«Мы видим свои ошибки, недоработки, будем исправляться. Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места». Интервью Есмантовича

Интервью президента ЦСКА Игоря Есмантовича об итогах прошедшего сезона, будущем команды и строительстве новой арены

В среду на «ЦСКА Арене» состоялось мероприятие, посвященное закрытию сезона‑2025/26 хоккейной школы ЦСКА, для команды 2009 года рождения был проведен выпускной вечер. Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем, который ответил на ряд важных вопросов относительно будущего выпускников и основной команды.

— Вы помните свой выпускной?

— Да, очень хорошо помню. Золотые эмоции. Тяжелое было время, но вместе с тем воодушевляющее — передо мной открывались двери в большую жизнь. Для меня это стало началом пути в хоккейной истории, которая в итоге привела меня туда, где я даже не ожидал оказаться.

— Что для вас значит выпускной в ЦСКА?

— Сейчас часто говорят о генетическом коде. И именно генетический код хоккейного ЦСКА мы стараемся сохранить и возродить. Это традиции, память, история, эмоции, которые воспитывают в человеке командный дух, преданность и характер. Они учат правильно относиться и к победам, и к поражениям, а самое главное — любви к родине.

— В золотом составе, который выпустился, есть Назар Привалов. Можно ли его назвать одной из главных звездочек ЦСКА в будущем?

— Привалова оцениваю как выдающегося хоккеиста. Отличный парень с хорошим характером. Мы вчера провели совещание с родителями хоккеистов, которые еще не подписали контракты. Постарались их убедить продолжить карьеру в ЦСКА. Очень надеемся, что Назар примет наше предложение и останется, будет развиваться с нами. У него светлое, хорошее будущее, но надо дошлифовать этот спортивный камешек.

Но хочу напомнить, что, помимо Привалова, есть ряд достаточно интересных ребят, и всем им будет предоставлен шанс. Для нас все равны. На собрание мы привлекли Игоря Никитина, который сказал: «Ко всем будем относиться с уважением и одинаково». Это философия ЦСКА, и выживать должен каждый, чтобы добраться до основного состава.

— Ранее вы говорили, что надо сделать так, чтобы ребята не уезжали за мечтой в Северную Америку. А как?

— При нынешнем своде спортивных законов сделать это очень сложно — мы ограничены контрактными обязательствами и регламентами. Главное — доверие, понимание, развитие. Мы уговорили поработать с «Красной Армией» Михаила Деева — их тренера, который вел ребят с самого детства. Михаил для них как второй отец, и вместе с ним, а также с нашими ветеранами — Третьяком, Михайловым и Фёдоровым — мы убеждаем родителей и ребят не торопиться.

Есть примеры Капризова, Сорокина и масса других, что не надо торопиться ехать в НХЛ. Да, есть и обратные примеры, тот же Кучеров. Но меняются время и хоккей, у нас появляются новые площадки, правила, подходы. Не нужно уезжать слишком рано. Поработайте здесь, окрепните, станьте настоящими мужчинами, которые умеют держать удар, знают цену победам и поражениям, а уже потом принимайте решение об отъезде. Но я как руководитель клуба ратую за то, что ребята должны радовать наших болельщиков, национальную сборную и наш клуб.

— В этом году ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» (1–4). Как оцените сезон — первый после возвращения в клуб Игоря Никитина?

— Да плохо оценю сезон. Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места. У нас безальтернативное желание побеждать — это наша философия. Поэтому оцениваю прошлый сезон и нашу общую работу плохо. Мы проиграли и будем исправляться, меняться, усиливаться. Надеюсь, что у нас получится оправдать доверие, которое возложено на нас нашей головной компанией.

— А плюсы не найдете?

— Бесполезно искать плюсы, да и незачем. Плюс может быть один — Кубок над головой. Мы старались, пытались, но по факту прошедшего сезона видим свои ошибки, переработки, недоработки. Видим хоккеистов, с которыми ошиблись, которые не удовлетворили нас. Это всё надо менять и регулировать.

— ЦСКА продлил контракты с Гурьяновым, Костиным, Чуркиным, Охотюком. Как долго шли переговоры и насколько вы довольны, что ребята изъявили желание остаться в команде?

— Переговоры шли недолго, буквально несколько дней. Спокойно сели, ребята получили абсолютно рыночные предложения по нынешнему времени. Поэтому переговоры были легкими и спокойными, с огромным желанием с обеих сторон. Клим Костин наш игрок, мы это прекрасно понимаем. Он горит на площадке, угадали с ним, у него настоящее армейское сердце. Охотюк — добродушнейший, умнейший парень, который пришел и сказал: «Я хочу играть уже в родном для себя клубе». Мы пожали руки и подписали контракт.

— Как обстоят дела у Никиты Нестерова с его контрактом?

— В среду провели с ним переговоры, сделали предложение. Я очень надеюсь, что в ближайшие день-два мы определимся.

— Видно его желание остаться в команде?

— У Никиты никогда не было желания уйти из клуба. Самое главное — найти правильное рыночное предложение и ударить по рукам.

— Вы приобрели права на Егора Замулу. ЦСКА будет не так просто выменивать права, не договорившись с игроком. Как с ним находитесь в диалоге? Какова вероятность, что он все-таки доедет до ЦСКА в это межсезонье?

— Я лично принял решение пойти на этот поступок. Замула пока не принял никакого решения, и у нас нет контракта с ним. Мы сделали ему предложение и ждем от него известий, касающихся прихода в ЦСКА. Очень хотим, чтобы он пришел, но парень по-своему видит свое развитие, слушает на определенном уровне агента. Нужно немного времени, буквально две-три недели, чтобы он определился. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться.

— Какие новости по новой арене ЦСКА?

— Строим, и в этом плане «Роснефть» мчится с опережением графика. Большое ей спасибо за это. Мы ждем свой родной дом, и он будет для нас правда родным — это намоленное место: Ленинградский проспект, 39, строение 41, золотая памятка нашей команды. Пока все идет по плану, очень хотелось бы все это доделать. Пока стоят сроки середина — конец 2028 года.