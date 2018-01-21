Мэр, Латман и трибуны из Германии. Winter Ice Break в 20 кадрах

На трибунах, специально построенных к матчу, разместились восемь с половиной тысяч болельщиков.
Символическое вбрасывание с участием мэра Риги Нила Ушакова.
Это второй в истории КХЛ официальный матч под открытым небом. Первый прошел в декабре, когда в Хельсинки из Санкт-Петербурга приехал СКА.
Игра получила название Winter Ice Break. Встречались динамовцы Риги и Минска.
Все места для зрителей были стоячими. Цена билета - 10 евро.
В составе минского «Динамо» три участника предстоящей Олимпиады. Один из них - канадец Марк-Андре Граньяни.
Матч проходил при температуре минус три градуса. Никто из игроков не сказал, что замерз.
Минчане сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.
Организация матча обошлась хозяевам примерно в 500 тысяч евро.
Конструкции для трибун арендованы в Германии. Это была самая затратная часть мероприятия.
Перед началом матча выступала группа «Железные волки», известная хитом про рижское «Динамо».
Для зрителей была оборудована фан-зона с играми и сувенирами.
Латман - один из талисманов рижского «Динамо».
Искусственный лёд получился отличного качества. Каток останется на территории спорткомплекса и средней школы.
Голкипер минского «Динамо» и сборной Швеции Юнас Энрот был признан лучшим игроком матча.
Сектор болельщиков из Минска.
Хозяева вели со счетом 2:0.
Но затем гости забили трижды подряд.
Минчане праздновали победу со счетом 3:2. Но радости хватило на всех.
Групповое фото и сувениры на память.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Динамо » (Минск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Макмиллан, 12:08. Букартс, 33:23 — Фонтэйн, 36:38 (бол.). Осипов, 37:42. Скилли, 55:50.
Фото: Виталий Панов; Юрий Кузьмин/КХЛ