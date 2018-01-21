Мэр, Латман и трибуны из Германии. Winter Ice Break в 20 кадрах

В Риге состоялся матч КХЛ под открытым небом.

На трибунах, специально построенных к матчу, разместились восемь с половиной тысяч болельщиков.

Символическое вбрасывание с участием мэра Риги Нила Ушакова.

Это второй в истории КХЛ официальный матч под открытым небом. Первый прошел в декабре, когда в Хельсинки из Санкт-Петербурга приехал СКА.

Игра получила название Winter Ice Break. Встречались динамовцы Риги и Минска.

Все места для зрителей были стоячими. Цена билета - 10 евро.

В составе минского «Динамо» три участника предстоящей Олимпиады. Один из них - канадец Марк-Андре Граньяни.

Матч проходил при температуре минус три градуса. Никто из игроков не сказал, что замерз.

Минчане сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.

Организация матча обошлась хозяевам примерно в 500 тысяч евро.

Конструкции для трибун арендованы в Германии. Это была самая затратная часть мероприятия.

Перед началом матча выступала группа «Железные волки», известная хитом про рижское «Динамо».

Для зрителей была оборудована фан-зона с играми и сувенирами.

Латман - один из талисманов рижского «Динамо».

Искусственный лёд получился отличного качества. Каток останется на территории спорткомплекса и средней школы.

Голкипер минского «Динамо» и сборной Швеции Юнас Энрот был признан лучшим игроком матча.

Сектор болельщиков из Минска.

Хозяева вели со счетом 2:0.

Но затем гости забили трижды подряд.

Минчане праздновали победу со счетом 3:2. Но радости хватило на всех.

Групповое фото и сувениры на память.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо » (Минск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Макмиллан, 12:08. Букартс, 33:23 — Фонтэйн, 36:38 (бол.). Осипов, 37:42. Скилли, 55:50.

Фото: Виталий Панов; Юрий Кузьмин/КХЛ