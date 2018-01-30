Без медведей, но с «четырьмя топорами». Сборная провела первый выставочный матч перед Олимпиадой

Подопечные Олега Знарка без проблем разобрались с Белоруссией.

Товарищеские матчи сборной перед Олимпиадой – сюжет где-то из преданий старины глубокой. Последний раз упомянуты в хоккейных скрижалях аж 18 лет назад перед Лиллехаммером. Потом МОК договорился об участии в Играх с НХЛ, которая давала минимальную паузу в своем календаре. Бизнес – есть бизнес, и, к примеру, четыре года назад перед Сочи многочисленный десант из-за океана высадился на берег Черного моря за два дня до начала турнира. О каких проверках может идти речь. Лед опробовал – и-то хорошо.

Перед тем же Сочи-2014 вокруг хоккея вообще не хватало атмосферы праздника, если, конечно, не брать в расчет атмосферу непосредственно в «Ледовом». В отличие от остальных претендентов на медали сборная России даже не стала делать специальное шоу из объявления состава. У них телешоу в прямом эфире или оглашение заявки с трибуны перед тысячами болельщиков, у нас – скромная пресс-конференция «для своих» в маленьком зале Олимпийского комитета России. Когда поинтересовались, чем мы, что называется хуже, ответили: «Может, еще и медведей позвать надо было?». Медведей-не медведей, но есть мнение, что провал сочинской сборной Билялетдинова во многом вызван футлярностью.

Во вторник во дворце ВТБ медведей тоже не было, но позитива на переполненных трибунах хватало. В одной редакции спортивной газеты до хрипоты спорили, какие матчи следует называть выставочными, какие товарищескими, а какие контрольные. На Автозаводской точно был выставочный. Как раз чтобы начать большую, надеемся, дорогу с маленького первого шага. Чтобы начать большую дорогу с маленького первого шага. Раскладной соперник (увы, но Белоруссия и в оптимальном составе является командой второго эшелона, так еще в Москву приехали не все сильнейшие. Про мотивацию и говорить нечего) гарантировал красивый хоккей на радость собравшимся болельщикам, море атак и голов. Что еще надо для общего позитивного заряда?

Так в принципе и вышло. Если в первые десять минут игры пока вратарь гостей Карнаухов тащил, еще можно задумываться, что какое-то чудо возможно. Недаром среди гостей был тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов, который сотворил одну из главных олимпийских сенсаций энхаэловской эпохи. В четвертьфинале Игр-2002 белорусы победили элитную, упакованную Швецию благодаря легендарному голу имени Копатя и вратаря скандинавов Сало.

Но как Капризов открыл счет запах сенсаций покинул коридоры «Арены Легенд». Самый молодой игрок сборной в последних 16 матчах за ЦСКА забросил одну шайбу, и в интервью «Матч ТВ» сразу после оглашения заявки дал понять, что дело в банальном невезении. Во вторник 20-летний форвард отличился дважды. Чем могли, тем помогли, Кирилл.

Капризов под 77-м номером выходил в тройке с Шипачевым (87-й) и Гусевым (97-й): сочетание окрестили «четыре топора», и им игра давалась веселее всех. А когда в большинстве к ним присоединялся пятый «топор» - Ковальчук (71-й), оставалось диву даваться, как проведение хранит ворота соперника. Защиту белорусов просто разрывали. Ко второму перерыву россияне забросили трижды, в то время как соперник нанес четыре броска в створ. Больше голов не случилось, но хоккей был то, что надо для таких случаев.

На пресс-конференции Олега Знарка с подачи белорусского телевидения снова всплыла тема санкций со стороны МОК, хотя все началось с вопросов российской прессы об игре:

- У нас сейчас идет подготовительный период. За два дня мы проделали много работу, поэтому и предполагали, что свежести не будет хватать. Вы играли на мастерстве. Что-то понравилось, что-то – нет. Идет подготовка, пробуем варианты. А так в принципе тренер никогда не должен быть доволен игрой.

- Мозякин появлялся в разных тройках, играл так называемого блуждающего форварда.

- Мы ждем большинства от него. Наигрываем два звена на большинство, и чтобы он был не холодный попробовали его 13-м, блуждающим, как вы сказали, чтобы он был готов.

- Что скажете о большинстве – всего один гол?

- Красиво не показатель. Первай раз посвятили тренировку большинству – это важный компонент. Всегда хочется большего.

- Можно вопрос от белорусского телевидения? Каков настрой, после всего, что на российский спорт выпало? Мы будем очень за вас болеть.

- У нас вот пять ребят не пустили. Объявили им в раздевалке после последнего матча чемпионата КХЛ. Ребята расстроились, а кто-то из их партнеров даже плакал.

- Может это раззадорит?

- Да нас давно уже раззадорили.

Россия – Белоруссия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Капризов - 1 (Нестеров, Ковальчук), 8:31 - 1:0. Капризов - 2 (Мозякин, Шипачев), 24:21 - 2:0. Дацюк - 1 (бол., Войнов), 28:42 - 3:0.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru