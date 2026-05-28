Игорь Есмантович / Фото: © ПХК ЦСКА
28 мая, 16:40
Хоккей
Эксклюзив
АвторАндрей Ирха

«Мы видим свои ошибки, недоработки, будем исправляться. Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места». Интервью Есмантовича

Интервью президента ЦСКА Игоря Есмантовича об итогах прошедшего сезона, будущем команды и строительстве новой арены

В среду на «ЦСКА Арене» состоялось мероприятие, посвященное закрытию сезона‑2025/26 хоккейной школы ЦСКА, для команды 2009 года рождения был проведен выпускной вечер. Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем, который ответил на ряд важных вопросов относительно будущего выпускников и основной команды.

— Вы помните свой выпускной?

— Да, очень хорошо помню. Золотые эмоции. Тяжелое было время, но вместе с тем воодушевляющее — передо мной открывались двери в большую жизнь. Для меня это стало началом пути в хоккейной истории, которая в итоге привела меня туда, где я даже не ожидал оказаться.

— Что для вас значит выпускной в ЦСКА?

— Сейчас часто говорят о генетическом коде. И именно генетический код хоккейного ЦСКА мы стараемся сохранить и возродить. Это традиции, память, история, эмоции, которые воспитывают в человеке командный дух, преданность и характер. Они учат правильно относиться и к победам, и к поражениям, а самое главное — любви к родине.

— В золотом составе, который выпустился, есть Назар Привалов. Можно ли его назвать одной из главных звездочек ЦСКА в будущем?

— Привалова оцениваю как выдающегося хоккеиста. Отличный парень с хорошим характером. Мы вчера провели совещание с родителями хоккеистов, которые еще не подписали контракты. Постарались их убедить продолжить карьеру в ЦСКА. Очень надеемся, что Назар примет наше предложение и останется, будет развиваться с нами. У него светлое, хорошее будущее, но надо дошлифовать этот спортивный камешек.

Но хочу напомнить, что, помимо Привалова, есть ряд достаточно интересных ребят, и всем им будет предоставлен шанс. Для нас все равны. На собрание мы привлекли Игоря Никитина, который сказал: «Ко всем будем относиться с уважением и одинаково». Это философия ЦСКА, и выживать должен каждый, чтобы добраться до основного состава.

— Ранее вы говорили, что надо сделать так, чтобы ребята не уезжали за мечтой в Северную Америку. А как?

— При нынешнем своде спортивных законов сделать это очень сложно — мы ограничены контрактными обязательствами и регламентами. Главное — доверие, понимание, развитие. Мы уговорили поработать с «Красной Армией» Михаила Деева — их тренера, который вел ребят с самого детства. Михаил для них как второй отец, и вместе с ним, а также с нашими ветеранами — Третьяком, Михайловым и Фёдоровым — мы убеждаем родителей и ребят не торопиться.

Есть примеры Капризова, Сорокина и масса других, что не надо торопиться ехать в НХЛ. Да, есть и обратные примеры, тот же Кучеров. Но меняются время и хоккей, у нас появляются новые площадки, правила, подходы. Не нужно уезжать слишком рано. Поработайте здесь, окрепните, станьте настоящими мужчинами, которые умеют держать удар, знают цену победам и поражениям, а уже потом принимайте решение об отъезде. Но я как руководитель клуба ратую за то, что ребята должны радовать наших болельщиков, национальную сборную и наш клуб.

— В этом году ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» (1–4). Как оцените сезон — первый после возвращения в клуб Игоря Никитина?

— Да плохо оценю сезон. Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места. У нас безальтернативное желание побеждать — это наша философия. Поэтому оцениваю прошлый сезон и нашу общую работу плохо. Мы проиграли и будем исправляться, меняться, усиливаться. Надеюсь, что у нас получится оправдать доверие, которое возложено на нас нашей головной компанией.

— А плюсы не найдете?

— Бесполезно искать плюсы, да и незачем. Плюс может быть один — Кубок над головой. Мы старались, пытались, но по факту прошедшего сезона видим свои ошибки, переработки, недоработки. Видим хоккеистов, с которыми ошиблись, которые не удовлетворили нас. Это всё надо менять и регулировать.

— ЦСКА продлил контракты с Гурьяновым, Костиным, Чуркиным, Охотюком. Как долго шли переговоры и насколько вы довольны, что ребята изъявили желание остаться в команде?

— Переговоры шли недолго, буквально несколько дней. Спокойно сели, ребята получили абсолютно рыночные предложения по нынешнему времени. Поэтому переговоры были легкими и спокойными, с огромным желанием с обеих сторон. Клим Костин наш игрок, мы это прекрасно понимаем. Он горит на площадке, угадали с ним, у него настоящее армейское сердце. Охотюк — добродушнейший, умнейший парень, который пришел и сказал: «Я хочу играть уже в родном для себя клубе». Мы пожали руки и подписали контракт.

— Как обстоят дела у Никиты Нестерова с его контрактом?

— В среду провели с ним переговоры, сделали предложение. Я очень надеюсь, что в ближайшие день-два мы определимся.

— Видно его желание остаться в команде?

— У Никиты никогда не было желания уйти из клуба. Самое главное — найти правильное рыночное предложение и ударить по рукам.

— Вы приобрели права на Егора Замулу. ЦСКА будет не так просто выменивать права, не договорившись с игроком. Как с ним находитесь в диалоге? Какова вероятность, что он все-таки доедет до ЦСКА в это межсезонье?

— Я лично принял решение пойти на этот поступок. Замула пока не принял никакого решения, и у нас нет контракта с ним. Мы сделали ему предложение и ждем от него известий, касающихся прихода в ЦСКА. Очень хотим, чтобы он пришел, но парень по-своему видит свое развитие, слушает на определенном уровне агента. Нужно немного времени, буквально две-три недели, чтобы он определился. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться.

— Какие новости по новой арене ЦСКА?

— Строим, и в этом плане «Роснефть» мчится с опережением графика. Большое ей спасибо за это. Мы ждем свой родной дом, и он будет для нас правда родным — это намоленное место: Ленинградский проспект, 39, строение 41, золотая памятка нашей команды. Пока все идет по плану, очень хотелось бы все это доделать. Пока стоят сроки середина — конец 2028 года. 

О нас
О каналеКонтактыБрендбук Матч ТВОхрана трудаПолитика обработки персональных данныхПравила применения рекомендательных технологийЛица каналаМатч Академия
Сотрудничество
ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВОВакансииАккредитация СМИРазмещение рекламы
Подписки
Матч ПремьерМ! Максимум
18+
Пользовательское соглашение
18+
© 2026 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Конов В.А., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru