«Давос» все знают по Кубку Шпенглера, да и в чемпионате Швейцарии команда не на последних ролях. Но на что способен ее молодежный состав – загадка. Швейцарское представительство будет на турнире впервые. А вот «Оцеларжи» из чешского городка Тршинец приехали второй раз подряд. Год назад им удалось взять бронзу – кто знает, может, прыгнут еще выше?

В общем, в Сочи будет жарко во всех смыслах.

Фото: Молодежная хоккейная лига