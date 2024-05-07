Вратарь Романов — о дебюте в НХЛ: «Я был спокоен, вышел получать удовольствие»

Российский вратарь системы «Сан‑Хосе» Георгий Романов рассказал о дебюте в НХЛ.

Романов 16 апреля вышел на площадку во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:9) при счете 1:8. Он провел на льду 26 минут и отразил 15 бросков.

— Каково было дебютировать при счёте 1:8 на табло? Это раскрепощает или наоборот?

— Да, я чувствовал себя свободно, понимал, что нам вряд ли удастся выиграть эту игру. Когда после первого периода счёт был 0:4, понимал, что этот день может настать уже сегодня, я выйду играть. Я был спокоен, вышел получать удовольствие от игры, делал своё дело.

— Бросок от Макдэвида не долетал?

— Не обращал внимания, кто мне бросает, не задумывался об этом. Думал только о том, чтобы останавливать эту шайбу.

— Когда на игру с «Калгари» выходили, такие же эмоции были?

— Да, ни о чём старался не думать, только играть и доказывать, демонстрировать свою игру образца конца сезона, — сказал Романов «Чемпионату».

Во втором матче в НХЛ Романов также появился на льду по ходу встречи. Он вышел во втором периоде матча против «Калгари» при счете 0:5. Россиянин отыграл 33 минуты, отразив все 14 бросков по воротам.

Источник: Чемпионат

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