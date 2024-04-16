«Металлург» немного потрепали, но их запал сохранится и на финальную серию» — Плющев

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает, что ярославский «Локомотив» является фаворитом финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

В полуфинале плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4–3), «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» (4–0).

— Я бы не стал категорично заявлять, что «Локомотив» — уже победитель Кубка Гагарина. «Металлург» прошел через очень серьезных соперников и серьезные игры. Их, конечно, на этом пути немного потрепали, но думаю, что тот запал, который есть в «Магнитке», сохранится и на финальную серию.

Магнитогорцы сейчас на хорошем ходу, на кураже. У «Локомотива» же, в свою очередь, был довольно длительный отдых, а это на таких этапах сезона не всегда хорошо. Поэтому я бы не заявлял, что железнодорожники, которые раньше оформили себе место в финале, имеют больше шансов на титул. Мне думается, что в предстоящей серии всё будет 50 на 50. Первые матчи могут серьезно повлиять на то, как будут развиваться дальнейшие события.

«Металлург» играет в быстрый и комбинационный хоккей, у команды Разина есть хорошие исполнители. В обороне, конечно, у «Магнитки» есть небольшие проблемы, но то, как их защитники действуют в атаке, это большое подспорье для нападающих, — приводит слова Плющева Legalbet.

Хоккеист «Металлурга» Никита Михайлис также прокомментировал выход команды в финал плей-офф.

— Думаю, мы прошли в финал за счет контроля шайбы, бросков, умения играть в свой хоккей. При этом в проигранных матчах этой серии пропускали множество контратак. В победных матчах этого уже не допустили, — приводит слова Михайлиса meta-ratings.kz.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует 18 апреля в Магнитогорске.

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Источник: Legalbet

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